El proyecto para crear al delantero más egoísta del mundo llega a la pantalla grande. Descubre cuándo se estrena en los cines de Perú, quiénes integran el elenco principal y qué arcos del manga abarcará esta adaptación. (Foto: BF Distribution)
El proyecto para crear al delantero más egoísta del mundo llega a la pantalla grande. Descubre cuándo se estrena en los cines de Perú, quiénes integran el elenco principal y qué arcos del manga abarcará esta adaptación. (Foto: BF Distribution)
Por Paolo Valdivia

El fenómeno que revolucionó la industria del manga y el anime deportivo da el salto definitivo a la pantalla grande con actores reales. La esperada adaptación live-action de “Blue Lock” promete llevar al límite el suspenso y la acción futbolística con una producción de alto nivel.

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.