La travesía de Eiichiro Oda sigue a paso firme y la comunidad de “ONE PIECE” no da tregua. Tras los acontecimientos y las brutales revelaciones de las entregas anteriores, los seguidores de los Sombrero de Paja ya tienen la mira puesta en el capítulo 1198 del manga, el cual promete continuar con el clímax de los enfrentamientos actuales. A continuación, te compartimos la fecha confirmada, los horarios por país y cómo leerlo gratis y de forma legal.

¿Cuándo sale el capítulo 1198 de “ONE PIECE” en Manga Plus?

La fecha oficial de estreno para el capítulo 1198 de One Piece está confirmada para el domingo 8 de noviembre de 2026. El nuevo número estará disponible de manera simultánea para todo el mundo a través de la plataforma oficial Manga Plus by Shueisha, tanto en su sitio web como en su aplicación móvil.

Horarios de estreno por país

Como es habitual en las publicaciones de la Weekly Shonen Jump, el capítulo se liberará a la misma hora en todos los territorios. Consulta aquí el horario correspondiente a tu país:

México (CDMX), Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras: 10:00 a. m.

10:00 a. m. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 11:00 a. m.

11:00 a. m. Venezuela, Bolivia, República Dominicana, Puerto Rico: 12:00 p. m.

12:00 p. m. Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil: 1:00 p. m.

1:00 p. m. España (Península y Baleares): 5:00 p. m.

¿Dónde leer legalmente el manga de “ONE PIECE”?

Para disfrutar del manga con traducción oficial y la mejor calidad de imagen, la vía recomendada es usar los servicios autorizados por Shueisha:

Manga Plus by Shueisha: Puedes acceder de forma 100% gratuita desde la web o la app. La plataforma permite leer los tres capítulos más recientes en español sin costo.

Puedes acceder de forma 100% gratuita desde la web o la app. La plataforma permite leer los tres capítulos más recientes en español sin costo. Viz Media: Opción oficial enfocado en la lectura en inglés con simulpagination el mismo día de salida en Japón.

¿Qué esperar del capítulo 1198?

Luego de los hitos recientes en el campo de batalla y el despliegue de poder mostrado frente a las fuerzas del Gobierno Mundial y los Caballeros Divinos, el capítulo 1198 plantea un escenario lleno de tensión. La comunidad aguarda con enorme expectativa las repercusiones del choque de fuerzas, las reacciones de Imu y el avance directo de la tripulación en su camino hacia la resolución del arco actual.

Ficha Técnica del manga de “ONE PIECE”