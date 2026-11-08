La Navidad es una época en la que muchas familias buscan renovar sus hogares para crear un ambiente especial. En 2026, la decoración navideña estará marcada por recuerdos tradicionales, propuestas artesanales y combinaciones de colores que buscan darle personalidad a cada rincón. Los adornos hechos a mano, los materiales naturales, los estampados clásicos y los lazos grandes serán protagonistas de esta temporada. Además, los tonos intensos y los detalles originales permitirán conseguir ambientes acogedores sin recargar los espacios. La clave estará en combinar colores, texturas y objetos que representen el estilo de cada familia. Conoce cuáles son las cinco tendencias de decoración que destacarán esta Navidad y cómo incorporarlas en tu árbol, las mesas y otros ambientes de tu casa.

¿CUÁLES SON LOS ESTILOS Y COLORES QUE MARCARÁN LA DECORACIÓN NAVIDEÑA DE 2026?

De acuerdo con la plataforma El Heraldo, las propuestas para esta temporada ofrecen alternativas para quienes prefieren los ambientes clásicos, las decoraciones sencillas o los espacios llenos de color.

1. ADORNOS ARTESANALES Y PERSONALIZADOS

Los objetos elaborados manualmente serán una de las principales apuestas para decorar durante estas fiestas. Las figuras confeccionadas con fieltro, las piezas tejidas, los accesorios de madera y los adornos pintados permitirán conseguir una ambientación más cercana y original.

Esta propuesta también recupera el valor de los objetos familiares y de las manualidades hechas en casa. Por ello, no será necesario que todos los adornos tengan acabados perfectos, pues las formas irregulares y los detalles particulares contribuirán a darle personalidad al árbol navideño.

Navidad. | Foto: Magnific

2. CUADROS ESCOCESES Y DECORACIÓN DE ESTILO RETRO

Los elementos que recuerdan las celebraciones de décadas anteriores volverán a ocupar un espacio importante. Los estampados de cuadros, las esferas de vidrio, las cintas coloridas y las guirnaldas brillantes ayudarán a recuperar una estética tradicional.

Para conseguir este estilo, se pueden incorporar cojines, manteles y caminos de mesa con diseños escoceses. El rojo, el verde oscuro y el dorado serán buenos aliados para complementar estos accesorios.

Navidad. | Foto: Magnific

3. MATERIALES NATURALES PARA UN AMBIENTE CÁLIDO

La madera, el mimbre, el yute y las piñas de pino serán recursos importantes para quienes buscan una decoración sencilla. También se podrán aprovechar ramas verdes para complementar coronas, guirnaldas y centros de mesa.

Esta tendencia comparte características con el estilo escandinavo, que apuesta por espacios despejados, iluminación cálida y colores como el beige, crema, marrón y verde musgo.

Navidad. | Foto: Magnific

4. COLORES INTENSOS PARA UNA NAVIDAD ELEGANTE

El verde esmeralda, el rojo rubí y el borgoña destacarán entre las opciones para quienes desean una decoración más sofisticada. Estos tonos pueden combinarse con accesorios dorados, superficies brillantes, esferas y flores de temporada.

También es posible trasladar esta combinación a la mesa navideña mediante velas, servilletas y pequeños arreglos decorativos.

Navidad. | Foto: Magnific

5. LAZOS GRANDES Y ADORNOS DIVERTIDOS

Los lazos tendrán un papel destacado, especialmente aquellos confeccionados con terciopelo, satén o telas estampadas. Además del árbol, pueden colocarse en las coronas, los regalos y los respaldos de las sillas.

Los tonos rosados, rojos y pasteles aportarán un aire diferente. También tendrán cabida figuras inspiradas en dulces y adornos originales que permitirán crear combinaciones más alegres y menos convencionales.

Navidad. | Foto: Magnific

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