Ángel Ormeño estaba jugando Pokémon cuando lo llamamos para esta entrevista. Tiene 13 años y, como muchos chicos de su edad, disfruta pasar horas frente a una pantalla. Pero también le apasiona descubrir cómo funciona la tecnología y utilizarla para resolver problemas. Esa curiosidad acaba de llevarlo, junto con dos compañeros del Melitón Carvajal de Lima, hasta Santiago de Chile, como ganador peruano de un concurso de innovación escolar.

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Su proyecto se llama Ñawi y trató de crear lentes inteligentes que detectan obstáculos y emiten alertas para facilitar el desplazamiento de personas con discapacidad visual. Ángel lidera el equipo, Jesús Camero desarrolla la parte tecnológica y Camilo Vega, que es una persona con esa dificultad, aporta ideas, participa en el diseño y testea las soluciones. Él además de evaluar, también cocrea. «El proyecto no es solo inventar, sino ayudar a la gente. En este caso, a Camilo», explica Ángel. Su profesor Daniel Béjar ha sido mucho más que un docente: aquí es mentor y además de productor de la estrategia del team. «Llegué al Melitón Carvajal hace dos años y estos chicos no han dejado de sorprenderme. No paran de imaginar, crear y superarse», dice. El reto de Los Creadores no es solo inventar un producto que solucione, sino también desarrollar un pitch comunicacional que exprese la idea: “Hoy me tocó hacerlo a mi y pude cargar con la responsabilidad”, dice Angel, mitad tranquilo, mitad orgulloso.

En setiembre ganaron la edición peruana de Los Creadores, organizada por Kodea. El premio fue viajar a Chile, donde 16 ganadores regionales disputan la final nacional de ese país. Los peruanos presentan su creación, pero no compiten. Hoy serán espectadores de la gran final. Y Ángel todavía tiene una partida de Pokémon pendiente.