El manga que revolucionó el género deportivo aterriza en la pantalla grande con actores reales. Tras el arrollador éxito de su adaptación al anime y sus récords en ventas globales, “Blue Lock”, la historia de los 300 delanteros atrapados en un brutal experimento de supervivencia llega a las salas de cine para llevar la tensión física y psicológica a un nuevo nivel.

¿De qué trata la película live-action de “Blue Lock”?

Tras la dolorosa eliminación de Japón en la Copa del Mundo, la federación de fútbol decide tomar una medida extrema para transformar su fútbol: crear el proyecto BLUE LOCK. Bajo la premisa de que el país no necesita un trabajo en equipo convencional sino al delantero más egoísta y talentoso del mundo, 300 jóvenes promesas son encerradas en una instalación secreta de alto rendimiento.

En este cruel entorno de entrenamiento tipo survival game, solo uno sobrevivirá para convertirse en la estrella indiscutible del equipo nacional. Para lograrlo, los jugadores deberán destruir cualquier noción de compañerismo, superar pruebas extremas y abrazar su ego más salvaje.

Dirección, elenco y la batalla psicológica en pantalla

La película está dirigida por Yusuke Taki, quien asume el reto de adaptar las icónicas escenas de acción deportiva y la cargada tensión emocional del manga. La cinta recrea las complejas batallas mentales y las secuencias de juego con un enfoque estilizado que mezcla el thriller psicológico con el espectáculo futbolístico.

El reparto principal cuenta con destacadas figuras del entretenimiento japonés:

Fumiya Takahashi

Kaito Sakurai

Kyohei Takahashi

K

Masataka Kubota

Del manga récord al cine: Un fenómeno mundial

Creado por Muneyuki Kaneshiro e ilustrado por Yusuke Nomura, el manga Blue Lock se ha consolidado como un fenómeno de masas con más de 50 millones de ejemplares vendidos en 25 idiomas y el prestigioso galardón Kodansha Manga Award obtenido en 2021.

Su adaptación animada —distribuida en 87 territorios— registra una calificación de 8.1/10 en IMDb, con episodios clave que superan los 9.5 puntos. Por su dinámica de eliminación directa y el dramatismo exagerado del deporte, diversos críticos han comparado la obra con hitos del entretenimiento como Squid Game y Shaolin Soccer.

Ficha técnica de “Blue Lock” (Película Live-Action)