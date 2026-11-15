A pocas horas de concluir su visita al Perú, crece la expectativa entre los fieles que asistirán a la última actividad del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas. Como parte de la organización de esta multitudinaria celebración, las 16 puertas habilitadas para el ingreso al recinto abrirán desde esta noche. Los asistentes podrán ocupar los espacios que les fueron asignados en sus entradas gratuitas y esperar allí la llegada del sumo pontífice.

La ceremonia religiosa tiene como objetivo congregar a 1,2 millones de personas para participar en la misa que el papa ofrecerá antes de emprender su retorno a Roma. Mientras se ultiman los preparativos para este encuentro, la plataforma Ticketmaster todavía mantiene entradas gratuitas sin asignar y varios sectores no han completado su aforo. Por ello, quienes deseen formar parte de esta última celebración aún tienen la posibilidad de obtener una entrada a través de dicho portal.

Conoce la hora en que el recinto se abrirá para todos lo que quieren asistir a la misa del papa León XIV

La organización de la visita papal confirmó que los fieles podrán asistir a la misa de despedida del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas presentando su entrada digital o únicamente su documento de identidad. Entre las identificaciones aceptadas figuran el DNI, el pasaporte y el carnet de extranjería, una alternativa que facilitará el acceso de quienes participarán en esta multitudinaria celebración.

El ingreso al recinto comenzará desde las 10:00 p. m. de hoy, según lo establecido por los organizadores. La apertura anticipada permitirá que los asistentes encuentren sus respectivos espacios y se ubiquen en los bloques asignados dentro de la base aérea, mientras esperan la última celebración religiosa del pontífice antes de su partida del Perú.

Los que ya gestionaron una reserva mediante la plataforma Ticketmaster tendrán prioridad al ingresar

El secretario general de la visita papal, Juan Bytton, explicó que los asistentes que hayan reservado previamente su acceso a través de Ticketmaster tendrán preferencia durante el ingreso a la Base Aérea Las Palmas. Sin embargo, precisó que quienes no consiguieron una entrada digital también podrán acudir a la misa del papa León XIV, siempre que presenten su Documento Nacional de Identidad (DNI).

La plataforma Ticketmaster permanecerá disponible hasta el mismo día de la celebración religiosa para quienes todavía deseen gestionar su reserva. Según Bytton, los registros ya habían alcanzado aproximadamente el 80% del aforo previsto, por lo que exhortó a los fieles a completar el procedimiento de manera anticipada. La finalidad es organizar la llegada de los asistentes y agilizar los controles de acceso al recinto.

A tomar precauciones porque mañana lunes la temperatura será de 30° según anuncia Senamhi

Los fieles que acudirán a la misa del papa León XIV en la Base Aérea Las Palmas deberán prepararse para una jornada de intenso calor este lunes 16 de noviembre. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) pronosticó que los termómetros podrían alcanzar los 30 °C en Santiago de Surco, con una temperatura mínima de 24 °C. Además, la sensación térmica llegaría hasta los 32 °C durante las horas de mayor exposición solar.

La celebración eucarística está prevista para las 10:30 a. m. y congregaría a aproximadamente 1,2 millones de personas, en un horario cercano al periodo de mayor calentamiento del día. La ingeniera Shearmely Florez, especialista del Senamhi, explicó que la temperatura máxima suele registrarse alrededor del mediodía y adelantó que habrá sol acompañado de cierta nubosidad. “Para el día lunes 16 se esperan temperaturas que podrían llegar hasta los 30° y una mínima de 24° en Surco, que forma parte de Lima sur. Ese día habrá sol y algo de nubosidad”, informó.