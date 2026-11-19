Tuve el privilegio de ser Embajador del Perú en Estados Unidos cuando, el 8 de mayo de 2025, recibimos la noticia de la elección de Robert Prevost como Papa León XIV. Para mí, como para muchos peruanos, fue una sorpresa. En cumplimiento de mis responsabilidades, envié una carta de saludo y felicitación. No imaginé entonces que el nuevo Pontífice se convertiría en un motivo tan profundo de orgullo nacional.

Suelo escribir sobre temas vinculados con mi trayectoria pública: comercio exterior, inversiones, relaciones internacionales y políticas públicas. Pero la visita de León XIV me ha llevado a reflexionar sobre lo que hace del Perú un país particular y sobre el orgullo que compartimos. Sentimos a este Papa tan nuestro como el ceviche o el arroz con pato.

Estas razones son personales y subjetivas. No buscan comparar al Perú con otros países, sino reconocer que, con sus contradicciones, es un país singular, de historia extraordinaria y una identidad que despierta curiosidad, cuando no admiración.

El Perú tiene una energía particular. Sentimos su identidad con especial intensidad cuando estamos lejos y escuchamos el Himno Nacional, «Contigo Perú» o recordamos nuestra comida.

León XIV ha demostrado una conexión emocional intensa con nuestro país. Nació en Chicago, desarrolló parte fundamental de su vida religiosa y pastoral en el Perú y fue obispo de Chiclayo antes de llegar a Roma. Es difícil no conmoverse al verlo entonar nuestro himno o enjugarse las lágrimas con nuestros jóvenes. Esto alcanza incluso a quienes, como yo, formados en la religión católica, no hemos mantenido una relación cercana con la fe, en mi caso, a raíz de la temprana partida de mi padre, cuando yo tenía 15 años.

El Perú no fue un lugar de paso en la vida del Papa. Aquí encontró una comunidad, desarrolló su vocación pastoral y vivió experiencias que marcaron su trayectoria. Nació un vínculo profundo que hoy, gracias al papado, adquiere dimensión universal. León transmite humildad, sencillez y calidez. Los peruanos lo recibimos con cariño y orgullo. El mundo vio calles repletas, afecto y vigilias de miles de personas que esperaban verlo.

Para entender por qué el Perú es especial, recordemos que fuimos centro de una de las civilizaciones más extraordinarias de América y del mundo: el Imperio incaico. Durante el virreinato español, Lima fue uno de los principales centros políticos, económicos y religiosos de la América española. Desde aquí se proyectaron acontecimientos decisivos para la independencia de Sudamérica. Somos herederos de grandes civilizaciones, mestizaje, cultura y profundas transformaciones.

Tenemos una diversidad geográfica excepcional. Costa, Andes y Amazonía reúnen espacios naturales de enorme riqueza y desafíos propios. Nuestra ubicación en el Pacífico sudamericano ofrece una posición estratégica para conectarnos con Asia, América y el mundo.

A ello se suman nuestros recursos naturales: minería, clave para la transición energética y las nuevas tecnologías; pesca, hidrocarburos, agricultura y biodiversidad. Nuestro patrimonio cultural e histórico es único: Machu Picchu, Caral, las Líneas de Nazca, Chan Chan, las culturas preincaicas, nuestras expresiones artísticas, lenguas y tradiciones ancestrales.

Todo ello configura una identidad y una proyección internacional aún desaprovechada. Nuestro turismo está muy por debajo del potencial del país. Es razonable pensar que esta visita contribuirá a que los más de 1.500 millones de católicos vuelvan su mirada hacia el Perú.

Tampoco se puede hablar del Perú sin su gastronomía. El Papa ha mencionado el ceviche, el arroz con pato y la papa a la huancaína. Y está la papa, tubérculo originario del Perú que alimenta al mundo. Nuestra cocina es una gran carta de presentación, fruto de la diversidad geográfica, las tradiciones ancestrales y el encuentro de culturas. Es expresión de creatividad, emprendimiento y orgullo nacional.

También nos distinguen la fe y la espiritualidad. La religiosidad popular, las tradiciones católicas y festividades como el Señor de los Milagros y la Virgen de la Candelaria forman parte de nuestra identidad. También nuestros cinco santos, entre ellos San Martín de Porres y Santa Rosa de Lima, expresión de una religiosidad arraigada en nuestra historia y vida cotidiana.

La visita del Papa es histórica y quedará en nuestra memoria. Ha contribuido a que el mundo conozca una versión distinta del Perú y a que redescubramos nuestra identidad y un vínculo singular que nos une al Pontífice.

Su vitalidad ha impresionado. Después de una delicada intervención quirúrgica, ha mostrado una fortaleza física y espiritual extraordinaria. Recorrió ciudades, calles y aeropuertos en el papamóvil, rodeado de multitudes. En tres países y doce ciudades, visitó pampas, iglesias, estadios y pueblos, siempre cerca de la gente. Su espiritualidad parece ser fuente de esa energía.

El viaje conmovió incluso a personas que no profesan la fe católica. “Alma misionera”, canción argentina, se convirtió en un himno de la visita; sus momentos de distensión en la Nunciatura; sus lágrimas junto a los jóvenes en el Estadio Nacional; y, al entonar estrofas del Himno Nacional y de “Contigo Perú”, forman parte de una experiencia difícil de olvidar.

Me emocionó recordar que, en febrero de 1985, asistí al Hipódromo de Monterrico al encuentro de jóvenes con Juan Pablo II. León revivió la fuerza de aquel encuentro. Sus referencias a hechos concretos de nuestra historia, como el asesinato de sacerdotes por Sendero Luminoso en Chimbote en 1991, y sus palabras, siempre pertinentes al auditorio convocado en cada evento y pueblo, dejando mensajes por doquier, demostraron su conocimiento y cercanía con el Perú.

El Papa volvió a casa y queremos que regrese. Eso solo lo sabe Dios. Quedó claro el vínculo que mantiene con nuestro país. En la última misa, en la Base Aérea Las Palmas, pronunció una frase que resume ese sentimiento: «El pueblo peruano también es mi pueblo».

Hoy el Perú es más consciente de que el Papa universal es también un Papa muy peruano que conoce el Perú profundo, alguien que llegó desde fuera e hizo suyo nuestro país y nos recuerda cuánto tenemos para valorar.

Papa León XIV, recién te has ido y ya te estamos extrañando.