Estatua del papa León XIV es ensamblada en el Callao. FOTO: Andina
Estatua del papa León XIV es ensamblada en el Callao. FOTO: Andina
Por Redacción EC

Luego de ser esculpida en Carabayllo, la estatua más alta del Perú dedicada al papa León XIV fue instalada esta mañana en el parque Niño Gaelito, al inicio de la Vía Costanera, en el Callao, como un especial homenaje al pontífice.

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