La visita del papa León XIV a Chiclayo dejó una escena que emocionó a numerosos fieles y se difundió en redes sociales. En medio de la multitud, el pontífice reconoció una voz familiar y detuvo su recorrido para buscar a Mildred Camacho, su ahijada de bautizo. El encuentro sorprendió a quienes estaban presentes, pues reveló el vínculo que ambos construyeron hace tres décadas, cuando Robert Prevost todavía era un sacerdote que desarrollaba su labor religiosa en el norte del Perú, donde dejó una profunda huella entre los pobladores. La reacción del Santo Padre también despertó curiosidad por conocer los detalles de esta historia que volvió a unirlos públicamente. Conoce cómo nació esta relación, qué ocurrió durante el reencuentro y cuáles fueron las palabras de la joven tras recibir la bendición de su padrino.

¿QUÉ HIZO EL PAPA LEÓN XIV AL RECONOCER A SU AHIJADA ENTRE LA MULTITUD?

Uno de los momentos más especiales de la visita del pontífice a Chiclayo ocurrió cuando identificó la voz de Héctor Camacho entre las personas que se habían congregado para verlo. Al escuchar su llamado, León XIV volteó para buscarlo y preguntó por Mildred, su ahijada. El religioso no quiso continuar su recorrido sin antes acercarse a la joven y darle su bendición.

La escena fue compartida posteriormente en redes sociales y generó numerosas reacciones. Mildred contó que quedó sorprendida al comprobar que su padrino todavía recordaba a su familia y mantenía aquella cercanía que lo caracterizaba desde sus años como sacerdote. En su publicación expresó: “Ver que mi padrino reconoció la voz de mi papá, verlo regresarse a preguntar por mí y no irse sin darme su bendición... tal cual como siempre fue”.

¿CÓMO COMENZÓ LA RELACIÓN ENTRE LEÓN XIV Y SU AHIJADA?

El vínculo familiar nació durante los primeros años de trabajo pastoral de Prevost en Chulucanas, provincia de Piura. El sacerdote estadounidense llegó a esta localidad en 1985 y asumió el cargo de vicepárroco de la catedral de la Sagrada Familia. Allí conoció a Héctor Camacho, quien colaboraba con él como monaguillo.

La amistad entre ambos motivó al padre de Mildred a hacerle una petición especial cuando nació su hija, en 1996. Héctor quería que el religioso fuera el padrino de bautizo de la pequeña y le pidió que también le pusiera el nombre de su madre fallecida. Prevost aceptó y viajó desde Trujillo hasta Chulucanas para participar en la ceremonia. Su nombre quedó registrado en la partida de bautismo de la joven.

¿QUÉ DIJO MILDRED SOBRE LA REACCIÓN DE LAS PERSONAS QUE LA ACOMPAÑARON?

El reencuentro no solamente emocionó a la joven por la bendición que recibió de León XIV. También quedó sorprendida por la manera en que reaccionaron quienes estaban cerca de ella, pese a que no conocían previamente su historia con el pontífice.

Según relató, varias personas se acercaron para ayudarla y compartir su alegría cuando supieron que era la ahijada del Santo Padre. Sobre esa experiencia, recordó: “Si me preguntan cuál fue mi momento favorito, les diré cuando muchas personas que no me conocían supieron de mi vínculo con el Santo Padre, me ayudaron, se alegraron y gritaron por mí”.

¿CÓMO SE ENTERÓ MILDRED QUE SU PADRINO HABÍA SIDO ELEGIDO PAPA?

La joven también recordó la emoción que experimentó el 8 de mayo de 2025, cuando Robert Prevost fue elegido como sucesor de Francisco. Mildred se encontraba realizando una mudanza cuando se anunció la elección del nuevo pontífice. Al escuchar su nombre, llamó inmediatamente a su padre para compartir la noticia entre lágrimas y gritos de felicidad.

Meses después, pudo viajar a Roma para visitarlo y entregarle un obsequio. Para ella, aquel encuentro tuvo un significado especial porque representó la oportunidad de volver a saludar a quien considera parte de su familia. Pese a la distancia y sus responsabilidades religiosas, Mildred asegura que el cariño entre ambos permanece intacto. “Nunca lo sentí ausente, yo lo considero familia”, afirmó.

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