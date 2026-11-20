Los recuerdos de la visita del papa León XIV al Perú siguen despertando el interés de quienes desean conservar un objeto relacionado con su paso por el país y su cercanía con miles de fieles. Uno de los artículos que llamó la atención fueron las medallas conmemorativas que puso a la venta el Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), disponibles en dos presentaciones con diseños dedicados al pontífice. La acogida fue especialmente alta para la versión elaborada con aleación de plata, que llegó a quedarse sin existencias en la tienda virtual poco después de su lanzamiento. Sin embargo, el banco anunció que ambas piezas ya pueden adquirirse nuevamente y que una de ellas tendrá un precio distinto al inicial, lo que representa una novedad para coleccionistas y compradores. Descubre qué cambió y cómo puedes conseguir estas medallas.

¿CUÁL ES EL NUEVO PRECIO DE LAS MEDALLAS DEL PAPA LEÓN XIV?

El BCRP volvió a poner a la venta sus dos piezas conmemorativas. La principal novedad está en la medalla de plata, cuyo precio bajó debido a la variación del valor de ese metal. Estos son los montos vigentes:

Medalla de plata: cuesta S/262. Antes se ofrecía a S/282, por lo que ahora vale S/20 menos.

cuesta S/262. Antes se ofrecía a S/282, por lo que ahora vale S/20 menos. Medalla de alpaca: se mantiene en S/37, el mismo precio establecido cuando salió a la venta.

Ambas piezas ya aparecen disponibles en la tienda virtual del banco. Cuando se agotó la versión de plata, el portal informaba que estaba “esperando reposición de stock”.

¿POR QUÉ EL BCRP LANZÓ ESTAS MEDALLAS CONMEMORATIVAS?

La colección salió a la venta el 9 de noviembre de 2026, en homenaje a la visita del pontífice al Perú. La institución resaltó el vínculo de León XIV con el país, donde desarrolló parte importante de su labor pastoral. Robert Prevost fue obispo de Chiclayo entre 2015 y 2023 y obtuvo la nacionalidad peruana en 2015.

El banco destacó el significado de esta visita por su estrecha relación con el país.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENEN LAS DOS MEDALLAS?

Ambas miden 37 milímetros de diámetro y comparten diseño, pero varían en material, peso y acabado:

Plata: aleación de plata 0,925, una onza troy de peso fino, calidad proof, canto liso y acuñación del año 2026.

aleación de plata 0,925, una onza troy de peso fino, calidad proof, canto liso y acuñación del año 2026. Alpaca: aleación de alpaca, 29 gramos de peso, calidad brillante, canto liso y acuñación del año 2026.

¿QUÉ DISEÑOS PRESENTAN EL ANVERSO Y EL REVERSO?

El anverso muestra al papa de frente y con la mano derecha levantada en señal de saludo. También aparece el mapa peruano y las leyendas “PAPA LEÓN XIV” y “PERÚ 2026”.

El reverso lleva el escudo papal y el lema “IN ILLO UNO UNUM”, que significa “En el único Cristo somos uno”. Arriba figura “PAPA LEÓN XIV VISITA AL PERÚ”.

¿DÓNDE SE PUEDEN COMPRAR LAS MEDALLAS?

Las dos versiones están disponibles en el Portal de Ventas del BCRP: https://tiendavirtual.bcrp.gob.pe/tiendabcrp/.

El banco también anunció ventas presenciales en el Museo del Banco Central, ubicado en jirón Ucayali 271, para los días 9, 10, 13 y 17 de noviembre, de 09:15 a 15:00 horas. Como esas fechas ya pasaron, la alternativa de compra anunciada actualmente es la tienda virtual.

También hay publicaciones en Marketplace de Facebook. Antes de comprar por esa vía, se recomienda revisar el producto y confirmar si es de plata o alpaca. La diferencia entre sus precios supera los S/200, por lo que conviene identificar correctamente la pieza ofrecida, según explica Infobae.

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