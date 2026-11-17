La expectación entre los fanáticos de “ONE PIECE” está en su punto máximo. Aquí te traemos los spoilers confirmados del capítulo 1199 en donde veremos lo que sigue de la batalla entre Luffy y Loki contra Imu. ¿Quién ganará? Lo averiguaremos pronto.

Spoilers “ONE PIECE 1199″

Título del capítulo: “Cosas transmitidas a través de generaciones”

Petición de portada: Vivi le pide a Morgans que le tome una foto para su póster de se busca.

El capítulo se centra principalmente en la nueva y misteriosa forma de Luffy.

Luffy se golpea el pecho, produciendo un sonido que los gigantes reconocen como los Tambores de la Liberación. Sin embargo, uno de los gigantes nota que el ritmo es diferente.

Sanji persigue a Killingham y apunta directamente a su corazón, pero falla.

Tras derrotar a Zaza, Luffy centra su atención en el barco volador donde se encuentran Dorry y Brogy.

Luffy arranca casualmente una casa entera del suelo y se la arroja a Dorry y Brogy, pero estos la cortan por la mitad con un solo tajo.

¡Luffy salta entonces al aire para atacarlos, empuñando un rayo en su mano derecha y un escudo hecho de nubes en la izquierda!

Mientras tanto, Imu se acerca a la aldea, mientras las misteriosas criaturas con sombras parlantes que siguen a Imu llegan al barco que transporta a los niños gigantes.

El capítulo termina con Robin sosteniendo la carta de Lili. Ella nota el nombre Nefertari y dice: “¿Nefertari? ¿No es ese el nombre de Arabasta?”. Luego declara: “Voy a leer la carta”.

¡NO HAY DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA!

¿Cuándo sale el capítulo 1199 de “ONE PIECE”?

El capítulo 1199 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 22 de noviembre. La buena noticia para los seguidores es que no habrá descanso la próxima semana, por lo que la continuidad semanal se mantendrá intacta.

Podrás leerlo de manera oficial, gratuita y en español a través de la plataforma y aplicación Manga Plus de Shueisha tan pronto como esté disponible en tu región.

Lo que revelan los primeros spoilers del capítulo 1199

Bajo el título “Cosas transmitidas a través de generaciones”, este nuevo episodio promete sacudir el rumbo de la historia actual con momentos clave:

Portada especial: La minihistoria continúa con una divertida petición donde Vivi le pide a Morgans que le tome una fotografía para su nuevo póster de “Se busca”.

La minihistoria continúa con una divertida petición donde Vivi le pide a Morgans que le tome una fotografía para su nuevo póster de “Se busca”. El misterio de Luffy: El foco principal del capítulo recae sobre la nueva y enigmática transformación de Luffy. El protagonista se golpea el pecho emitiendo un sonido que los gigantes identifican de inmediato como los Tambores de la Liberación , aunque uno de ellos advierte que el ritmo posee una sutil diferencia.

El foco principal del capítulo recae sobre la nueva y enigmática transformación de Luffy. El protagonista se golpea el pecho emitiendo un sonido que los gigantes identifican de inmediato como los , aunque uno de ellos advierte que el ritmo posee una sutil diferencia. Acción en el campo de batalla: Mientras Sanji intenta un ataque directo al corazón de Killingham (fallando en el intento), Luffy derrota a Zaza y dirige su mirada hacia el barco volador de Dorry y Brogy. Tras arrancar una casa entera del suelo para lanzársela a los gigantes, estos la cortan por la mitad con un solo tajo. La respuesta de Luffy no se hace esperar: salta al aire empuñando un rayo en su mano derecha y un escudo de nubes en la izquierda.

Mientras Sanji intenta un ataque directo al corazón de Killingham (fallando en el intento), Luffy derrota a Zaza y dirige su mirada hacia el barco volador de Dorry y Brogy. Tras arrancar una casa entera del suelo para lanzársela a los gigantes, estos la cortan por la mitad con un solo tajo. La respuesta de Luffy no se hace esperar: salta al aire empuñando un rayo en su mano derecha y un escudo de nubes en la izquierda. La amenaza de Imu y el misterio final: En paralelo, Imu se aproxima a la aldea mientras misteriosas criaturas con sombras parlantes interceptan el barco que transporta a los niños gigantes. El cierre del capítulo nos deja con Robin sosteniendo la carta de Lili, al leer el apellido Nefertari, exclamará sorprendida sobre su relación con Arabasta antes de disponerse a leer su contenido.

No olvides marcar el calendario para este domingo 22 de noviembre y disfrutar del capítulo en Manga Plus.