La visita apostólica del papa León XIV al Perú contará con uno de los despliegues de seguridad más importantes para un acontecimiento de estas características. Las autoridades policiales y militares preparan un operativo que contempla miles de efectivos, unidades de élite, vigilancia aérea y herramientas tecnológicas para proteger al pontífice. El dispositivo también involucrará a organismos de seguridad del Vaticano y establecerá distintos niveles de protección en las ciudades que recorrerá el Santo Padre. La estrategia busca controlar los desplazamientos de la comitiva y las concentraciones multitudinarias previstas durante su llegada. ¿Qué medidas se aplicarán y qué recursos estarán disponibles para garantizar su resguardo? Conoce cómo se organizará el plan de seguridad y cuáles serán sus principales elementos.

¿CÓMO PROTEGERÁN AL PAPA LEÓN XIV DURANTE SU VISITA?

El esquema contempla tres anillos de protección. El primero estará a cargo de la Dirección de Seguridad del Estado y tendrá la misión de custodiar directamente al pontífice. Los otros dos vigilarán las rutas de traslado y los espacios donde se congreguen los fieles.

En puntos de alta concurrencia, como la explanada de Sacsayhuamán, en Cusco, se reforzará la vigilancia con equipos especiales. Entre los recursos considerados figuran:

Francotiradores: personal de élite será distribuido en puntos estratégicos. Como antecedente, durante la visita del papa Francisco se desplegaron 40 especialistas.

Equipos SUAT: estas unidades de asalto participarán en la protección de zonas críticas.

Brigadas caninas: apoyarán las labores de vigilancia y prevención.

Sistemas antidrone: estarán bajo responsabilidad de la Fuerza Aérea para controlar posibles amenazas aéreas.

Drones y videovigilancia: permitirán monitorear diferentes sectores mediante dispositivos aéreos y cámaras fijas y móviles.

El desplazamiento urbano del papa contará con una escolta motorizada de 24 agentes. Para viajar entre ciudades utilizará un helicóptero Mi-17 de la Fuerza Aérea, denominado “papacóptero”, según informa La República.

El papa León XIV en Argentina. (Foto de Tiziana FABI / AFP). / TIZIANA FABI

¿CUÁNTOS POLICÍAS PARTICIPARÁN EN EL OPERATIVO?

La Policía Nacional movilizará a 37.149 efectivos para custodiar las actividades del papa. Lima y Callao concentrarán a 22.464 agentes, mientras que los otros 14.685 serán distribuidos entre Chiclayo, Santa Cruz, Cusco y Pucallpa.

Las Fuerzas Armadas también brindarán apoyo mediante recursos humanos y tecnológicos. El despliegue incluirá patrullajes aéreos, vigilancia con drones y canales de comunicación encriptados, que facilitarán el intercambio de información y la coordinación ante posibles emergencias.

Además, se establecerán restricciones vehiculares en las principales vías utilizadas por la comitiva. Los cortes de tránsito permitirán mantener despejadas las rutas y controlar el acceso a los sectores establecidos durante los desplazamientos.

¿QUIÉNES COORDINARÁN LA SEGURIDAD DEL SUMO PONTÍFICE?

La operación se organizará desde un Comando Unificado, instancia que permitirá integrar las comunicaciones y coordinar las operaciones de las distintas unidades policiales y militares. La coordinación también involucrará a organismos de la Santa Sede, especialmente a la Gendarmería Vaticana y a la Guardia Suiza Pontificia, que cumplen funciones de protección del papa.

Esta última institución tiene una larga trayectoria, pues fue fundada el 21 de enero de 1506 y constituye el cuerpo militar oficial responsable de la seguridad del pontífice y de la Ciudad del Vaticano. Sus integrantes acompañarán las labores de custodia durante la visita de León XIV.

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