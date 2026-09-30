El universo creado por Eiichiro Oda vuelve a remecer la industria del anime y el cine. En el marco de las celebraciones por el 30.° aniversario del manga, Toei Animation y Shueisha hicieron oficial el lanzamiento de “ONE PIECE Film: God Valley”, un largometraje que promete marcar un antes y un después en la franquicia al llevar a la pantalla grande uno de los sucesos más misteriosos, épicos y comentados de toda la obra.

Si eres fan de la historia de los piratas y quieres conocer todos los detalles sobre su llegada a las salas de cine, cuándo se estrena en Japón y Latinoamérica, así como los personajes que aparecerán, aquí te compartimos la guía más completa con todo lo que debes saber.

¿Cuándo se estrena “ONE PIECE Film: God Valley” en Japón y Latinoamérica?

La fecha de estreno oficial de “ONE PIECE Film: God Valley” está fijada para el verano de 2027 en Japón, lo que ubica su debut en las salas niponas entre los meses de julio y agosto de 2027. Esta ventana de lanzamiento es habitual para las grandes producciones cinematográficas de la franquicia, aprovechando la temporada alta de vacaciones en el país asiático.

Para el público de Latinoamérica (incluyendo países como Perú, México, Argentina, Colombia y Chile), la llegada a la cartelera dependerá de la estrategia de distribución internacional. Si Crunchyroll o Sony Pictures optan por un lanzamiento global en simultáneo o con pocas semanas de diferencia, la película se proyectará en la región entre agosto y octubre de 2027 (meses que corresponden a la temporada de invierno en el sur del continente).

¿De qué trata “ONE PIECE Film: God Valley”?

A diferencia de entregas anteriores de la saga cinematográfica, este proyecto destaca por ser 100% canónico y contar con la supervisión directa y participación activa de Eiichiro Oda. La trama adaptará y profundizará los acontecimientos del legendario Incidente de God Valley, un evento ocurrido 38 años antes de la línea temporal principal que moldeó el destino del mundo.

La historia revelará detalles inéditos, combates y perspectivas que no se mostraron en el manga original. Veremos la alianza temporal entre el legendario Rey de los Piratas, Gol D. Roger, y el Vicealmirante de la Marina, Monkey D. Garp, quienes unieron fuerzas en la isla de God Valley para proteger a los Nobles Mundiales (Tenryuubito) y detener a la tripulación más temible de la época: los Piratas de Rocks.

Personajes confirmados: La mítica tripulación de Rocks y leyendas de la Marina

El gran atractivo de la cinta radica en el despliegue de figuras históricas en su época de esplendor. Entre los personajes principales que verán acción en pantalla se encuentran:

Rocks D. Xebec: El temible capitán que buscaba convertirse en el rey del mundo.

El temible capitán que buscaba convertirse en el rey del mundo. Gol D. Roger: En su etapa dorada al frente de los Piratas de Roger.

En su etapa dorada al frente de los Piratas de Roger. Monkey D. Garp: El héroe de la Marina en el punto cúlmine de su fuerza.

El héroe de la Marina en el punto cúlmine de su fuerza. Edward Newgate (Whitebeard / Barbablanca): En sus años como integrante de Rocks.

En sus años como integrante de Rocks. Kaido y Big Mom (Charlotte Linlin): Mostrando sus versiones jóvenes previa a convertirse en Yonkou.

Mostrando sus versiones jóvenes previa a convertirse en Yonkou. Silvers Rayleigh y Scopper Gaban: La mano derecha e izquierda del Rey de los Piratas.

La mano derecha e izquierda del Rey de los Piratas. Figarland Garling y los Caballeros Dioses (God’s Knights): Revelando el rol del Gobierno Mundial en el conflicto.

Ficha técnica de “ONE PIECE Film: God Valley”

Título original: ONE PIECE Film: God Valley (ONE PIECE 劇場版: ゴッドバレー)

ONE PIECE Film: God Valley (ONE PIECE 劇場版: ゴッドバレー) Título internacional: ONE PIECE Film: God Valley

ONE PIECE Film: God Valley Basado en: El manga ONE PIECE de Eiichiro Oda

El manga de Eiichiro Oda Supervisión y concepto original: Eiichiro Oda

Eiichiro Oda Estudio de animación: Toei Animation

Toei Animation Distribuidora en Japón: Toho Co., Ltd. / Toei Company

Toho Co., Ltd. / Toei Company Distribución internacional (estimada): Crunchyroll / Sony Pictures Releasing

Crunchyroll / Sony Pictures Releasing Género: Acción, aventura, fantasía, shonen

Acción, aventura, fantasía, shonen País de origen: Japón

Japón Idioma original: Japonés

Japonés Año de estreno: 2027

El futuro de la franquicia: ¿Qué es “ONE PIECE FILM: BAAD”?

Junto con la confirmación de la cinta de God Valley, las empresas productoras anunciaron que este largometraje forma parte de un plan conmemorativo más amplio. En ese sentido, se reveló la existencia de un proyecto subsecuente titulado “ONE PIECE FILM: BAAD”, cuya llegada a los cines está proyectada para 2029.

Ese segundo filme servirá para conmemorar el 30.° aniversario del anime, consolidando una etapa de grandes producciones cinematográficas consecutivas para la obra. Mantente atento a las actualizaciones oficiales sobre tráileres, teasers y preventas de entradas para no perderte el regreso de las mayores leyendas de One Piece a la pantalla grande.