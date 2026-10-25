Jorge Nieto y el partido del desgobierno

Jorge Nieto dijo en la campaña que no se sentía cómodo en compañía de los miembros del Movadef en el Congreso. Sin embargo, su bancada ha sido comparsa de Juntos por el Perú (JP).

No se explica por qué la diputada del Partido del Buen Gobierno Rossana Alayza pidió públicamente la liberación de Pedro Castillo por ser un supuesto preso político sin sentencia.

Pedro Castillo es un golpista sentenciado a 11 años y 5 meses por conspiración para la rebelión. Y además está en prisión preventiva por corrupción hasta el 2027.

Castillo no está preso por sus ideas, sino por hechos penales juzgados, totalmente demostrados y hasta televisados.

La señora Alayza miente o se equivoca. Y el líder de su partido no le enmienda la plana. Eso nos lleva a dos preguntas pertinentes: ¿cuál es el ideario del fundador del Partido del Buen Gobierno? ¿Cuál es su agenda?

Jorge Nieto hizo una campaña interesante, ubicándose en el centro del espectro político. Y deslindó claramente de los congresistas del Movadef días antes de las elecciones. “¿Yo puedo ignorar que hay gente fundadora del Movadef?”, le dijo a un entrevistador. “No me siento cómodo con esa compañía en una alianza política”, concluyó en alusión al Movadef.

Pero parece que ahora sí se siente cómodo en compañía de los miembros del Movadef en el Congreso. Eso explicaría el ausentismo obstruccionista del Partido del Buen Gobierno y su comportamiento de comparsa de Juntos por el Perú, salvo algunas excepciones.

El Partido del Buen Gobierno empezó ubicándose al centro, buscando ser el fiel de la balanza. Sin embargo, algunos de sus elementos prefieren correrse a la izquierda radical y ser compañeros de ruta del Movadef en JP, defendiendo el castillismo golpista y sembrando el desgobierno. Mejor que vayan cambiándole el nombre al partido.