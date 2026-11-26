Cada año, la Asociación Peruana de Empresas de Inteligencia de Mercados (Apeim) presenta la distribución de los niveles socioeconómicos (NSE) del Perú. Sus resultados permiten observar cómo cambia la estructura de los hogares y ofrecen información valiosa para comprender las condiciones de vida de la población. Los resultados de este año plantean una interrogante: ¿una mejora en la distribución socioeconómica significa necesariamente que las familias viven mejor?

Para interpretar estos resultados, primero es necesario entender cómo se construyen. Contrariamente a lo que muchos creen, el nivel socioeconómico no se determina preguntando cuánto gana una persona. La clasificación se obtiene mediante una combinación de variables, desarrollada a partir de la Encuesta Nacional de Hogares (Enaho) del INEI. El ingreso permite describir las características de cada segmento, pero no determina a cuál pertenece un hogar.

Para clasificar los hogares se consideran variables como el nivel educativo del jefe de familia, las características de la vivienda (conexión del baño y material predominante de los pisos), la tenencia de automóvil particular, el seguro de salud, el acceso a internet fijo, la disponibilidad de bienes (refrigeradora, lavadora y computadora) y el servicio doméstico. Ninguna de estas variables determina por sí sola el nivel socioeconómico. Es su combinación la que permite clasificar los hogares en cinco segmentos, del A al E.

Los resultados de Apeim 2026 muestran una evolución favorable en la composición socioeconómica del país. Entre el 2024 y 2026, los hogares pertenecientes a los niveles A, B y C pasaron de representar el 37,7% al 40,9% del total nacional. El crecimiento se concentra principalmente en los niveles B y C, mientras que el nivel E disminuyó del 31,2% al 28%. Se trata de una recomposición gradual, pero relevante en un país donde los cambios estructurales suelen tomar tiempo. Sin embargo, esta evolución no significa que todos los hogares hayan experimentado mejoras en sus condiciones de vida.

La clasificación socioeconómica no refleja necesariamente la capacidad de consumo actual de las familias. Un hogar puede conservar su vivienda, electrodomésticos y conexión a Internet, mientras enfrenta mayores dificultades para cubrir sus gastos mensuales. Por ello, es importante complementar la lectura de los NSE con indicadores que permitan conocer cómo evoluciona la economía cotidiana de las familias.

Las diferencias entre niveles socioeconómicos se reflejan tanto en la tenencia de bienes como en la distribución del gasto. A nivel nacional, el 96% de los hogares de los NSE A y B cuenta con refrigeradora, frente al 54,1% del NSE D y apenas el 14% del E. Asimismo, los hogares de los NSE A y B destinan el 10% de sus ingresos a educación, mientras que en el NSE E esta proporción es de solo 1%. En Lima Metropolitana, los hogares del NSE A destinan el 26% de su presupuesto a alimentación, frente al 57% del NSE E, proporción que aumentó desde el 52,9% en los últimos años. Estas diferencias evidencian brechas tanto en el acceso a bienes básicos como en la capacidad de destinar recursos a otras necesidades, ahorrar y construir oportunidades de progreso.

Dos hogares pueden pertenecer al mismo nivel socioeconómico y, sin embargo, tener necesidades y prioridades de consumo distintas según su composición familiar, ubicación o etapa de vida. Esto exige ir más allá de la clasificación socioeconómica para comprender cómo viven las familias, qué valoran y qué factores influyen en sus decisiones.

La evolución de los NSE muestra un país que cambia, pero donde las brechas siguen condicionando las posibilidades de progreso. Reconocer estas diferencias es fundamental para diseñar estrategias, productos y políticas que respondan a las distintas realidades de los hogares y contribuyan a ampliar sus oportunidades y mejorar su calidad de vida.