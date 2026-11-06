Luego de ser esculpida en Carabayllo, la estatua más alta del Perú dedicada al papa León XIV fue instalada esta mañana en el parque Niño Gaelito, al inicio de la Vía Costanera, en el Callao, como un especial homenaje al pontífice.

En medio de un despliegue técnico y logístico que sorprendió a los vecinos del primer puerto, quienes presenciaron con expectativa la llegada y el montaje de la monumental efigie desde primeras horas del día.

Estatua más alta del Perú dedicada al papa León XIV FOTO:Andina

La imponente estatua de 14 metros de altura del papa León XIV fue recibida con ovaciones al momento de llegar al primer puerto. El sobrecogedor tamaño del monumento y el cuidadoso traslado de la estructura marcaron un momento histórico para la comunidad chalaca

Histórico vínculo de León XIV con el primer puerto

La elección del Callao como morada final de este monumento responde a una fuerte conexión espiritual e histórica. Antes de convertirse en la máxima autoridad de la Iglesia católica, Robert Francis Prevost se desempeñó como administrador apostólico de la diócesis del Callao entre 2020 y 2021.

Instalan imagen en homenaje al pontífice FOTO: Andina

Mural

A pocos días de la llegada del papa León XIV al Perú, el Callao ya cuenta con una monumental obra que celebra su visita. Un mural de 167 metros de largo y tres metros de alto despliega frente al mar una colorida secuencia de ilustraciones dedicadas al pontífice, su cercanía con la población y el vínculo construido con el país durante los años que vivió en territorio peruano.

La ilustración fue impresa e instalada en esta enorme pared, ahora colorida y festiva. Todo va quedando listo para esta visita histórica, que permanecerá por siempre en la memoria de los chalacos y de todos los peruanos

Imagen en homenaje al pontífice en el Callao FOTO: Andina

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