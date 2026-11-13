Por Redacción EC

Hace más de cuatro siglos, un religioso español emprendió un largo recorrido por los territorios del virreinato del Perú, convencido de que su labor evangelizadora iba mucho más allá de los muros de la Catedral de Lima. Entre montañas y comunidades indígenas, Toribio de Mogrovejo dedicó su vida a llevar la fe católica hasta los rincones más alejados de su jurisdicción. Aunque había nacido al otro lado del océano, encontró en estas tierras el lugar donde cumplir su misión y echar raíces.

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