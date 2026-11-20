Hay visitas que dejan recuerdos y otras que dejan huella. La del papa León XIV al Perú pertenece, sin duda, a esta última. Durante su recorrido por nuestro país, el Santo Padre nos ha regalado mucho más que palabras. Nos ha mostrado, con sus gestos y su manera de acercarse a la gente, lo que significa amar, escuchar, acoger y respetar a todos. Y lo ha hecho con una sencillez que conmueve.

En cada región supo encontrar el mensaje oportuno y llegar al corazón de los peruanos. Nos habló de la familia como pilar fundamental de nuestra sociedad, del valor de la unión entre el hombre y la mujer, de la importancia de educar en valores y de recuperar aquello que nos hace mejores como personas. También nos recordó, especialmente en la Amazonía, que cuidar la creación es una responsabilidad que no podemos postergar.

Tuvo, además, palabras para quienes muchas veces no reciben el reconocimiento que merecen. Nos invitó a recordar a nuestros héroes, a esos religiosos, sacerdotes y misioneros que entregaron su vida y fueron asesinados durante los años de demencia terrorista que tanto dolor dejaron en el Perú.

Algo que merece destacarse especialmente es su manera de dirigirse a todos los peruanos. Nunca buscó enfrentarnos, señalar diferencias ni alimentar divisiones. Tampoco permitió que sus gestos o palabras se convirtieran en instrumentos de confrontación política o ideológica. En un país donde con frecuencia se intenta llevar todo a los extremos y a ideologías particulares, el Papa eligió hablar desde el amor, la prudencia, la comprensión y el encuentro.

Y si sus palabras fueron importantes, su ejemplo lo fue todavía más. Siempre sonriente, afectuoso y dispuesto a acercarse a la gente, mantuvo la misma calidez aun frente al intenso calor, las multitudes y una agenda agotadora. No hubo cansancio que le impidiera regalar una sonrisa, una mirada o un gesto de cariño. Quizá esa sea una de las imágenes más hermosas que nos deja su visita: la de un hombre que, desde la humildad, supo acercarse a todos y hacer sentir a cada persona que era importante.

Nos queda una enorme lección que va mucho más allá de la fe. Nos queda la invitación a escucharnos más, a respetarnos más, a cuidar nuestras familias, a dejar de lado los enfrentamientos y a trabajar juntos por un país más unido y reconciliado.

Gracias, Santo Padre, por tanto cariño al Perú. Su visita nos recordó algo que a veces olvidamos: que el amor, la humildad y la sencillez no son signos de debilidad, sino las mayores fortalezas de una persona y de una sociedad.