¿Cómo decorar tu casa en Navidad 2026? Estos son los estilos y colores que serán tendencia | Foto: Magnific
¿Cómo decorar tu casa en Navidad 2026? Estos son los estilos y colores que serán tendencia | Foto: Magnific
Por Redacción EC

La Navidad es una época en la que muchas familias buscan renovar sus hogares para crear un ambiente especial. En 2026, la decoración navideña estará marcada por recuerdos tradicionales, propuestas artesanales y combinaciones de colores que buscan darle personalidad a cada rincón. Los adornos hechos a mano, los materiales naturales, los estampados clásicos y los lazos grandes serán protagonistas de esta temporada. Además, los tonos intensos y los detalles originales permitirán conseguir ambientes acogedores sin recargar los espacios. La clave estará en combinar colores, texturas y objetos que representen el estilo de cada familia. Conoce cuáles son las cinco tendencias de decoración que destacarán esta Navidad y cómo incorporarlas en tu árbol, las mesas y otros ambientes de tu casa.

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