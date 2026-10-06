El arco final no da tregua. Entérate de la hora exacta en la que se estrena el capítulo 1195 de "ONE PIECE 1195" en Manga Plus y qué sorpresas prepara Oda tras su semana de descanso. (Foto: Shueisha)
El arco final no da tregua. Entérate de la hora exacta en la que se estrena el capítulo 1195 de "ONE PIECE 1195" en Manga Plus y qué sorpresas prepara Oda tras su semana de descanso. (Foto: Shueisha)
Por Paolo Valdivia

Tras una breve semana de descanso por parte de Eiichiro Oda para planificar los próximos movimientos de la trama, el capítulo 1195 de “ONE PIECE” se publicará oficialmente este domingo 11 de octubre de 2026. Aquí te contamos los primeros spoilers confirmados de este nuevo capítulo.

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