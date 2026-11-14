La Iglesia católica vive una fecha especial en 2026 al cumplirse tres siglos desde la canonización de Santo Toribio de Mogrovejo, uno de los personajes más destacados de la historia religiosa del Perú y de la evangelización en América. En su honor, se convocó un Año Jubilar destinado a recordar su trayectoria, su trabajo pastoral y la defensa que realizó de las comunidades indígenas. Como parte de esta celebración, el papa León XIV encabezará este sábado 14 de noviembre en Zaña, Lambayeque, un encuentro de oración que marcará el cierre de este periodo especial. La elección de este distrito no es casualidad, pues allí falleció el religioso en 1606, mientras realizaba una visita pastoral. A continuación, te contamos quién fue Santo Toribio de Mogrovejo, cuál fue su legado y por qué el pontífice participará en esta ceremonia.

¿QUIÉN FUE SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO Y QUÉ REPRESENTA EL AÑO JUBILAR?

Santo Toribio de Mogrovejo fue un arzobispo español que tuvo un papel importante en el desarrollo de la Iglesia católica en el Perú. Su trayectoria estuvo marcada por las visitas a distintas comunidades, la enseñanza religiosa y la protección de las poblaciones indígenas.

El Año Jubilar busca recuperar su legado y promover la reflexión sobre los valores que guiaron su misión, entre ellos la justicia, la evangelización y el respeto por la dignidad humana. También permite reconocer su influencia en la historia religiosa peruana y latinoamericana.

¿CUÁNDO FUE CANONIZADO SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO?

El reconocimiento como santo llegó el 10 de diciembre de 1726, cuando el papa Benedicto XIII proclamó su canonización. Por ello, en 2026 se cumplen 300 años de este acontecimiento, motivo central de las actividades religiosas organizadas durante el Año Jubilar.

¿QUÉ HIZO SANTO TORIBIO DURANTE SU LABOR PASTORAL EN EL PERÚ?

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en España en 1538 y fue designado arzobispo de Lima en 1579. Llegó al Perú en 1581 y dedicó su labor a recorrer diferentes localidades de su jurisdicción.

Durante estas visitas se acercó a los pueblos indígenas, impulsó la evangelización en sus propios idiomas y defendió a quienes sufrían abusos y discriminación. Asimismo, trabajó en la preparación del clero y el fortalecimiento de la organización eclesiástica. Murió en Zaña el 23 de marzo de 1606.

Santo Toribio de Mogrovejo. (Foto: Internet)

¿POR QUÉ EL PAPA LEÓN XIV DESTACA EL LEGADO DEL SANTO?

El papa León XIV ha mostrado especial interés por la historia religiosa del norte peruano debido a su experiencia pastoral en el país. Durante su encuentro con universitarios en Chiclayo, el viernes 13 de noviembre, destacó la enseñanza, justicia y caridad que caracterizaron al santo.

También recordó su esfuerzo por aprender las lenguas originarias y defender a las comunidades indígenas.

¿DÓNDE Y A QUÉ HORA SE REALIZARÁ LA CLAUSURA DEL AÑO JUBILAR?

La ceremonia de cierre tendrá lugar este sábado 14 de noviembre, a las 5:30 p. m., en el Santuario de Santo Toribio de Mogrovejo, ubicado en Zaña, Lambayeque. El papa León XIV encabezará un encuentro de oración junto a la comunidad católica y ofrecerá un mensaje durante la actividad.

Esta celebración será parte de una jornada que también contempla la coronación de la Virgen Inmaculada en Chiclayo y una misa en Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca, según informa Infobae.

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