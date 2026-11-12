¿Lloverá durante la visita del papa León XIV? Así puedes revisar el clima en cada ciudad que recorrerá | Composición EC: Senamhi / IA
¿Lloverá durante la visita del papa León XIV? Así puedes revisar el clima en cada ciudad que recorrerá | Composición EC: Senamhi / IA
Por Redacción EC

La visita oficial del papa León XIV al Perú movilizará a miles de fieles que esperan participar en sus misas y encuentros, pero también estará marcada por las condiciones del tiempo. Entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre, el sumo pontífice recorrerá distintas localidades, donde podrían presentarse escenarios climáticos diferentes por las características de cada región y el Fenómeno El Niño. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) habilitó una herramienta digital para consultar los pronósticos, posibles lluvias, radiación solar y alertas vigentes. ¿Cómo acceder a esta información antes de asistir a las actividades? Conoce cómo revisar el pronóstico del tiempo en cada lugar que visitará el papa León XIV.

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