El Papa se fue el lunes y ya lo estamos extrañando. Sus mensajes de unidad, de reconciliación, y la claridad para llamar a las cosas por su nombre, sin ambigüedades ni eufemismos –características poco comunes en personajes de talla mundial y en quienes aspiran a tener un lugar en el espacio público–, ya lo colocan en un lugar especial, más allá de su liderazgo espiritual.

“Dios te bendiga, mi Perú” quizá resume ese enorme cariño por nuestra patria que también es la suya, pero encierra además un enorme deseo de que los peruanos no solo podamos vivir en paz, sino que seamos capaces de mirarnos a la cara y dialogar sin cancelar al que piensa distinto.

En el vuelo que lo llevó de regreso a Roma, confirmó lo que ya nos había demostrado con hechos. “Yo insisto en que el mensaje que quiero dar, el mensaje que quiero llevar, no es político. Y aunque hay algunos que tratan de forzarme –algunos países–, hacia derechas, izquierdas, que critican, no critican; yo hablo de la ‘Magnifica humanitas’”.

En respuesta a la pregunta de una periodista argentina, el papa León XIV comentó: “¿Cómo es posible que derecha, izquierda, todos, hemos estado allí en la calle, celebrando y gozando de algo que es mucho más grande que una discusión política?”, hecho que también se aplica a nuestro país, donde por seis días vivimos el sueño de estar todos de acuerdo.

Y el Papa, que conoce la idiosincrasia latinoamericana, subrayó: “En el mensaje de construir puentes y buscar la reconciliación, pues, podemos descubrir de nuevo que hay elementos en la humanidad que son mucho más grandes y mucho más profundos de las cosas que nos causan tantas veces esa división, y odio y, pues, esa polarización”.

Lo que es innegable y también lamentable –incluso en personajes en el interior de la Iglesia– es que se intente buscarle al discurso del Papa la letra pequeña, la entrelínea, en un vano intento de llevar agua para su molino.

Y es que el mensaje de León XIV está por encima del manoseo político, y como lo dijera el vaticanista Javier Martínez-Brocal en entrevista para este Diario, “el Papa habla de la doctrina social sin ideología. Los de uno y otro lado tiran de él, y él está por encima de los partidos, por eso es un Papa que consigue despolarizar. Consigue que las personas que no están de acuerdo vean el valor de dialogar [...]. Él habla sin ideología. Por eso ni los de izquierda ni los de derecha consiguen apropiarse de él”.

Se fue el Papa y, más allá del desastre que fue la organización y puesta en marcha del último evento de su visita al Perú, la mejor manera de rendirle un homenaje es –al menos– tratar de llevar a la práctica los mensajes que tanto hemos aplaudido.