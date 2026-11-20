Como parte de la última etapa de su gira por Sudamérica, el papa León XIV recorrió ciudades como Lima, Chiclayo, Cusco y Pucallpa, donde transmitió un mensaje centrado en el reencuentro con su patria adoptiva, la reconciliación social, la justicia y la esperanza activa de la ciudadanía. En ese contexto, tras su regreso al Vaticano, el santo padre sorprendió durante una actividad oficial al lucir un obsequio que recibió de los sacerdotes peruanos durante su reciente visita al país. Esta pieza, que contiene reliquias de cinco santos nacionales, conmovió a los fieles al representar un pequeño recuerdo del Perú que el pontífice lleva consigo. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

PAPA LEÓN XIV LUCE UNA CRUZ DE PLATA QUE LE REGALARON EN PERÚ

En el marco de su visita al Perú, el papa León XIV recibió de los sacerdotes peruanos, en el Palacio Arzobispal de Lima, una cruz pectoral de plata con diseños alusivos al pontífice y a la fe católica del país. Esta hermosa pieza, elaborada por la joyería Ilaria, contiene reliquias óseas de cinco santos vinculados a la historia de la Iglesia peruana (Santa Rosa de Lima, San Martín de Porres, Santo Toribio de Mogrovejo, San Juan Macías y San Francisco Solano).

Asimismo, este obsequio, que lució durante la Audiencia General en el Vaticano este miércoles 18 de noviembre, incorpora elementos inspirados en el escudo pontificio de León XIV y lleva grabados en el reverso el emblema del papa y el lema de su visita al Perú: “Abramos el corazón”. Por su parte, Beatrice Ciabatti, directora creativa de Ilaria, contó en una entrevista con la revista Cosas que la cruz fue elaborada por artesanos peruanos y representa el vínculo de Robert Prevost con el país, donde inició su labor pastoral hace varias décadas.

¿QUÉ DIJO EL PAPA LEÓN XIV SOBRE SU ESTADO DE SALUD?

Durante su vuelo de Lima a Roma, el papa León XIV ofreció una conferencia de prensa en la que abordó diversos temas, entre ellos, su estado de salud, luego de haber sido sometido a una cirugía para extirparle un tumor en el pulmón derecho en el Hospital Gemelli de Roma. En medio de un proceso de recuperación, el pontífice dejó en claro que actualmente se encuentra bien, aunque reveló que al inicio no presentó ningún síntoma de esta enfermedad. Así, tras ser diagnosticado con este tipo de cáncer, contó que decidió someterse a una operación con serenidad, sin cancelar su viaje previsto por Uruguay, Argentina y Perú.

Asimismo, el papa explicó que, según los resultados de la evaluación médica, el tumor estaba localizado únicamente en la parte del pulmón que fue extirpada durante la cirugía. Por ello, precisó que no necesita someterse a tratamientos adicionales relacionados con esta afección, ya que el tejido afectado fue retirado por completo. “No estoy al 100 %, pero estoy bastante bien. Y pues la resistencia es uno de los dones que el Señor me ha dado, gracias a Dios. La primera noticia fue una sorpresa, no había ningún síntoma, me sentía bien. El tumor estaba totalmente contenido, estaba limitado ahí. No hay necesidad de otro tratamiento con respecto a eso”, sostuvo a Fabio Marchese Ragona, de Mediaset.

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