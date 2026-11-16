El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su última jornada en el Perú al saludar a una multitud de fieles congregados en el Callao. Durante su recorrido paró brevemente ante cientos de fieles apostados frente al mural de 167 metros elaborado por El Comercio y la estatua de 14 metros inaugurado por la Municipalidad Provincial del Callao. Durante su desplazamiento por este sector del primer puerto, el pontífice respondió a las muestras de afecto de los ciudadanos que habían llegado desde las primeras horas de la madrugada con la esperanza de verlo antes de su partida hacia Roma.

La escena se desarrolló este lunes 16 de noviembre, en medio de una jornada marcada por el entusiasmo de los chalacos. Familias enteras se reunieron en las inmediaciones de la Plaza León XIV para presenciar el paso del Santo Padre, mientras otros visitantes aprovecharon para recorrer y fotografiarse junto a los homenajes levantados en su honor.

El Comercio estuvo presente durante el recorrido y recogió los testimonios de ciudadanos que esperaron durante varias horas para observar al pontífice. Algunos llegaron desde las cuatro de la mañana, mientras que otros tuvieron que modificar sus desplazamientos debido a los cambios en las rutas y las restricciones de tránsito.

Papa León XIV pasó frente al mural de El Comercio y saludó a los ciudadanos que lo esperaban desde tempranas horas de la mañana en el Callao.

El paso de León XIV también estuvo acompañado por las expresiones de reconocimiento de una población que mantiene un vínculo especial con el pontífice, quien anteriormente desempeñó labores pastorales en la Diócesis del Callao.

León XIV saludó a la multitud frente al mural de El Comercio

Uno de los puntos que concentró la atención durante la mañana fue el mural de 167 metros de longitud elaborado por El Comercio, ubicado en el cruce de la avenida Costanera con el jirón Loreto, en el Callao. La obra fue inaugurada el pasado 8 de noviembre como un gesto de bienvenida al pontífice y de reconocimiento a su trayectoria religiosa y su relación con el Perú.

Este lunes, la obra fue escenario del esperado paso del Santo Padre. León XIV saludó a los fieles reunidos frente al mural, en medio de las muestras de alegría de quienes se congregaron en el lugar para despedirlo.

Familias y visitantes aprovecharon la jornada para fotografiarse junto al mural de El Comercio y la estatua monumental dedicada al pontífice. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Una de las asistentes fue Raquel, quien contó a El Comercio que había llegado desde las cuatro de la madrugada para asegurar un lugar desde donde pudiera observar al pontífice.

“Una emoción muy grande porque el papa es peruano, nos da paz, alegría, confort y sus palabras nos llenan de mucha, mucha alegría y paz para todo el Perú”, expresó.

La mujer destacó también la cercanía del Santo Padre con la población chalaca y recordó su paso por la diócesis del primer puerto. Para ella, la visita deja un mensaje de unión que espera permanezca después de su partida.

Decenas de personas se congregaron en las inmediaciones de la zona costera del Callao para esperar al sumo pontífice. Los asistentes llevaron banderas peruanas, pancartas y globos alusivos a su visita. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

“Gracias por su visita, por el mensaje que ha dado a los jóvenes, a los ancianos, a los adultos, el amor y sobre todo que todos estemos en un país de paz, unión y amor”, manifestó.

La expectativa también llevó a otros ciudadanos a desplazarse por distintos sectores del Callao. Omar, por ejemplo, relató que inicialmente acudió a La Perla desde las 5:30 de la mañana, ante la posibilidad de que el recorrido papal comprendiera la avenida La Marina. Sin embargo, al conocer modificaciones en la ruta, decidió trasladarse hacia otro punto para intentar ver al pontífice.

“Basta verle los ojos para sentir paz. Él transmite para todos, todos, todos, paz”, señaló, visiblemente emocionado por la experiencia.

Los homenajes dedicados a León XIV se convirtieron en puntos de encuentro para los ciudadanos que acudieron al Callao durante la despedida del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Por su parte, Rosa Martínez llegó alrededor de las seis de la mañana, pese a las dificultades que encontró para conseguir transporte hacia la zona. Según relató, consiguió observar al Santo Padre en dos oportunidades durante su recorrido por el Callao.

“Mucha emoción, mucha nostalgia. De verdad que sí”, comentó. La fiel también recordó que había participado en la ceremonia de develación de la estatua monumental dedicada al papa, realizada días antes de su llegada al Perú.

La estatua monumental del papa se convirtió en punto de encuentro

A poca distancia del mural se encuentra otra de las obras que despertaron el interés de los visitantes: la estatua monumental de 14 metros de altura dedicada a León XIV, instalada en la Plaza León XIV, dentro del parque Niño Gaelito, en el Callao.

La escultura fue inaugurada el pasado 9 de noviembre por la Municipalidad Provincial del Callao, encabezada por el alcalde César Pérez, como una expresión de gratitud por la labor pastoral que el pontífice desarrolló en el Perú y por su relación con la comunidad chalaca.

Ciudadanos se congregaron en los alrededores de la estatua del papa León XIV, ubicada en el distrito de La Punta, Callao. Los asistentes llegaron desde tempranas horas para esperar el posible paso del sumo pontífice. (Foto: Joel Alonzo / @photo.gec)

Durante la jornada de este lunes, numerosos ciudadanos aprovecharon su presencia en la zona para acercarse a la escultura, observar sus detalles y tomarse fotografías. La estatua y el mural se convirtieron así en puntos de encuentro para familias y visitantes que deseaban conservar un recuerdo de la histórica visita.

Rubí, una joven que llegó desde las ocho de la mañana acompañada de su padre, contó que, después de presenciar el paso del Santo Padre, ambos decidieron acercarse a la estatua para conocerla.

“Muy bonito, en realidad, y la verdad es que simplemente la presencia del papa transmite mucho. Creo que hace llegar a las emociones de todas las personas”, expresó.

Familias y visitantes aprovecharon la jornada para fotografiarse junto a la estatua monumental dedicada al pontífice. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

La joven destacó que el vínculo de León XIV con el Callao representa un motivo de orgullo para sus habitantes, especialmente por el tiempo que dedicó al servicio pastoral en el país.

Otro de los asistentes fue Braulio Dueñas, quien llegó aproximadamente a las 6:30 de la mañana. Explicó que las restricciones y modificaciones en el tránsito complicaron su desplazamiento, aunque finalmente consiguió observar al pontífice.

“Y eso es muy importante para mi, por fin, después de varios intentos fallidos, pude llegar a verlo”, afirmó.

Los homenajes dedicados a León XIV se convirtieron en puntos de encuentro para los ciudadanos que acudieron al Callao durante la despedida del Santo Padre. (Foto: Joel Alonzo / GEC).

Dueñas consideró que la visita deja un ejemplo de humildad y cercanía con la población. También expresó su deseo de que el mensaje del Santo Padre contribuya a fortalecer la paz, la seguridad ciudadana y la atención a los jóvenes.

En esa misma línea, Esther Rojas, quien acudió desde las siete de la mañana, manifestó que uno de sus principales anhelos es que el Callao pueda superar los problemas de inseguridad y violencia.

“Que estemos todos tranquilos, unidos, sobre todo, y que haya paz, tranquilidad en todo el pueblo”, sostuvo.

Las Llaves de la Ciudad, una camiseta del Sport Boys y el “Chim Pum, Callao”

La jornada también estuvo marcada por un reconocimiento especial de la Municipalidad Provincial del Callao al pontífice. Durante una ceremonia realizada en la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados, el alcalde César Pérez entregó a León XIV las Llaves de la Ciudad del Callao y una camiseta del Sport Boys, uno de los clubes de fútbol más representativos del primer puerto. El Santo Padre agradeció las muestras de afecto y sorprendió a los presentes al pronunciar la tradicional arenga chalaca: “¡Chim Pum, Callao!”.

El papa León XIV recibió la camiseta del club Sport Boys del Callao y compartió un grato momento con los vecinos del primer puerto. Además, sorprendió a todos con el popular grito "¡Chim Pum Callao!". (Foto: Giancarlo Ávila / EC)

“Es una alegría muy grande encontrarme nuevamente con ustedes en el Callao”, expresó el pontífice durante el encuentro, antes de continuar con las actividades programadas para su último día en el país.

Con su saludo a los fieles congregados frente al mural, León XIV cerró uno de los momentos más emotivos de su recorrido por el Callao, una provincia que volvió a expresar su cercanía con el pontífice mediante muestras de afecto, reconocimientos y deseos de paz y unidad.