1.⁠ ⁠¿Qué es Los Creadores?

Es un concurso de innovación escolar impulsado hace diez años por la fundación chilena Kodea. Busca que niños y adolescentes desarrollen soluciones tecnológicas a problemas reales de sus comunidades.

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2.⁠ ⁠¿Quiénes pueden participar?

Estudiantes en edad escolar que tengan una idea innovadora y quieran convertirla en un proyecto. Las propuestas pueden abordar desafíos relacionados con la salud, la educación, la inclusión o el medioambiente.

3.⁠ ⁠¿Cómo funciona el concurso?

Los escolares presentan sus proyectos, que pasan por un proceso de evaluación y selección. Los participantes deben explicar qué problema buscan resolver, cómo funciona su invento y a quiénes beneficia.

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4.⁠ ⁠¿Qué ocurrió en el Perú?

La edición peruana recibió más de 100 propuestas. Ganaron Ángel Ormeño, Jesús Camero y Camilo Vega, tres estudiantes de 13 años del colegio Melitón Carbajal, con Ñawi, unos lentes inteligentes que detectan obstáculos y ayudan a personas con discapacidad visual.

5.⁠ ⁠¿Qué sucede ahora en Chile?

Hoy se celebra la gran final de Los Creadores en TVN Chile, con 16 proyectos juveniles en competencia. Es el cierre de una gira de innovación que incluyó visitas a Google Chile, talleres en la Universidad Católica y actividades en una sede gubernamental. Los tres escolares peruanos participan como invitados tras ganar la edición nacional, aunque no compiten por el premio chileno.

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