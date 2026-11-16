Resumen

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El papa León XIV saludó a los fieles congregados frente al mural de 167 metros elaborado por El Comercio durante su último recorrido por el Callao, este lunes 16 de noviembre. (Imagen: captura de transmisión en vivo).
El papa León XIV saludó a los fieles congregados frente al mural de 167 metros elaborado por El Comercio durante su último recorrido por el Callao, este lunes 16 de noviembre. (Imagen: captura de transmisión en vivo).
/ Diego Aquino Pedraza
Por Diego Aquino Pedraza

El papa León XIV protagonizó uno de los momentos más emotivos de su última jornada en el Perú al saludar a una multitud de fieles congregados en el Callao. Durante su recorrido paró brevemente ante cientos de fieles apostados frente al mural de 167 metros elaborado por El Comercio y la estatua de 14 metros inaugurado por la Municipalidad Provincial del Callao. Durante su desplazamiento por este sector del primer puerto, el pontífice respondió a las muestras de afecto de los ciudadanos que habían llegado desde las primeras horas de la madrugada con la esperanza de verlo antes de su partida hacia Roma.

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