El fenómeno que revolucionó la industria del manga y el anime deportivo da el salto definitivo a la pantalla grande con actores reales. La esperada adaptación live-action de “Blue Lock” promete llevar al límite el suspenso y la acción futbolística con una producción de alto nivel.

Si eres fan del trabajo de Muneyuki Kaneshiro y Yusuke Nomura, a continuación te contamos todos los detalles sobre su llegada a la cartelera peruana, elenco principal y qué esperar de esta cinta.

¿Cuándo se estrena el live-action de Blue Lock en Perú?

La película live-action de Blue Lock se estrena formalmente en los cines de Perú este jueves 8 de octubre de 2026.

Bajo la distribución oficial de BF Distribution en la región, la cinta se proyectará en las principales cadenas del país. En Japón, el filme tuvo su lanzamiento previo el 7 de agosto de 2026 a través de Toho.

¿En qué cines de Perú estará disponible la película?

El largometraje contará con un despliegue masivo a nivel nacional. Estará disponible en sedes de Lima y provincias en todas las salas de cine.

También se confirmó que la cinta llegará a las salas tanto en su idioma original con subtítulos en español como con doblaje al español latino.

Sinopsis: ¿De qué trata “Blue Lock: La Película”?

Tras la eliminación de la selección japonesa en la Copa del Mundo, la Unión de Fútbol de Japón decide implementar un radical y despiadado plan para alcanzar la gloria internacional.

Bajo la dirección del excéntrico Jinpachi Ego, se crea Blue Lock: una instalación de entrenamiento aislada donde 300 jóvenes delanteros juveniles son encerrados para competir entre sí. El objetivo es uno solo: destruir el juego en equipo y moldear al delantero más egoísta, agresivo y decisivo del planeta. Aquel que fracase en las pruebas perderá para siempre la oportunidad de representar a la selección de Japón.

Reparto principal: ¿Quiénes interpretan a los personajes en el live action?

La producción dirigida por Yusuke Taki reúne a reconocidas figuras del entretenimiento japonés:

Fumiya Takahashi como Yoichi Isagi

como Yoichi Isagi Kaito Sakurai como Meguru Bachira

como Meguru Bachira Kyohei Takahashi como Rensuke Kunigami

como Rensuke Kunigami K (&TEAM) como Hyoma Chigiri

como Hyoma Chigiri Masataka Kubota como Jinpachi Ego

Ficha técnica de “Blue Lock: La Película”