El papa León XIV se prepara para cerrar su visita apostólica al Perú este lunes 16 de noviembre, después de seis días de actividades religiosas y encuentros con miles de fieles en diferentes regiones. Su última jornada contempla desplazamientos entre Jesús María, el Callao y Santiago de Surco, antes de dirigirse al Grupo Aéreo N.° 8 para abordar el avión que lo llevará de regreso a Roma. La Policía Nacional del Perú (PNP) ha establecido recorridos para garantizar la seguridad del pontífice, aunque no todos los trayectos han sido difundidos oficialmente.

¿Cuál será la agenda del papa León XIV en su último día en Perú?

La primera actividad del santo padre está programada para las 8:30 a. m. en la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, ubicada en el Callao. Allí tendrá un encuentro con el personal y las personas asistidas por esta institución, en una visita de carácter social que forma parte de las actividades finales de su viaje apostólico.

Desde la Nunciatura Apostólica, en Jesús María, el pontífice se trasladará hacia el primer destino de la jornada. Sin embargo, la ruta oficial completa entre ambos puntos no fue publicada por las autoridades. Por ello, los ciudadanos deben tener en cuenta que los recorridos difundidos en medios de comunicación no necesariamente representan un itinerario confirmado por la PNP.

Esta es la ruta que podría seguir desde el Callao hasta Las Palmas

Después de visitar la residencia de adultos mayores, León XIV se dirigirá a la Base Aérea Las Palmas, en Santiago de Surco, donde presidirá una misa a las 10:30 a. m. Según un recorrido difundido por medios locales, la comitiva podría desplazarse por la avenida La Marina, el cruce con la avenida Aya de la Torre, el óvalo de La Perla, la avenida Guardia Chalaca y el óvalo Garibaldi.

El trayecto mencionado continuaría por la avenida Dos de Mayo hasta llegar a la Casa de Acogida. Posteriormente, contemplaría la avenida Marco Polo, la avenida Miguel Grau y el sector del parque Niño Gálvez, donde se encuentra la estatua del pontífice. Desde allí, la comitiva tomaría la Costa Verde en dirección a la Base Aérea Las Palmas. Este recorrido debe considerarse referencial, pues no fue presentado como una ruta oficial confirmada por la Policía.

¿Por qué avenidas pasará el papa León XIV desde Las Palmas hasta el Callao?

Una vez concluida la celebración eucarística, el pontífice iniciará el desplazamiento hacia el Grupo Aéreo N.° 8, en el Callao. De acuerdo con la información proporcionada por la PNP, la ruta principal comenzará en la avenida Jorge Chávez, en Surco, continuará por el óvalo Balta y seguirá por la avenida República de Panamá.

Posteriormente, la comitiva ingresará a la quebrada Armendáriz para incorporarse al circuito de playas de la Costa Verde. El recorrido continuará por la avenida Rafael Escardó, en San Miguel, y luego por la avenida La Marina hasta llegar a la avenida Elmer Faucett. Esta última vía permitirá el ingreso al Grupo Aéreo N.° 8, donde se desarrollará la ceremonia de despedida.

Esta es la ruta alterna que utilizará la comitiva ante cualquier imprevisto

Las autoridades también contemplaron un recorrido alternativo para evitar posibles contratiempos durante el traslado desde Surco hasta el Callao. Esta segunda opción comenzará en la avenida Jorge Chávez, continuará por el óvalo Balta y la avenida República de Panamá, pero en lugar de utilizar la Costa Verde, ingresará a la Vía Expresa Luis Bedoya Reyes.

Desde allí, la comitiva papal avanzará por la avenida Javier Prado y la avenida Faustino Sánchez Carrión, para incorporarse posteriormente a la avenida La Marina. El último tramo comprenderá la avenida Elmer Faucett, pasando por los cruces con las avenidas San José y Argentina, hasta llegar al Grupo Aéreo N.° 8. Esta alternativa permitirá contar con otra opción de desplazamiento ante eventuales dificultades en la ruta principal.

¿A qué hora se despedirá el papa León XIV del Perú y cuándo viajará a Roma?

El último acto litúrgico del pontífice en territorio peruano se realizará a las 10:30 a. m. en la Base Aérea Las Palmas. La celebración tendrá un significado especial porque marcará el cierre de su agenda religiosa en el país y reunirá a miles de personas que esperan acompañarlo en sus últimas horas de visita.

Después de llegar al Grupo Aéreo N.° 8, León XIV participará en una ceremonia oficial de despedida prevista para la 1:15 p. m. Treinta minutos más tarde, a la 1:45 p. m., partirá en avión rumbo a Roma. Así concluirá una visita apostólica de seis días que incluyó encuentros en Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, además de actividades con comunidades religiosas, jóvenes y pueblos amazónicos.