Una de las mayores preguntas cuando esperábamos la salida de “Grand Theft Auto VI” – o “GTA 6” para amigos – es qué tan grande sería el mundo abierto del juego, uno de sus principales atractivos y el espacio donde podríamos cometer todas nuestras fechorías, así como actividades más legales.

Con la salida del juego este 19 de noviembre, ya nos acercamos a una respuesta, y la recreación virtual de Miami y parte de Florida producida por Rockstar Games bajo el nombre de Vice City y Leonidas tiene un tamaño estimado de aproximadamente de entre 83 y 125 km² (o entre 32 a 48 millas cuadradas), en el que se incluye metrópolils, zonas rurales, pantanos y otros atractivos.

Es un mañano enorme para un mapa, el doble que los 50 km² de Los Santos en su predecesor “Grand Theft Auto V”. Y si a esto se le suma el mar que rodea Leonidas, el área aumenta a entre 150 y 225 km².

El términos prácticos, jugadores de “GTA 6” han reportado que manejar desde un lado a otro del mapa te tomará alrededor de 35 minutos, aunque se puede lograr reducir a este tiempo a solo 13 minutos utilizando las autopistas. No parece demasiado, pero hay que tomar en cuenta que ese espacio estará lleno de actividades y espacios, algunos que los desarrolladores del juego han adelantado estarán reservados para brindarles “opciones para el futuro, en caso de que surja la necesidad de incorporarlas en la jugabilidad o la narrativa”.

Muchas de ellas, imaginamos, tomarán más prominencia cuando salga el modo multijugador “GTA Online” en 2027.