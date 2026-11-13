Hace más de cuatro siglos, un religioso español emprendió un largo recorrido por los territorios del virreinato del Perú, convencido de que su labor evangelizadora iba mucho más allá de los muros de la Catedral de Lima. Entre montañas y comunidades indígenas, Toribio de Mogrovejo dedicó su vida a llevar la fe católica hasta los rincones más alejados de su jurisdicción. Aunque había nacido al otro lado del océano, encontró en estas tierras el lugar donde cumplir su misión y echar raíces.

Mucho tiempo después, otro religioso extranjero seguiría un camino marcado por una vocación semejante. Robert Francis Prevost, nacido en Chicago, Estados Unidos, encontró en el Perú el escenario de su entrega misionera, estrechó vínculos con sus comunidades y llegó a convertirse en obispo de Chiclayo. Hoy, bajo el nombre de León XIV, ha regresado como papa a la tierra que considera parte de su propia historia. Sus vidas, separadas por más de cuatro siglos, comparten un mismo destino: llegaron desde lejos y terminaron unidos profundamente al pueblo peruano.

El vínculo quedó reflejado en uno de los momentos más emotivos de su visita apostólica al Perú

La conexión entre ambos religiosos va más allá de una simple coincidencia histórica. El propio León XIV ha reconocido en diversas ocasiones la influencia de Santo Toribio de Mogrovejo en su manera de comprender y ejercer el ministerio episcopal. Ese vínculo volvió a hacerse visible durante su visita apostólica al Perú, en una escena cargada de simbolismo y emoción que tuvo como escenario la Catedral de Lima.

Después de participar en la Hora Media y pronunciar su homilía, el pontífice abandonó su asiento y caminó hasta la imagen de Santo Toribio de Mogrovejo, junto a la que se encontraba una de sus reliquias: su cráneo. Allí se detuvo durante varios minutos, en silencio y con las manos recogidas en oración, visiblemente conmovido. El gesto no pasó inadvertido y evocó una admiración que el papa ya había expresado públicamente.

Esa cercanía quedó plasmada en una carta dirigida a los obispos de América Latina y el Caribe, el 8 de septiembre de 2026, por el tercer centenario de la canonización del santo. En ella, León XIV recordó su experiencia pastoral en el Perú y escribió: “Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho”. También confesó: “Esa experiencia me acercó de modo particular a santo Toribio”, al reconocer en el arzobispo español a otro religioso que llegó desde tierras lejanas y terminó haciendo suyo el Perú. Así, sus palabras revelan que encuentra en él un modelo de pastor que salió al encuentro de su pueblo y aprendió a conocerlo recorriendo sus caminos.

El tercer centenario de la canonización del santo Toribio de Mogrovejo hizo que se acercara de modo particular

La admiración que León XIV siente por Santo Toribio de Mogrovejo trasciende las páginas de la historia y encuentra sus raíces en una experiencia pastoral compartida con el pueblo peruano. El propio pontífice ha reconocido la influencia del religioso español en su manera de comprender el ministerio episcopal. Una cercanía que quedó retratada en uno de los pasajes más conmovedores de su visita apostólica al Perú.

Al concluir la Hora Media y pronunciar su homilía en la Catedral de Lima, el papa se levantó de su asiento y caminó hacia la imagen de Santo Toribio, donde reposaba una de sus reliquias: su cráneo. Frente a ella permaneció varios minutos en silencio, recogido en oración y visiblemente emocionado. La escena reflejó una devoción especial por quien considera un referente de entrega y compromiso con la Iglesia.

Aquel gesto cobra mayor sentido al recordar la carta que León XIV dirigió a los obispos de América Latina y el Caribe el 8 de septiembre de 2026, por el tercer centenario de la canonización del santo. “Allí conocí de cerca la fe de un pueblo del que recibí mucho”, escribió al evocar su experiencia en el Perú. Luego añadió: “Esa experiencia me acercó de modo particular a santo Toribio”. En sus palabras reconoció a un pastor que, como él, llegó desde lejos y terminó haciendo suya esta tierra, recorriendo sus caminos para encontrarse con su gente.

Conoce la biografía de Santo Toribio de Mogrovejo quien llegó desde España hasta Zaña en Lambayeque

Toribio Alfonso de Mogrovejo nació en 1538 en Mayorga, España, y antes de vestir los hábitos religiosos había construido una trayectoria como jurista. Su destino cambió cuando recibió el nombramiento de arzobispo de Lima, responsabilidad que lo llevó a cruzar el océano y arribar al Perú en 1581. Por entonces, el virreinato comprendía extensos territorios sudamericanos, donde la evangelización avanzaba entre las profundas desigualdades de la colonización. Su misión abarcaba comunidades dispersas entre la costa, la cordillera y las regiones de la selva.

Lejos de permanecer en la capital, decidió recorrer personalmente los territorios bajo su jurisdicción. Según Vatican News, durante sus visitas pastorales habría transitado cerca de 40.000 kilómetros y dedicado 17 de los aproximadamente 25 años de su arzobispado a viajar. A pie o sobre una mula, atravesó caminos difíciles para encontrarse con las comunidades indígenas y comprendió que la fe debía transmitirse también en sus propias lenguas. Por ello, impulsó materiales catequéticos en castellano, quechua y aimara, además de promover disposiciones para organizar la Iglesia durante el Tercer Concilio Limense de 1582 y 1583.

Su labor también estuvo marcada por la defensa de las poblaciones indígenas frente a los abusos de las autoridades coloniales, en medio de un sistema profundamente desigual. Con los años, su figura adquirió un lugar fundamental en la historia de la Iglesia católica peruana. Sin embargo, su último recorrido no lo llevó de regreso a Lima: el 23 de marzo de 1606 falleció en Zaña, actual departamento de Lambayeque, mientras realizaba una visita pastoral. Sus restos fueron trasladados posteriormente a la capital, pero su historia quedó ligada para siempre a los caminos y pueblos que recorrió durante décadas.

La historia de Robert Francis Prevost llegó como misionero a Chiclayo y regresa como Sumo Pontífice

Robert Francis Prevost nació el 14 de septiembre de 1955 en Chicago, Estados Unidos, y encontró su vocación religiosa en la Orden de San Agustín. En 1985, apenas tres años después de su ordenación sacerdotal, llegó al Perú como misionero, sin imaginar que aquellas tierras terminarían convirtiéndose en parte esencial de su historia. Su primera experiencia fue en Chulucanas, Piura, donde conoció de cerca a comunidades rurales golpeadas por la pobreza y las consecuencias del fenómeno El Niño de 1983. En 1988 regresó al país para continuar su labor en Trujillo, entre la formación religiosa y el trabajo pastoral.

Con el paso de los años, su cercanía con las poblaciones del norte peruano se hizo cada vez más profunda. Ya como obispo de Chiclayo, recorrió localidades alejadas de Lambayeque e incluso, como lo había hecho Santo Toribio siglos atrás, llegó a desplazarse sobre una mula para visitar comunidades de difícil acceso. La hermana Maura Mija Farroñán recordó sus visitas a las misiones de Uyurpampa y Cañaris, en la sierra de Ferreñafe, donde trabajaban las religiosas. También acompañó iniciativas de ayuda a familias vulnerables, como el proyecto comunitario Aguadito con Fe, impulsado por madres de familia en Zaña durante la pandemia. Aquellos encuentros con la población dejaron una huella que trascendió su labor estrictamente religiosa.

Su vínculo con el país se consolidó institucionalmente en 2014, cuando fue nombrado administrador apostólico de Chiclayo, y un año después asumió como obispo de esa diócesis, cargo que ejerció hasta 2023. El 24 de agosto de 2015 obtuvo la nacionalidad peruana por naturalización, formalizando una relación construida durante décadas. Una década más tarde, el 8 de mayo de 2025, su elección como papa y la adopción del nombre de León XIV llevaron esa historia hasta el Vaticano: se convirtió en el primer pontífice nacido en Estados Unidos y con nacionalidad peruana. En Chiclayo, muchos todavía lo recuerdan como el padre Robert, aquel misionero que recorrió sus caminos y compartió las dificultades de su gente. El hombre que llegó para anunciar su fe terminó encontrando en el Perú una tierra a la que también aprendió a pertenecer.

La Conferencia Episcopal Peruana distinguió a Robert Prevost con la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo

Separados por más de cuatro siglos, Santo Toribio de Mogrovejo y Robert Prevost encontraron en el contacto directo con la gente una misma manera de ejercer su vocación religiosa. Ambos entendieron que la labor de un obispo no debía limitarse a los templos ni a las oficinas eclesiásticas, sino que exigía conocer de cerca las necesidades de sus comunidades. Esta semejanza fue reconocida por el propio León XIV en una carta de septiembre de 2026, escrita por el tercer centenario de la canonización del arzobispo español. En ella destacó su esfuerzo por comprender las culturas locales, transmitir la fe en sus propias lenguas y defender a las poblaciones indígenas frente a los abusos.

La reflexión del pontífice también parece dialogar con su propia trayectoria misionera en el Perú. Aunque sus contextos fueron distintos, ambos recorrieron territorios difíciles y construyeron un vínculo que superó su condición de extranjeros. Santo Toribio ejerció su ministerio durante el virreinato, mientras Prevost conoció un país independiente, marcado por su diversidad cultural y profundas desigualdades sociales. Esa conexión tuvo incluso un reconocimiento institucional: en 2023, la Conferencia Episcopal Peruana otorgó al entonces obispo de Chiclayo la Medalla de Oro de Santo Toribio de Mogrovejo, en mérito a su servicio a la Iglesia peruana. Un homenaje que llevaba el nombre del religioso cuyo ejemplo pastoral León XIV destacaría posteriormente desde el Vaticano.

Esta es la localidad del norte peruano que conecta de manera especial las historias de ambos religiosos

En el norte peruano existe un lugar donde las historias de Santo Toribio de Mogrovejo y Robert Prevost parecen encontrarse a través del tiempo. Se trata de Zaña, en Lambayeque, la localidad donde el arzobispo español murió en 1606 y cuyo recuerdo permanece ligado a sus últimos días. Más de cuatro siglos después, ese mismo escenario recibirá al papa León XIV, quien participará el 14 de noviembre en un encuentro de oración en el santuario dedicado al santo, durante la clausura del año jubilar por los 300 años de su canonización.

Mucho antes de llegar al Vaticano, Prevost acostumbraba visitar Zaña para rezar en el lugar donde Santo Toribio fue sepultado inicialmente. Según recordó María Burga Campo, agente pastoral de la localidad, el entonces obispo de Chiclayo reservaba cada 27 de abril para celebrar su festividad y participar en la misa central. Ahora regresará con una responsabilidad distinta, pero a un territorio que conoce desde sus años de misión. Allí coincidirán las huellas de un arzobispo español que encontró en el Perú el lugar donde terminaría sus días y las de un misionero estadounidense que hizo de esta tierra su hogar. Ninguno nació en el país, pero ambos terminaron unidos para siempre a su historia.

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