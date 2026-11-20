La Línea 2 del Metro de Lima avanza como uno de los principales proyectos de transporte de la capital y busca reducir los tiempos de viaje de millones de pasajeros. Este megaproyecto contará con 27 kilómetros de vía subterránea y estaciones que conectarán diversos distritos de Ate, Santa Anita, El Agustino, San Luis, La Victoria, Cercado de Lima, Breña, Bellavista, Callao y Carmen de la Legua. Por ello, en el marco de la construcción del ramal de la Línea 4, la concesionaria de la Línea 2 anunció que una importante avenida tendrá restricciones nocturnas desde este 23 de noviembre debido a trabajos de desmontaje y extracción de la tuneladora “Micaela”. Así, los conductores deberán utilizar rutas alternas para continuar su recorrido y evitar inconvenientes durante sus desplazamientos. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ AVENIDA TENDRÁ DESVÍOS NOCTURNOS DESDE ESTE 23 DE NOVIEMBRE POR LA LÍNEA 4?

A través de sus plataformas oficiales, la Línea 2 del Metro de Lima y Callao anunció que, desde este 23 de noviembre al 20 de diciembre, se restringirá un tramo en sentido norte-sur de la av. Elmer Faucett, debido a labores de desmontaje y extracción de la tuneladora “Micaela” a través del Pozo de Ventilación PV4-7 BIS. De esta manera, la concesionaria indicó que la medida se aplicará de lunes a viernes, entre las 11:00 p. m. y las 5:00 a. m. del día siguiente, en las intersecciones del jirón Agua Santa y la calle Las Violetas.

Ante ello, la Municipalidad Provincial del Callao aprobó un plan de desvío dirigido exclusivamente a los vehículos de transporte público y privado que circulen por este tramo, cuyos conductores deberán tomar una ruta alterna para continuar su recorrido. Es decir, deberán desplazarse por la av. Argentina, seguir por la av. Juan Velasco Alvarado (Insurgentes) y continuar por la av. Venezuela hasta retomar su trayecto habitual por la av. Faucett. Asimismo, exhortaron a los conductores a tomar precauciones, respetar la señalización y utilizar otras rutas durante el horario indicado.

¿CUÁNDO ESTARÁ LISTA LA LÍNEA 2 DEL METRO DE LIMA, SEGÚN LA ATU?

En entrevista para Andina, David Hernández, presidente ejecutivo de la ATU, informó que las etapas 1B y 2 de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao registran un avance superior al 90 % en su ejecución. Es decir, la etapa 1B del tren subterráneo consigna un progreso, por ahora, del 96 % e incorporará 11 nuevas estaciones entre Plaza Bolognesi y San Juan de Dios, además del tramo Vista Alegre–Municipalidad de Ate. Así, tras concluir las obras civiles, los trabajos se enfocan principalmente en sistemas eléctricos, equipos y tecnología para la operación automatizada, prevista para finalizar en 2029.

En tanto, la etapa 2 del Metro, según Ositran, registra un 91 % de avance y contempla la incorporación de 11 estaciones entre Puerto del Callao y Parque Murillo. Tras culminar la excavación del túnel entre San Juan de Dios e Insurgentes, las obras se concentran ahora en la instalación de la vía férrea y los sistemas eléctricos, por lo que se espera que esté lista para octubre de 2030. Por otro lado, el organismo supervisor informó que el ramal de la futura Línea 4 del Metro registra un 66 % de avance, donde destaca la construcción del túnel que atraviesa el río Rímac, donde ya se instalaron 80 anillos en un tramo de 136 metros, conforme comparte El Popular.

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