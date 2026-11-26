Mientras en el Perú todavía hay trámites públicos que requieren llevar un papel de una ventanilla a otra, sin digitalización alguna, se escuchan algunas voces que promueven una aspiración bastante más sofisticada: alcanzar la soberanía sobre la inteligencia artificial (IA). ¿Qué significa eso?

En ámbitos tecnológicos locales ha empezado a circular recientemente un debate en torno a la conveniencia de que países como el Perú elaboren sus propios modelos fundacionales de IA. Es decir, que desarrollen grandes modelos de lenguaje sobre los que se construyen aplicaciones como ChatGPT.

La preocupación es legítima, pues depender de un puñado de empresas extranjeras para procesar información estratégica o prestar servicios esenciales, ciertamente, puede entrañar riesgos económicos, políticos y de seguridad. ¿Pero es la fabricación de un modelo propio la mejor respuesta para todos los países?

Por ejemplo, que el Perú tenga un modelo propio no nos eximiría de depender de fabricantes extranjeros de chips, infraestructura computacional o herramientas de software desarrolladas en otras latitudes. Sería una soberanía un tanto peculiar: dueños del motor, pero todavía dependientes de quienes nos venden los repuestos.

Situaciones como las del Perú inspiran soluciones como las que propone el Banco Mundial, en su Informe sobre el Desarrollo Mundial 2026, a través de la llamada Small AI. El término alude a soluciones de IA relativamente económicas, especializadas y adaptadas a las necesidades locales, que incluso pueden funcionar en dispositivos modestos y con conectividad limitada. El énfasis está en extender sus beneficios a toda la economía, antes que concentrar recursos en desarrollar grandes modelos de lenguaje.

Pongamos un ejemplo e imaginemos a un agricultor peruano que identifica una plaga fotografiando una planta con su celular, o a una microempresaria de Gamarra que utiliza IA para gestionar sus inventarios. ¿Necesitan ambos que el modelo de IA sobre el que corren las aplicaciones tenga partida de nacimiento peruana? Claramente, no.

Una experiencia cercana en esa línea fue Revisa Tu Candidato (RTC), que tuve oportunidad de liderar durante las elecciones de este año y que llegó a ser la plataforma de datos abiertos electorales más consultada del país, después de la del JNE. Esta incorporó IA para facilitar el acceso ciudadano a la información electoral, y su valor no dependió de la nacionalidad del modelo de lenguaje utilizado, sino de la integración de datos locales, del conocimiento especializado y de una arquitectura que nos permitía cambiar de proveedor de ser necesario. Más que un caso de Small AI en sentido estricto, fue un ensayo de lo que propongo llamar “soberanía funcional”.

Esa “soberanía funcional” supondría la capacidad de desarrollar, controlar, auditar y sustituir las soluciones tecnológicas que necesitamos sin quedar cautivos de un proveedor. Ello exige datos de calidad, interoperabilidad, talento local y capacidad computacional, además de inversiones selectivas en modelos propios cuando exista una justificación estratégica, pues la autonomía también se juega en nuestra capacidad de negociar, elegir y cambiar de proveedores.

Entonces, para el Perú la discusión no debería limitarse a si nos convertimos o no en productores de inteligencia artificial, sino en cómo nos convertimos en un país más productivo gracias a ella. Y bien se puede lograr a través de una “soberanía funcional” más adaptada a nuestros tiempos, curvas de aprendizaje y, sobre todo, presupuestos públicos. Y es que sí es posible lograr un retorno social alto de la IA sin tener que ser necesariamente el dueño-creador del modelo sobre el cual se construyen las aplicaciones y herramientas futuras.