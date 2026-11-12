La visita oficial del papa León XIV al Perú movilizará a miles de fieles que esperan participar en sus misas y encuentros, pero también estará marcada por las condiciones del tiempo. Entre el miércoles 11 y el lunes 16 de noviembre, el sumo pontífice recorrerá distintas localidades, donde podrían presentarse escenarios climáticos diferentes por las características de cada región y el Fenómeno El Niño. Ante esta situación, el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) habilitó una herramienta digital para consultar los pronósticos, posibles lluvias, radiación solar y alertas vigentes. ¿Cómo acceder a esta información antes de asistir a las actividades? Conoce cómo revisar el pronóstico del tiempo en cada lugar que visitará el papa León XIV.

¿CÓMO PUEDE VARIAR EL CLIMA DURANTE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV?

Las condiciones meteorológicas podrían ser diferentes en cada destino que recorrerá el papa León XIV, debido a las características de la costa, la sierra y la selva. Ante este panorama, el Senamhi habilitó el mapa interactivo “Pronóstico del Senamhi: Papa León XIV en Perú”, que reúne información de las localidades incluidas en la agenda papal.

Esta herramienta está disponible en el Observatorio del Tiempo, Agua y Clima y en la aplicación Senamhi Perú Móvil, que puede descargarse desde App Store y Play Store. De esta manera, los ciudadanos podrán consultar las previsiones antes de asistir a las misas, vigilias y encuentros públicos.

¿QUÉ INFORMACIÓN SOBRE EL CLIMA REVELAN LAS PLATAFORMAS DEL SENAMHI?

A través de las plataformas mencionadas, los usuarios pueden consultar el pronóstico meteorológico para los próximos cinco días de Lima, Callao, Chiclayo, Cusco y Pucallpa. También encontrarán el índice de radiación ultravioleta (UV), los avisos meteorológicos vigentes y las recomendaciones elaboradas para cada zona.

El organismo destacó que “la población podrá consultar anticipadamente el pronóstico meteorológico de los lugares que visitará el papa León XIV y tomar las precauciones necesarias para participar en las actividades programadas”.

Esta información permitirá que los asistentes conozcan con anticipación las condiciones previstas y tomen medidas frente a posibles lluvias, temperaturas cambiantes, vientos o niveles elevados de radiación solar, según informa RPP.

¿CUÁL ES EL CRONOGRAMA OFICIAL DE LA VISITA DEL PAPA LEÓN XIV AL PERÚ?

La Conferencia Episcopal Peruana presentó el programa de actividades que cumplirá el pontífice durante su estadía en el país. Estas son las fechas, los horarios y los lugares de cada encuentro.

MIÉRCOLES 11 DE NOVIEMBRE: LLEGADA A LIMA

14:00 pm: salida del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires.

salida del avión desde el Aeropuerto Internacional de Buenos Aires. 17:30 pm: llegada a la Base Aérea del Callao.

llegada a la Base Aérea del Callao. 18:15 pm: ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno.

ceremonia de bienvenida en el Palacio de Gobierno. 18:45 pm: visita a la presidenta de la República.

visita a la presidenta de la República. 19:45 pm: encuentro con autoridades, representantes de la sociedad civil y cuerpo diplomático en el Gran Teatro Nacional.

JUEVES 12 DE NOVIEMBRE: ENCUENTROS EN LIMA

09:30 am: reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal.

reunión con los obispos del Perú en la capilla del Palacio Arzobispal. 10:20 am: celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

celebración de la Hora Media con representantes de la Iglesia en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista. 11:30 am: encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral.

encuentro sobre los retos y las expectativas del pueblo peruano en la plaza de la Catedral. 18:00 pm: vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional.

vigilia de oración con jóvenes y universitarios en el Estadio Nacional. 20:00 pm: cena con los obispos en la Nunciatura Apostólica.

VIERNES 13 DE NOVIEMBRE: CHICLAYO Y PIMENTEL (LAMBAYEQUE)

07:40 am: vuelo desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo.

vuelo desde la Base Aérea del Callao hacia Chiclayo. 09:10 am: llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo Teniente Coronel Pedro Ruiz Gallo. 10:30 am: misa en la explanada de las Pampas de Pimentel.

misa en la explanada de las Pampas de Pimentel. 12:40 pm: visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero.

visita privada a la Capilla San Óscar A. Romero. 16:30 pm: encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz.

encuentro con representantes de la Iglesia en el Santuario de Nuestra Señora de la Paz. 17:45 pm: reunión con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo.

reunión con la comunidad universitaria en la Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo. 19:00 pm: cena con sacerdotes de la Diócesis de Chiclayo en el Colegio Santo Toribio de Mogrovejo.

SÁBADO 14 DE NOVIEMBRE: SANTA CRUZ DE SUCCHABAMBA (CAJAMARCA)

08:00 am: rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María.

rito de Coronación de la Virgen Inmaculada en la Catedral de Santa María. 09:10 am: salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca.

salida en helicóptero desde Chiclayo hacia Santa Cruz de Succhabamba, Cajamarca. 09:50 am: llegada al helipuerto de la localidad.

llegada al helipuerto de la localidad. 11:00 am: misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba.

misa en la explanada de Santa Cruz de Succhabamba. 13:15 pm: retorno en helicóptero hacia Chiclayo.

retorno en helicóptero hacia Chiclayo. 14:00 pm: llegada a la Base Aérea de Chiclayo.

llegada a la Base Aérea de Chiclayo. 17:30 pm: encuentro de oración por la clausura del Año Jubilar de Santo Toribio de Mogrovejo, en su santuario.

DOMINGO 15 DE NOVIEMBRE: CUSCO Y PUCALLPA

07:50 am: salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco.

salida en avión desde Chiclayo hacia Cusco. 10:00 am: llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete.

llegada al Aeropuerto Internacional Alejandro Velasco Astete. 10:30 am: encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman.

encuentro con fieles y representantes de la piedad popular en Saqsaywaman. 11:45 am: oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción.

oración del Ángelus en la plaza de la Basílica Catedral de la Asunción. 13:05 pm: vuelo desde Cusco hacia Pucallpa.

vuelo desde Cusco hacia Pucallpa. 14:30 pm: llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo.

llegada al aeropuerto Capitán FAP David Abensur Rengifo. 15:00 pm: encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao.

encuentro con misioneros y representantes de los pueblos amazónicos en el Malecón Puerto Callao. 16:45 pm: misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali.

misa en la Villa Deportiva Regional Ucayali. 19:05 pm: salida en avión hacia Lima.

salida en avión hacia Lima. 20:20 pm: llegada a la Base Aérea del Callao.

LUNES 16 DE NOVIEMBRE: DESPEDIDA Y REGRESO A ROMA

08:30 am: visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para saludar al personal y a las personas atendidas.

visita a la Casa de Acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados para saludar al personal y a las personas atendidas. 10:30 am: misa en la Base Aérea Las Palmas.

misa en la Base Aérea Las Palmas. 13:15 pm: ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao.

ceremonia de despedida en la Base Aérea del Callao. 13:45 pm: salida del avión con destino a Roma.

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