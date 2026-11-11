¿Cómo protegerán al papa León XIV en Perú? El plan de seguridad incluye francotiradores y drones | Foto: EFE
¿Cómo protegerán al papa León XIV en Perú? El plan de seguridad incluye francotiradores y drones | Foto: EFE
Por Redacción EC

La visita apostólica del papa León XIV al Perú contará con uno de los despliegues de seguridad más importantes para un acontecimiento de estas características. Las autoridades policiales y militares preparan un operativo que contempla miles de efectivos, unidades de élite, vigilancia aérea y herramientas tecnológicas para proteger al pontífice. El dispositivo también involucrará a organismos de seguridad del Vaticano y establecerá distintos niveles de protección en las ciudades que recorrerá el Santo Padre. La estrategia busca controlar los desplazamientos de la comitiva y las concentraciones multitudinarias previstas durante su llegada. ¿Qué medidas se aplicarán y qué recursos estarán disponibles para garantizar su resguardo? Conoce cómo se organizará el plan de seguridad y cuáles serán sus principales elementos.

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