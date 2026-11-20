En el cáncer, cada día cuenta. Cuando el sistema no funciona de manera articulada, el tiempo que se pierde tiene consecuencias para el paciente, su familia y también para el Perú.

Como paciente oncológica, sé lo que significa esperar una cita, un examen o una autorización. Cada interrupción genera incertidumbre y desgaste. Y cuando la atención no está coordinada, somos los pacientes quienes terminamos tratando de unir las piezas del sistema.

Detrás de cada paciente, hay mucho más que una enfermedad: hay una familia, un trabajo, proyectos y una vida que continúa mientras se enfrenta el cáncer.

El conversatorio organizado por Auna sobre los desafíos del cáncer en el Perú, con la participación de Janice Seinfeld, directora ejecutiva de Videnza Consultores, y de los demás panelistas, me llevó a una pregunta que considero necesario incorporar a esta discusión: ¿cuánto le cuestan al Perú las demoras en el diagnóstico y tratamiento del cáncer? Y, sobre todo, ¿cuánto podríamos evitar si el sistema funcionara de manera articulada? El cáncer no afecta únicamente al paciente. Una persona enferma puede ser también un trabajador, un consumidor, un contribuyente y, muchas veces, el principal sostén de una familia. Cuando se deja de trabajar y generar ingresos, el impacto alcanza al hogar y también a la economía.

El cáncer tiene, por tanto, una dimensión económica que necesitamos medir. Pero para hacerlo, primero debemos saber qué ocurre con cada paciente. No podemos gestionar aquello que no podemos ver. Por ello, el país necesita un sistema nacional de trazabilidad y seguimiento de los pacientes oncológicos, centrado en la persona y no en las instituciones.

Necesitamos saber dónde está cada paciente, cuánto tiempo permanece en cada etapa y actuar cuando su recorrido se interrumpe. Desde la sospecha y el diagnóstico hasta el tratamiento y el seguimiento, ninguna persona debería quedar atrapada entre las instituciones por falta de articulación.

Esto requiere interconectar los sistemas de salud, establecer una navegación que acompañe al paciente y contar con una gestión capaz de detectar y resolver los puntos críticos de su recorrido. La interconectividad permite que la información viaje, la trazabilidad nos dice dónde está el paciente, la navegación lo acompaña, y la gestión hace que avance.

La implementación puede comenzar de manera concreta: definir una ruta nacional del paciente oncológico y sus tiempos esperados, establecer indicadores comunes, desarrollar un piloto para identificar y corregir cuellos de botella, evaluar resultados y escalar progresivamente el modelo.

No hablamos solo de tecnología. Hablamos de una política nacional de continuidad de la atención oncológica, con indicadores, responsables y capacidad de intervención.

Desde mi experiencia, sé que detrás de cada interrupción hay una persona esperando. Esa debería ser la medida de cualquier reforma que hagamos.

Y desde aquí, también está el compromiso de “Unos días con Bobby”: poner al paciente en el centro y contribuir a construir un sistema más humano, articulado y eficiente.

No queremos ser solo parte de la conversación. Queremos ser parte de la solución.