El papa León XIV volvió a protagonizar un emotivo momento durante una de sus actividades públicas en el Vaticano. Este miércoles 18 de noviembre, el Santo Padre participó en su tradicional Audiencia General en la plaza de San Pedro, donde miles de personas se congregaron para recibir su saludo. Sin embargo, mientras recorría el lugar a bordo del papamóvil, un bebé captó su atención por la particular vestimenta que llevaba. El inesperado encuentro provocó sonrisas entre los presentes y dejó imágenes que rápidamente llamaron la atención. La escena ocurrió poco después de que el pontífice regresara de su visita apostólica por Sudamérica, que también incluyó al Perú. A continuación, te contamos cómo reaccionó León XIV al encontrarse con el bebé y qué detalles marcaron su regreso al Vaticano.

¿CÓMO REACCIONÓ EL PAPA LEÓN XIV AL VER A UN BEBÉ VESTIDO COMO SUMO PONTÍFICE?

Una escena inesperada se vivió durante la Audiencia General del miércoles 18 de noviembre, cuando León XIV distinguió entre los asistentes a un bebé que llevaba una vestimenta similar a la utilizada por el máximo representante de la Iglesia católica.

El pequeño lucía una mitra de color blanco y una capa roja, prendas que hicieron que destacara entre las personas que esperaban saludar al pontífice.

Al percatarse de su presencia, el Santo Padre decidió acercarse para protagonizar un gesto especial. Con una sonrisa, sostuvo al bebé entre sus brazos, lo elevó frente a los asistentes y posteriormente le impartió su bendición.

La reacción del papa generó emoción entre los fieles que presenciaron el encuentro, según informa La República.

¿QUÉ DIJO EL PAPA LEÓN XIV SOBRE SU RECIENTE VISITA AL PERÚ?

Tras finalizar su recorrido apostólico por Uruguay, Argentina y Perú, León XIV regresó a Roma el martes 17 de noviembre y retomó sus compromisos públicos al día siguiente.

Durante su primera Audiencia General después del viaje, el pontífice compartió algunas reflexiones sobre las experiencias vividas en los tres países sudamericanos.

En su intervención, expresó gratitud por el cariño recibido y destacó especialmente su relación con Perú, nación donde desarrolló parte importante de su labor religiosa.

También evocó su estancia en Chiclayo, ciudad que considera cercana a su historia personal y donde tuvo la oportunidad de reencontrarse con personas significativas de su trayectoria pastoral.

¿QUÉ EQUIPO PERUANO ES EL FAVORITO DEL PAPA LEÓN XIV?

El papa León XIV es simpatizante de Alianza Lima, según contó Sor Margarita, amiga cercana del ponfífice, en una entrevista con Canal N. La religiosa recordó que Robert Prevost disfrutaba conversar sobre deportes con el padre Fidel, uno de sus colaboradores, y que en esos intercambios quedaba clara su preferencia por el equipo blanquiazul.

Fray Fidel Alvarado Sandoval, vicario pastoral de la Diócesis de Chulucanas, también habló de ese vínculo. Según su testimonio, Prevost empezó a sentir cercanía por el club victoriano después de la tragedia del 8 de diciembre de 1987, cuando el Fokker F-27 que trasladaba al plantel sufrió un accidente. En aquella época, el sacerdote estadounidense ya realizaba labores misioneras en el norte peruano.

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