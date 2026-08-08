El anime de “ONE PIECE” sigue avanzando con intensidad en el esperado arco de Elbaf. Con la tensión al máximo tras los recientes acontecimientos, miles de fanáticos buscan conocer el horario exacto de emisión y los detalles de la trama que se abordará en el capítulo 1173. A continuación, te brindamos la guía completa para no perderte el estreno.

¿A qué hora se estrena el capítulo 1173 de “ONE PIECE”?

El lanzamiento se realiza en simultáneo con la transmisión japonesa y su posterior llegada a las plataformas de streaming con subtítulos en español. Revisa el horario correspondiente a tu zona geográfica:

México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia: 11:00 AM

11:00 AM Perú: 11:00 AM

11:00 AM Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Chile: 12:00 PM

12:00 PM Venezuela: 12:00 PM

12:00 PM Bolivia: 12:00 PM

12:00 PM Argentina: 1:00 PM

1:00 PM Uruguay: 1:00 PM

1:00 PM Brasil: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM (Domingo)

Sinopsis oficial y qué esperar del capítulo 1173 de “ONE PIECE”

El episodio 1173, titulado provisionalmente “Un juego de pesadilla: La conspiración de los Caballeros de los Dioses”, sitúa a los protagonistas en medio de un escenario caótico en la tierra de los gigantes.

De acuerdo con el avance oficial, una serie de eventos imprevistos sumerge a Elbaf en la confusión. Mientras la tripulación de los Sombrero de Paja intenta encontrar una salida a la encrucijada, comienzan a revelarse las verdaderas intenciones de los Caballeros de los Dioses (God’s Knights). Luffy y sus aliados deberán reaccionar rápidamente antes de que el plan enemigo termine por acorralarlos por completo.

¿Dónde ver online el episodio 1173 de “ONE PIECE”?

Para ver el capítulo 1173 de forma legal y en alta definición, puedes acceder a:

Crunchyroll: Emisión en simulcast subtitulada en español pocas horas después de su pase televisivo en Japón.

Emisión en simulcast subtitulada en español pocas horas después de su pase televisivo en Japón. Netflix: Disponible en catálogo según la programación y licencias activas en cada región.

Ficha técnica del capítulo 1173 de “ONE PIECE”