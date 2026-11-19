La visita del papa León XIV al Perú no solo dejó recuerdos imborrables entre los miles de fieles que acudieron a sus actividades, sino también un vehículo que ahora podrá ser conocido de cerca por el público limeño. Se trata del Papamóvil Chevrolet que trasladó al pontífice durante sus recorridos por el país y que será protagonista de una exhibición gratuita en dos importantes centros comerciales de la capital. La muestra permitirá apreciar las modificaciones especiales que recibió esta camioneta para cumplir con las condiciones de seguridad y comodidad solicitadas por el Vaticano. Además, los asistentes podrán conocer algunos detalles de su fabricación y acondicionamiento. Conoce dónde se realizará esta exposición, qué días estará disponible y qué destino tendrán las unidades después de su recorrido por la capital.

¿DÓNDE Y CUÁNDO SE PODRÁ VER GRATIS EL PAPAMÓVIL DE LEÓN XIV?

Plaza Norte y Mall del Sur serán los dos centros comerciales que recibirán la exhibición del Papamóvil Chevrolet, presentado por General Motors. La exposición estará abierta del 20 al 22 de noviembre, desde las 10:00 a. m. hasta las 10:00 p. m. y no tendrá ningún costo de ingreso.

Durante esas jornadas, los visitantes podrán acercarse a la unidad que acompañó al pontífice durante su visita apostólica, realizada del 11 al 16 de noviembre. La iniciativa está dirigida a personas de todas las edades, incluidos los niños, quienes tendrán la oportunidad de observar los detalles de este vehículo especial.

¿QUÉ CARACTERÍSTICAS TIENE EL PAPAMÓVIL UTILIZADO POR EL PONTÍFICE?

Las dos unidades fueron construidas sobre la base de la pickup Chevrolet Colorado en una fábrica de General Motors ubicada en São José dos Campos, Brasil. Posteriormente, la empresa Engesig realizó las adaptaciones solicitadas por el Vaticano en un proceso que tomó apenas 24 días.

Entre sus principales características destacan:

Motor: turbodiésel de 2,8 litros, con una potencia de 204 caballos de fuerza. Torque: alcanza los 510 Nm. Transmisión: automática de ocho velocidades. Tracción: sistema 4x4. Seguridad: incorpora seis airbags y tecnologías de asistencia a la conducción. Peso: aproximadamente tres toneladas después de las modificaciones.

La tolva fue acondicionada con un piso plano y alfombrado para instalar tres asientos, incluido el del papa. También se incorporaron una escalera retráctil y una estructura desmontable con paneles transparentes, que permitía al pontífice saludar a los fieles durante sus recorridos, según informa Infobae.

El Papa León XIV en Lima, Perú. (Foto: Fernando Sangama / @photo.gec)

¿QUÉ PASARÁ CON LOS PAPAMÓVILES DESPUÉS DE LA EXHIBICIÓN?

Las dos camionetas no permanecerán en los centros comerciales ni serán destinadas a la venta. Según lo anunciado por General Motors, primero cumplirán un recorrido temporal por concesionarios y espacios de exhibición en Lima.

Cuando finalice esta etapa, ambas unidades serán entregadas en donación a la Nunciatura Apostólica en el Perú, institución que tendrá la responsabilidad de determinar su utilización posterior.

Cabe recordar que los vehículos fueron presentados el 4 de noviembre en la sede de la Nunciatura Apostólica, ubicada en Jesús María. Durante aquella ceremonia, el cardenal Pedro Barreto bendijo las camionetas, que posteriormente se utilizaron de manera alternada en los recorridos del papa León XIV por Lima, Cusco, Chiclayo y Pucallpa.

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