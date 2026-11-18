El último encuentro de León XIV con América Latina durante esta gira no fue en una plaza multitudinaria ni frente a una multitud que buscaba tocar su mano. Fue a varios miles de metros de altura, en el avión que lo llevaba de Lima a Roma. Allí, entre periodistas de distintos países y después de doce días de recorrido, el Papa hizo un balance de lo vivido y respondió preguntas sobre el Perú, su salud, la Iglesia y el futuro de su pontificado.

El Comercio estuvo en ese vuelo de regreso, como parte de la delegación de periodistas acreditados por el Vaticano que acompañó al pontífice durante su recorrido por Uruguay, Argentina y Perú. Fueron cerca de doce vuelos, desplazamientos por carretera y una agenda de actividades que permitió seguir de cerca una gira marcada por las multitudinarias muestras de afecto hacia León XIV.

La conferencia duró unos 45 minutos. El Papa, que agradeció a los 82 periodistas que lo acompañaron, comenzó describiendo el viaje con dos palabras: Magnifica Humanitas. Una expresión que resumía, según explicó, el encuentro con diferentes culturas, pueblos, ciudades y comunidades rurales. “Fue una experiencia verdadera de encuentro con las personas y de reconocimiento de los dones de las diferentes culturas”, señaló.

Pero fueron las preguntas sobre el Perú las que dejaron algunos de los momentos más personales de la conversación.

El papa León XIV habla con periodistas durante una rueda de prensa a bordo del vuelo de Lima a Roma el 16 de noviembre de 2026. (Foto de Daniel Dal Zennaro / AFP). / DANIEL DAL ZENNARO

La periodista peruana Fátima Saldonid de TV Perú le recordó el carácter efusivo de los peruanos, sus abrazos y las muestras de cariño que recibió durante la visita. También mencionó el episodio del rosario que una persona lanzó hacia él entre la multitud y que terminó golpeándolo cerca del ojo: “Son cosas que uno lleva en el corazón, quizás en el ojo”, dijo sin perder el sentido del humor, como si no hubiera viajado sin parar por 12 días.

Luego le preguntó qué había sido lo que más lo había conmovido y qué se llevaba de esta experiencia para su ministerio. La pregunta terminó con una inquietud que muchos peruanos comparten: cuándo volverá.

León XIV respondió con una sonrisa y decidió dejar esa última pregunta para después. “No sé adónde iré el próximo año, mucho menos en el futuro”, bromeó.

Después habló de las ciudades que recorrió. Agradeció el trabajo de las comunidades de Lima, Pucallpa, Cusco y Chiclayo, y reconoció el esfuerzo que demandó organizar una visita de esa magnitud. Sobre el afecto de los peruanos, incluido el de la persona que quiso entregarle un rosario, dijo que son gestos que uno lleva en el corazón y que marcan la vida.

“Hay un entusiasmo real aquí, una fe profunda y un deseo de recibir la bendición del Señor a través, en este caso, de un servidor: el Papa”, expresó. También reconoció que él no solo había llevado una bendición, sino que había recibido algo de los fieles: su entusiasmo, su fe y su devoción.

Una segunda pregunta vinculada directamente con el Perú abordó la manera de preservar la unidad y la esperanza que dejó la visita, pero también puso sobre la mesa un asunto mucho más doloroso: las víctimas de abusos cometidos por miembros de la Iglesia con quienes se reunió durante su estancia en el país.

El pontífice explicó que el Papa no puede estar permanentemente en todos los lugares ni escuchar personalmente a todas las víctimas. Por eso, trasladó buena parte de la responsabilidad a quienes tienen la conducción de la Iglesia en cada territorio.

“Los obispos son los pastores”, recordó. Y les dejó un encargo: continuar el trabajo después de su partida, acompañar a las víctimas, garantizar que haya justicia y trabajar para que estos delitos no vuelvan a repetirse. Dijo que sus encuentros con las víctimas expresaban precisamente su voluntad de estar cerca de ellas y ayudarlas a encontrar un camino hacia una verdadera recuperación.

La conversación también permitió conocer cómo se encuentra físicamente después de la operación a la que fue sometido semanas antes de iniciar esta gira. León XIV reconoció que todavía no ha recuperado completamente su estado físico, aunque sorprendió a quienes lo acompañaron por la energía que mostró durante los doce días de actividades.

“No estoy al 100%, pero estoy bastante bien”, respondió. Agradeció las oraciones recibidas desde distintas partes del mundo y reconoció que tanto la ayuda médica como su propia determinación fueron importantes para completar el viaje.

Más adelante explicó cómo descubrieron el tumor. Fue durante sus controles médicos anuales. No tenía síntomas y se sentía bien, pero los médicos detectaron una sombra en uno de sus pulmones. Los exámenes posteriores y una biopsia confirmaron que se trataba de un tumor.

El Papa contó que afrontó la noticia con serenidad y que confió en los médicos. La intervención permitió retirar la parte del pulmón donde estaba localizado el tumor. Según explicó, este quedó completamente contenido en el tejido extirpado y no necesita ningún tratamiento adicional. Sí deberá continuar con controles médicos periódicos.

Hubo espacio, además, para hablar de su experiencia como misionero en el Perú. Al responder sobre la falta de sacerdotes en territorios amazónicos y la posibilidad de ordenar hombres casados, recordó sus primeros años en Chulucanas. Contó que cuando llegó había entre 15 y 20 agustinos estadounidenses y apenas dos peruanos. Ahora, dijo, la presencia de religiosos peruanos en el norte del país ha crecido considerablemente.

También habló de su preocupación por las divisiones dentro de la Iglesia y sostuvo que una de las prioridades de su ministerio es sanar y unir.

La misma idea apareció cuando fue consultado por la polarización política y social que observó durante su recorrido. En Argentina, destacó que personas de distintas posiciones políticas habían salido a las calles a celebrar juntas. “Puede haber diferencias de opinión, pero no tenemos que terminar odiándonos”, sostuvo.

Antes de despedirse, dejó una última definición sobre el rumbo de su pontificado: quiere más diálogo, reconciliación y construcción de puentes; menos polémicas, guerras y divisiones.

La gira latinoamericana había terminado. Para León XIV, sin embargo, el viaje no parecía resumirse en las ciudades visitadas ni en las multitudes que lo recibieron. En el avión de regreso insistió en que lo más valioso había sido el encuentro con las personas. Y en el caso peruano, dejó claro que el afecto recibido durante estos días ocupará un lugar especial en su memoria, aunque todavía no pueda ponerle fecha a un eventual regreso.