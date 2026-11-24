Los Creadores: mucho más que un concurso de inventos
La transformación personal de Verner Jaque y el triunfo de Open Eye, un proyecto que busca prevenir accidentes de tránsito mediante inteligencia artificial, reflejan el impacto de la iniciativa de Fundación Kodea para impulsar el talento y la innovación entre los escolares.
Hace dos años, pararse frente a un grupo de desconocidos y explicar en apenas un minuto lo que había inventado era todo un desafío para Verner Jaque. Era tímido, hablaba poco y le costaba comunicar sus ideas. Me lo encontré en Santiago, durante la gira de innovación de Los Creadores, y, al escucharlo contar su historia, me costó imaginar a aquel muchacho que él mismo describía.
Hace dos años, pararse frente a un grupo de desconocidos y explicar en apenas un minuto lo que había inventado era todo un desafío para Verner Jaque. Era tímido, hablaba poco y le costaba comunicar sus ideas. Me lo encontré en Santiago, durante la gira de innovación de Los Creadores, y, al escucharlo contar su historia, me costó imaginar a aquel muchacho que él mismo describía.
Verner tiene 18 años y viene de La Araucanía. Cuando estudiaba en el colegio Wolfgang Amadeus Mozart de Collipulli, participó en el desarrollo de S.I.M.A., un sistema de alerta temprana y prevención de incendios forestales mediante microcontroladores y estaciones meteorológicas. Obtuvo el tercer puesto en Los Creadores en el 2024 y el segundo en el 2025. En el camino, entre inventos y ensayos, fue perdiendo el miedo a hablar en público. “Yo era muy tímido y callado, pero el programa me abrió las posibilidades de comunicar mejor cuando ensayaba el pitch”, me contó.
Este año volvió a Santiago, ya no como competidor, sino para reencontrarse con sus antiguos mentores de Fundación Kodea. Acompañó a los 16 equipos finalistas chilenos en el EtMday y estuvo también en los estudios de TVN, donde se coronó a Open Eye, un proyecto de escolares de la región de Los Lagos que utiliza inteligencia artificial y cámaras infrarrojas para detectar señales de fatiga en los conductores y prevenir accidentes de tránsito. Al ver celebrar a Mario Díaz, Luciano Andrés Ñirril, Diego Vega y Agustina Paz, los ganadores de esta temporada, Verner pudo reconocerse en aquellos escolares que, como él dos años atrás, habían llegado a Santiago para defender una idea.
Hoy Verner estudia Ingeniería de Sonido en la Universidad de Chile y dice que Los Creadores, la iniciativa de Fundación Kodea impulsada junto con El Mercurio, TVN y Medios Regionales, le cambió la vida. Aquel escolar que buscaba una solución tecnológica para los incendios forestales terminó descubriendo, casi sin proponérselo, algo que también necesitaba: su propia voz.
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