El papa León XIV cumplirá sus últimas actividades en Lima y Callao antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. Su recorrido comprende varios distritos de la capital y contempla rutas principales y alternas. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
El papa León XIV cumplirá sus últimas actividades en Lima y Callao antes de abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. Su recorrido comprende varios distritos de la capital y contempla rutas principales y alternas. (Photo by Tiziana FABI / AFP)
/ TIZIANA FABI
Por Redacción EC

El papa León XIV se prepara para cerrar su visita apostólica al Perú este lunes 16 de noviembre, después de seis días de actividades religiosas y encuentros con miles de fieles en diferentes regiones. Su última jornada contempla desplazamientos entre Jesús María, el Callao y Santiago de Surco, antes de dirigirse al Grupo Aéreo N.° 8 para abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha establecido recorridos para garantizar la seguridad del pontífice, aunque no todos los trayectos han sido difundidos oficialmente.

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