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Jorge Nieto y el partido del desgobierno

“El Partido del Buen Gobierno empezó ubicándose al centro, buscando ser el fiel de la balanza. Sin embargo, algunos de sus elementos prefieren correrse a la izquierda radical”.

    Isabel Miró Quesada D.
    Por

    Presidenta del Consejo Consultivo Editorial de América Televisión

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    Resumen

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    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa
    Ilustración: Víctor Aguilar Rúa

    Jorge Nieto dijo en la campaña que no se sentía cómodo en compañía de los miembros del Movadef en el Congreso. Sin embargo, su bancada ha sido comparsa de Juntos por el Perú (JP).

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