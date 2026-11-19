La llegada del papa León XIV al Perú no solo congregó a miles de fieles en diferentes puntos del país, sino que también generó un notable interés por adquirir productos relacionados con la religión y las costumbres católicas. Este fenómeno se trasladó al comercio electrónico. Según información de Mercado Libre, entre el 12 y el 16 de noviembre, las ventas de artículos religiosos registraron un incremento del 118% respecto al promedio diario obtenido entre el 15 de octubre y el 1 de noviembre. Asimismo, la cifra representó un crecimiento del 216% en comparación con el mismo periodo de 2025.

¿Qué pasó con las ventas online durante la visita del papa León XIV al Perú? Las cifras sorprenden

La expectativa por la llegada del sumo pontífice empezó a manifestarse días antes de su arribo. Las consultas vinculadas con su visita comenzaron a incrementarse desde el 2 de noviembre, nueve días antes de su llegada al territorio peruano. Durante las jornadas de su estadía, las búsquedas alcanzaron niveles 30 veces superiores a los de un día habitual.

Entre los productos que despertaron mayor demanda destacaron aquellos que llevaban la imagen del Papa, como figuras coleccionables, peluches, camisetas, gorros y rosarios alusivos a su visita. En esta categoría, las ventas llegaron a multiplicarse por 27, mientras que el número de pedidos aumentó aproximadamente 40 veces. La fecha que concentró el mayor movimiento comercial fue el 16 de noviembre, día en que se celebró la misa en Lima.

¿Qué más debes saber sobre esta situación?

La tendencia también alcanzó a otras categorías de productos vinculados con la fe católica. Las imágenes de vírgenes, Cristos, el Señor de los Milagros y los inciensos registraron un aumento del 109% en ventas y del 44% en pedidos. Por su parte, los rosarios, escapularios y medallas experimentaron un crecimiento del 34% en ventas y del 50% en órdenes. En tanto, las Biblias y publicaciones religiosas elevaron sus ventas en un 13% y sus pedidos en un 37%.

¿Cuáles fueron los artículos religiosos más comprados?

De acuerdo con las cifras compartidas por Mercado Libre, estos fueron los cuatro tipos de productos que concentraron las preferencias de los compradores durante los días de la visita papal: