El capítulo 1199 del manga de “ONE PIECE”, titulado “Lo que se ha transmitido de generación en generación”, eleva la tensión al máximo tanto en el campo de batalla de Elbaph como en el frente informativo de los Sombrero de Paja. La entrega arranca con un pedido especial de un lector en portada —donde Morgans fotografía a Vivi para su cartel de “se busca”— antes de sumergirse en una secuencia llena de giros, dudas sobre Nika y una revelación histórica.

“ONE PIECE 1199″ Manga: Capítulo completo

El capítulo tiene de nombre “Lo que se ha transmitido de generación en generación”.

En la portada tenemos el pedido de un fan en donde vemos a Morgans tomándole una foto a Vivi para su poster se ‘busca’.

El capítulo empieza con las palabras del narrador “¡Zaza, la diosa de la lluvia, ha sido destruida!”.

“¡Corran, una cantidad masiva de agua está cayendo!”, gritan los gigantes mientras Luffy como Nika endemoniado se ríe y aplaude escandalosamente.

El agua hace que los gigantes caigan y se golpeen fuertemente contra las casas del lugar pero intentan apoyarse unos a otros para no ser absorbidos al hueco que dejó la desaparición de la diosa de la lluvia.

“¡Qué es ese ruido, vino desde la villa!” gritan en el barco que estaba en las nubes. Los niños que estaban siendo atrapados caen estrepitosamente también en el barco mientras lloran.

Encima de una de las casas del pueblo del oeste, Luffy se mata de risa mientras aplaude.

“¡Mi casa fue arrastrada por el agua, maldito! ¡La de los vecinos también! ¿Alguien cayó por el acantilado? ¡Hay que ayudarlo! ¡Cómo te atreves a atacar a nuestra villa! ¿Quién es ese, un enemigo más? ¡Qué son esos tambores que están sonando!” gritan los gigantes mientras vemos que de Luffy, un sonido como los tambores de la libertad comienzan a retumbar.

Con esto se nos muestra de mejor forma la nueva transformación de Luffy, que asemeja a un primate mientras se ríe “ukykykyakya”.

“¡Los tambores de la liberación! ¿Esperen, podría ser....? ¡No, el ritmo es muy diferente! No dejen que esto los distraiga, ese no es ni Nika ni Sombrero de Paja”, gritan desde el barco volando Dorry y Brogy.

“¡Se ve muy similar y los tambores están sonando! ¿Hay otra explicación para esto?” dicen los gigantes mientras recuerdan a Nika.

“¡Bueno, estoy agradecido de que se haya cargado a ese monstruo de lluvia porque ahora ya podemos rescatar a los niños!”, gritan Dorry y Brogy.

“¡Eso es muy cierto, no hay tiempo para preocuparnos por la villa!” gritan los gigantes pero Killingham se da cuenta que debe apurarse.

Luffy mira el barco en el cielo y comienza a calcular con sus manos. Sanji aparece atrás de Killingham para amenazarlo de diciendo que esta vez sí le dará en el punto clave para vencerlo de una vez por toda pero de la nada, Luffy agarra una de las enormes casas de Elbaph con sus manos y la va sacando.

Sanji lo mira y dice “¿qué? ¿se puede estirar también?” y Luffy se ríe demoniacamente gira en trompo para aventarle la casa al barco en el cielo.

Sanji ataca con haki del conquistador a Killingham pero se da cuenta de que falló por estar viendo a Luffy y se pregunta “¿Entonces ese es realmente Luffy?” mientras la casa que Luffy les había lanzado a Dorry y Brogy es partida en dos por estos.

Estos solamente lo miran desde arriba y Luffy se molesta muchísimo.

Dorry dice “Oye hermano, ese realmente es....” y Brogy dice “¡Sí, es sombrero de paja, estoy seguro!”.

Los niños dicen que hay un den den mushi que pueden usar mientras otros dicen que tienen que botar su ropa pesada para que puedan nadar.

Ange, Road y las demás madres comienzan a nadar para poder llegar al barco donde estaban los niños. Colón mira al cielo y ve que Dorry y Brogy están peleando y se siente feliz porque van a estar salvados pero desde lo lejos, la mirada penetrante de Imu hace que los demonios que le cantaban los tambores a su alrededor aparezcan como fuego negro en el barco.

Los niños saltan completamente atemorizados mientras los capitantes gigantes se sorprenden ya que Luffy ha saltado por encima de ellos de un tamaño demencial mientras agarra un rayo como lanza y un escudo está incendiándose, asemejándose a las pinturas de Nika.

“¡Oyeeee, qué demonios estás haciendo Luffy! ¡Esos son tus amigos gigantes! ¿Qué demonios te ha pasado?”, grita Sanji. Zoro, Sommers y Gunko se dan cuenta de que algo está muy mal.

Luffy va en el cielo haciendo la pose de Nika mientras los gigantes apuntan directamente a él recordando cómo tiene la espada y el escudo. La batalla está en un punto crítico y nos vamos a la librería del búho.

“¡El nombre, Nefertari! ¡Es el nombre del reino de Arabasta! ¡Pero por qué!”, dicen los Mugiwaras mientras finalizamos el capítulo 1199 del manga de ONE PIECE con Robin tragando saliva muy nerviosa mientras dice “es el momento, voy a leer, la carta de Lily de hace 800 años”. La próxima semana SÍ HABRÁ MANGA.

¿Qué pasó en el capítulo 1199 del manga de “ONE PIECE”?

La destrucción de Zaza y el diluvio que golpea Elbaph

La acción comienza con el anuncio del narrador: “¡Zaza, la diosa de la lluvia, ha sido destruida!”. El impacto provoca una descarga masiva de agua que arrasa con el entorno y obliga a los gigantes a reaccionar de inmediato mientras intentan sostenerse unos a otros para no ser arrastrados hacia el vacío dejado tras la desaparición de la deidad.

En el barco que permanece en las nubes, los gritos alertan sobre el estruendo proveniente de la villa, mientras varios niños que estaban atrapados caen aparatosamente a bordo entre lágrimas. Encima de una vivienda en el pueblo del oeste, Luffy observa el desastre riendo a carcajadas y aplaudiendo sin freno.

¿Es Nika o es otra cosa? Las dudas de Dorry, Brogy y los gigantes

A medida que los habitantes lamentan la pérdida de sus casas y temen que alguien haya caído por el acantilado, comienzan a escucharse sonidos similares a los tambores de la liberación provenientes de Luffy. Sin embargo, el aspecto de esta nueva transformación —con rasgos que recuerdan a un primate y una risa descrita como “ukykykyakya”— desconcierta por completo a quienes lo observan.

La postura de Dorry y Brogy: Desde el barco volador, ambos capitanes señalan que, aunque los tambores resuenan, el ritmo es distinto y advierten que no se trata ni de Nika ni de Sombrero de Paja en condiciones normales, aunque celebran que la caída del monstruo de lluvia abra una oportunidad para rescatar a los niños.

Desde el barco volador, ambos capitanes señalan que, aunque los tambores resuenan, el ritmo es distinto y advierten que no se trata ni de Nika ni de Sombrero de Paja en condiciones normales, aunque celebran que la caída del monstruo de lluvia abra una oportunidad para rescatar a los niños. La confusión en Elbaph: Los gigantes notan el parecido visual y el sonido de los tambores, preguntándose si existe otra explicación mientras evocan la figura de Nika.

Los gigantes notan el parecido visual y el sonido de los tambores, preguntándose si existe otra explicación mientras evocan la figura de Nika. El momento de Killingham y Sanji: Mientras Killingham entiende que debe apresurarse, Sanji se posiciona a su espalda dispuesto a asestar un golpe definitivo, pero se distrae al ver a Luffy estirarse para arrancar una casa enorme de Elbaph y lanzarla girando hacia el barco en el cielo.

Ese descuido hace que Sanji falle su ataque con haki del conquistador mientras se pregunta si realmente se trata de Luffy. Arriba, Dorry y Brogy parten la vivienda lanzada en dos y confirman que es Sombrero de Paja, justo cuando los niños buscan un den den mushi y se animan a desprenderse de su ropa pesada para nadar, con Ange, Road y las demás madres avanzando por el agua hacia el barco.

Imu entra en escena y Luffy adopta la pose de Nika

La alegría de Colón al ver a Dorry y Brogy en acción dura poco: a la distancia, la mirada penetrante de Imu hace que los demonios que entonaban los tambores a su alrededor se manifiesten como fuego negro en el barco. El terror se apodera de los niños, mientras los capitanes gigantes quedan impactados al ver a Luffy saltar sobre ellos con un tamaño descomunal, empuñando un rayo como lanza y un escudo en llamas, en una escena que remite directamente a las pinturas de Nika.

Sanji reacciona alarmado cuestionando qué le ocurre a Luffy y recordándole que se trata de sus aliados gigantes, mientras Zoro, Sommers y Gunko perciben que algo anda gravemente mal. Con Luffy avanzando por el cielo en la pose de Nika y los gigantes apuntando hacia él evocando la imagen de la espada y el escudo, el enfrentamiento alcanza un punto crítico.

El nombre de Nefertari y la carta de Lily en la biblioteca del búho

El cierre del capítulo traslada el foco a la biblioteca del búho, donde los Mugiwara pronuncian el nombre Nefertari y se preguntan qué relación guarda con el reino de Arabasta. La última viñeta deja todo listo para el siguiente episodio con Nico Robin tragando saliva, visiblemente nerviosa, antes de disponerse a leer la carta escrita por Lily hace 800 años.

La buena noticia para quienes siguen la serie semana a semana es que la próxima semana sí habrá capítulo nuevo de “ONE PIECE”.