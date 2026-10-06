Tras una breve semana de descanso por parte de Eiichiro Oda para planificar los próximos movimientos de la trama, el capítulo 1195 de “ONE PIECE” se publicará oficialmente este domingo 11 de octubre de 2026. Aquí te contamos los primeros spoilers confirmados de este nuevo capítulo.

Spoilers “ONE PIECE” 1195

LA PORTADA: Sanji es peluquero.

Sanji es peluquero. Zoro ha dominado el revestimiento de Haki del Conquistador.

ha dominado el revestimiento de Haki del Conquistador. Zoro , con fuego en los ojos, está a punto de atacar a Sommers, quien huye llorando de miedo.

, con fuego en los ojos, está a punto de atacar a Sommers, quien huye llorando de miedo. Zoro alcanza a Sommers, y un grito resuena poco después.

alcanza a Sommers, y un grito resuena poco después. Vemos a Gunko/Shuri. Se despierta y llora.

Se despierta y llora. Shuri recuerda su pasado con Brook, pero al final dice que es Gunko, de la familia Manmayer, y sale corriendo.

recuerda su pasado con Brook, pero al final dice que es Gunko, de la familia Manmayer, y sale corriendo. Brook intenta ayudarla, pero ella no puede contener las lágrimas.

intenta ayudarla, pero ella no puede contener las lágrimas. Biblo , el búho gigante, explica que una humana llamada Lili vivió en Elbaph hace mucho tiempo.

, el búho gigante, explica que una humana llamada Lili vivió en Elbaph hace mucho tiempo. El abuelo de Biblo tiene un cofre que contiene algo que Nefertari Lili dejó allí hace 800 años. Sin embargo, todavía no podemos ver qué hay dentro.

tiene un cofre que contiene algo que Nefertari Lili dejó allí hace 800 años. Sin embargo, todavía no podemos ver qué hay dentro. La escena cambia a Sanji vs. Killingham.

Sanji patea el cuerpo de Killingham haciéndolo pedazos, pero aun así no logra rematarlo.

patea el cuerpo de Killingham haciéndolo pedazos, pero aun así no logra rematarlo. Sanji ya está cubierto de heridas.

ya está cubierto de heridas. El capítulo termina con Sanji recordando los dos años que pasó durante el salto temporal ( timeskip ) con Ivankov y los Okamas.

con Sanji recordando los dos años que pasó durante el salto temporal ( ) con Ivankov y los Okamas. Sanji (aterrorizado) recuerda a Ivankov diciéndole: “¡Tienes una debilidad grave!”

¡NO HAY DESCANSO LA PRÓXIMA SEMANA!

¿A qué hora sale el capítulo 1195 de “ONE PIECE”?

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo a través de las plataformas oficiales. Para la comunidad hispanohablante, estos son los horarios confirmados para el estreno de este domingo 11 de octubre:

Perú, Colombia, Ecuador, México: 10:00 AM

10:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 11:00 AM

11:00 AM Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 PM

12:00 PM España (Península): 5:00 PM

¿Dónde leer el capítulo 1195 de “ONE PIECE” gratis y legal en español?

Para apoyar el trabajo de Eiichiro Oda y disfrutar de la mejor calidad de traducción y resolución de imagen, la recomendación principal es acceder a través de los canales oficiales de la editorial Shueisha:

Manga Plus (Aplicación móvil y Web): Ofrece la lectura de los últimos tres capítulos de forma totalmente gratuita y legal. Si utilizas la app en tu teléfono o tablet, podrás leer el capítulo traducido al español en simultáneo con su salida en Japón. VIZ Media: Otra alternativa oficial para seguir los lanzamientos semanales del Weekly Shonen Jump.

¿Qué esperar del capítulo 1195 del manga?

Aunque los spoilers detallados y las filtraciones filtradas suelen aparecer a mediados de semana (entre miércoles y jueves), la pausa de Oda siempre augura revelaciones de gran impacto en el argumento.

Ficha técnica