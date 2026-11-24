Hace dos años, pararse frente a un grupo de desconocidos y explicar en apenas un minuto lo que había inventado era todo un desafío para Verner Jaque. Era tímido, hablaba poco y le costaba comunicar sus ideas. Me lo encontré en Santiago, durante la gira de innovación de Los Creadores, y, al escucharlo contar su historia, me costó imaginar a aquel muchacho que él mismo describía.

Verner tiene 18 años y viene de La Araucanía. Cuando estudiaba en el colegio Wolfgang Amadeus Mozart de Collipulli, participó en el desarrollo de S.I.M.A., un sistema de alerta temprana y prevención de incendios forestales mediante microcontroladores y estaciones meteorológicas. Obtuvo el tercer puesto en Los Creadores en el 2024 y el segundo en el 2025. En el camino, entre inventos y ensayos, fue perdiendo el miedo a hablar en público. “Yo era muy tímido y callado, pero el programa me abrió las posibilidades de comunicar mejor cuando ensayaba el pitch”, me contó.

Verner Jaque este año ha participado como embajador de Los Creadores en ferias, para promocionar el premio. / Difusión

Este año volvió a Santiago, ya no como competidor, sino para reencontrarse con sus antiguos mentores de Fundación Kodea. Acompañó a los 16 equipos finalistas chilenos en el EtMday y estuvo también en los estudios de TVN, donde se coronó a Open Eye, un proyecto de escolares de la región de Los Lagos que utiliza inteligencia artificial y cámaras infrarrojas para detectar señales de fatiga en los conductores y prevenir accidentes de tránsito. Al ver celebrar a Mario Díaz, Luciano Andrés Ñirril, Diego Vega y Agustina Paz, los ganadores de esta temporada, Verner pudo reconocerse en aquellos escolares que, como él dos años atrás, habían llegado a Santiago para defender una idea.

En la foto, los chicos que ganaron la edición chilena de Los Creadores de este año con el proyecto Open Eye. Ellos posan junto al equipo ganador del premio en Perú, que desarrolló el proyecto Ñawi. / Difusión

Hoy Verner estudia Ingeniería de Sonido en la Universidad de Chile y dice que Los Creadores, la iniciativa de Fundación Kodea impulsada junto con El Mercurio, TVN y Medios Regionales, le cambió la vida. Aquel escolar que buscaba una solución tecnológica para los incendios forestales terminó descubriendo, casi sin proponérselo, algo que también necesitaba: su propia voz.

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