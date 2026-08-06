El capítulo 1190 del manga de “ONE PIECE” ya ha salido. Luffy está enfrentando un momento muy duro puesto que Imu lo tiene contra las cuerdas pero la llegada de Scopper Gabán le ha dado una nueva ‘luz de esperanza’ al capitán. ¿Qué pasó ahora? Aquí te lo contamos todo.

Capítulo 1190 de “ONE PIECE”

El capítulo tiene de nombre “la persona cuya muerte haría feliz a la gente”.

En la portada tenemos el pedido de un lector en donde vemos a Shanks preparando pescado frito junto con un Luffy chiquito atrás de él y varios gatos con hambre.

El capítulo inicia con un tremendo choque de hachas entre Imu y Scopper Gabán.

Imu mira muy serio mientras Gabán se ríe y Luffy está prácticamente ido de la batalla.

Imu retrocede puesto que no se esperaba la llegada de Gabán en ese momento.

Atrás de Gabán, vemos que este en su llegada cortó el árbol donde estaba Luffy, haciendo que este comience a caerse junto con las espadas de Imu y esto molesta demasiado al rey del mundo.

“¡Guaaaaaah!” grita Luffy de dolor pero Imu no duda ni un segundo y ataca a Gabán pero el ala izquierda de Gol D. Roger consigue esquivarlo rápidamente saltando mientras se agrra de un árbol con su hacha y dice “¡Esa forma es terrorífica! Ni si quiera puedo imaginar que sea algo de este mundo”.

Imu le dice “¿Quién eres tú?” y Gabán responde “¡Solo soy un hombre que conoce la verdad de este mundo!”. Imu se sorprende pues Gabán cae al suelo y le da la espalda, caminando hacia Luffy mientras este grita de dolor.

“¡Oye voltea!”, le dice mientras Luffy grita y Gabán se molesta tanto que no duda ni un segundo y toma de la camisa a Luffy y lo levanta como si fuese un niño para lanzarle un mensaje muy potente.

“¡Oye ponte en pie Luffy sombrero de paja!”, dice Gabán mientas Luffy solamente grita “¡Guaaaaaaaaaaah uaaaaaaaaa!”.

“¡Me has decepcionado! ¡Qué te tenga que rescatar un viejo herido como yo! ¿Es que no te da vergüenza? ¿Forma blanca? ¿Eres un Yonko? ¡No te lo tengas tan creído!”, le grita Gabán dándole ese golpe de realidad a Luffy.

“¡Me duele, viejo, por qué!”, dice Luffy mientras Imu mira sin entender.

“¿Acaso pretendes morir aquí?” le grita Gabán. Luffy responde diciendo que no, que no va a morir ahí y que lo suelte. “¿Cómo que no si prácticamente ya estabas muerto? ¿Entiendes qué pasará si mueres?”.

Luffy recupera la cordura y le dice “El país de mis amigos... no puedo protegerlo” y Gabán le dice “¡exacto! ¿Qué pasará con la tripulación que has traído aquí, con tus amigos y nakamas?” y Luffy se da cuenta de que sus vidas están en peligro.

“¡Así es! Escucha, en este mar, cuanto más alto subas más enemigos encontrarás. El rey de los piratas es un título con el que la gente se alegra de que mueras porque todos quieren sentarse en ese trono. ¡Si piensas que puedes convertirte en el rey de los piratas todo alegre y divirtiéndote, VUELVE A TU PUEBLO NATAL!”, haciendo que Luffy se moleste y grite “Maldita sea”.

“¡Tú no tienes la talla, solo eres un maldito mocoso molesto, lárgate de acá!”, finaliza Gabán mientras lanza a Luffy volando y Luffy grita de dolor.

Imu mira muy serio mientras Luffy responde “¡Maldición, ese viejo diciendo lo que le da la gana! Ya verá pronto...”.

Scopper Gabán levantas sus hachas y se abalanza contra Imu. “¡Kamakiri Oho, técnica del hacha de la mantis, mantis de ciruelo!” grita Gabán mientras Imu lo frena y le dice “¿Acaso te estás burlando de mi?” pero Gabán responde diciéndole que sabe que quiere matar a Luffy. Imu se molesta y responde que así es a lo que Gabán le dice “Jajaja, ¿tanto se le parece a JoyBoy?”.

Imu dice “¿Quién diablos eres tú? ¿Acaso sabes quién es Mu?” mientras empieza a sacar otra espada de su aureola satánica y grita “¡Honebami Toshiro, espada devoradora de huesos!” y se dispone a atacar a Gabán que consigue esquivarlo con las justas.

“¿Qué es lo que sabes maldito?”, grita Imu enojado.

Gabán se ríe y dice “Jeje, son las palabras de JoyBoy. Pero no te confundas, no tenemos intención de obedecer a un hombre del pasado a quien ni conocemos. Lo único que queremos es ver el destino del sueño de nuestro capitán”.

“¿Capitán?” dice Imu mientras Luffy por un costado dice “Maldita sea, ese viejo sigue burlándose de mi. Cúrate cúrate ahora mismo, solo con que sea por ahora basta”, grita Luffy.

Imu se pregunta quién es ese capitán y Gabán responde con todo el honor y orgullo del mundo. “MI CAPITÁN, EL REY DE LOS PIRATAS, GOL D. ROGER”.

Imu abre bien los ojos y comienza recordar el momento en el que Roger se convirtió en el rey de los piratas y el Gorosei le informó esto.

“Qué desagradable sorpresa. ¿Por qué un D. termina siendo el rey de los piratas? No difundan ese nombre”, dijo Imu en su momento.

En el tiempo actual, Imu responde “Oh, ya veo, el mismísimo responsable de transformar el mar en la era de los piratas. Eres una reliquia del pasado, ¿por qué proteges a Mugiwara no Luffy?” a lo que Gabán responde “¡Porque tú te tomas la molestia de intentar borrarlo! ¿Acaso esa no es la mejor prueba de todas? Intentas borrarlo porque lo consideras una verdadera amenaza”, dice Gabán mientras recuerda a Roger.

“Alguien terminará naciendo y terminará superándonos a todos nosotros. Nosotros nos adelantamos demasiado en nuestro viaje”, dice Roger mientras Gabán grita recordando a Rayleigh, Crocus, Shanks, Oden y Barbablanca.

“¡Ese chico es el hombre que todos nosotros hemos estado esperando!”.

Luffy está tratando de recuperarse mientras Imu le grita “¡Jaja, ciertamente, son unos insensatos! Puede que solo estén confundiendo una serie de coincidencias con el destino así que pongámosle fin a esto nuevamente” mientras apunta con su omen a Luffy y el fuego sale del pecho herido de nuestro Mugiwara.

Gabán se molesta y le dice “Espera imbécil mientras salta y grita “Lo siento árbol sagrado Adán, no es que pretenda destruirte pero...” cuando de la nada, de Gabán comienza a salir una onda extremadamente fuerte de Haki del conquistador.

“¡Maldición, mis articulaciones se me han agarratado!” mientras a un costado, Luffy comienza a pararse un poco.

“Ese viejo desgraciado, no se lo perdonaré aunque sea un nakama de Rayleigh, me ha humillado” a lo que Imu levanta su mando y dice “Stigma” pero justo en ese momento, el ataque de Gabán comienza a partir el árbol sagrado “Puerta divina” grita Gabán mientras Imu saca su espada.

“¡Estando deteriorados, ¿siguen siendo la tripulación del rey de los piratas? ¿Tanto quieres creer en eso?” grita Imu pero Gabán sigue con su ataque “Yachi Takeru”, grita Gabán lanzando un ataque de más de 8 mil cortes mientras imu saca la espada Honebami devoradora de huesos y el hacha que tenía para cubrirse mientras Gabán grita “¡Tú también lo crees!”, partiendo la parte que separaba el mundo solar del inframundo mientras caen partes de los troncos de Adán.

En el mundo solar, Loki y los demás se preguntan qué ha pasado y qué ha sido ese ataque extremadamente fuerte.

Nami y Usopp se preguntan si ha sido Luffy. “Espera no, es diferente”, dice Usopp. “¡Hay alguien más con una fuerza descomunal!”, grita. Finalizando así el capítulo 1190 del manga de ONE PIECE con Luffy que ha recuperado un poco la cordura mientras grita “¡Qué, viejo no!” y con Scopper Gabán con sus hachas y su brazo a costado, tirado en el árbol de Adán.

La próxima semana no habrá manga.

Fecha de estreno confirmada para “ONE PIECE” 1190

Anota la fecha en tu calendario: el capítulo 1190 de “ONE PIECE” se estrenará de forma oficial este domingo 9 de agosto.

Tras las pausas habituales de publicación y el calendario de la revista, la tripulación de los Sombrero de Paja está lista para continuar con uno de los arcos más importantes y reveladores de la franquicia.

Horarios de estreno por país en Manga Plus

El capítulo estará disponible simultáneamente en todo el mundo. A continuación, te dejamos los horarios aproximados de publicación para que no te pierdas el estreno en tu país:

España: 17:00 hrs.

17:00 hrs. México, Guatemala, Honduras, Costa Rica: 09:00 hrs.

09:00 hrs. Perú, Colombia, Ecuador, Panamá: 10:00 hrs.

10:00 hrs. Chile, Venezuela, Bolivia, República Dominicana: 11:00 hrs.

11:00 hrs. Argentina, Uruguay, Brasil: 12:00 hrs.

Dónde y cómo leer el capítulo 1190 gratis y legal

Para disfrutar del manga sin apoyar la piratería y con la mejor calidad de traducción e imagen, la vía oficial es Manga Plus, la plataforma global de la editorial Shueisha.

Puedes leer el capítulo 1190 gratis tanto en el sitio web de Manga Plus como en su aplicación oficial para dispositivos iOS y Android. El capítulo estará disponible en español e inglés desde el primer minuto de su lanzamiento.

Qué pasó en el capítulo 1189

El capítulo arranca con una portada dedicada a una petición de un fan donde Nami regaña a tres monitos que representan a Luffy, Zoro y Sanji. La historia continúa inmediatamente después del clímax anterior: Luffy se retuerce de un dolor agónico mientras Imu clava con más fuerza su espada de fuego negro, dejándolo colgado de la rama de un árbol mientras absorbe su energía vital. A la distancia, el grupo de los Mugiwaras presiente que algo anda mal. Jimbe advierte con preocupación que el Haki de Luffy ha caído drásticamente de repente, mientras Loki muestra su molestia cuando recuerdan cómo fue derrotado anteriormente por la misma amenaza.

En la zona helada, Gunko comienza a liberarse de su estado de congelación. Mientras los Mugiwaras intentan comprender lo sucedido y Brook defiende la inocencia de la joven, un barco cae a toda velocidad del cielo. Se trata de Hajrudin y Gerd, quienes terminan colisionando de forma cómica sobre Loki, aunque Gerd es salvada por el Guard Point de Chopper. Rápidamente, el grupo de gigantes procede a sanar las graves heridas de Loki. En medio del desorden, Ragnir intenta advertir que congeló a Gunko por ser peligrosa, mientras Robin y Saúl llaman con urgencia a Chopper para que acuda a la biblioteca.

De vuelta al enfrentamiento principal, Imu se burla del nombre de Monkey D. Luffy y del trágico destino de sus hermanos, Ace y Sabo. Acto seguido, desenfoca su crueldad invocando una segunda arma legendaria: la enorme espada Fragarach, con la que vuelve a atravesar al capitán de los Sombrero de Paja, sofocando sus gritos de dolor. En ese instante, Loki recuerda un diálogo pasado con Shanks justo después de la muerte de Harald; en dicha memoria, el Pelirrojo le advierte sobre la existencia del verdadero “Rey del Mundo” que manipuló a su padre y la imposibilidad de derrotarlo por ahora, revelando la colosal fuerza que se oculta detrás del Gobierno Mundial.

Paralelamente, las batallas secundarias en la aldea oeste se intensifican. Zoro choca en un feroz intercambio de Haki del Conquistador contra Sommers, quien le revela la verdad tras sus armamentos: hace 800 años, los 19 reyes fundadores clavaron sus armas en el Trono Vacío como un juramento de igualdad, pero Imu las ha revivido con aura demoníaca para otorgárselas a sus tropas. Mientras Sommers blande a Gram (la espada de la ira) y Killingham presume ante Sanji la lanza sagrada Longinus, Imu se prepara para dar el golpe de gracia a un agonizante Luffy utilizando una tercera arma especial: el hacha del castigo celestial, Keiten no Ono.

Cuando Imu descarga el hacha para sentenciar a Luffy a muerte, un impacto a máxima velocidad retumba en todo Elbaf deteniendo el ataque en el último milisegundo. En una aparición electrizante de último minuto, se revela que quien ha llegado para salvar la vida del capitán es nada más y nada menos que la antigua mano izquierda del Rey de los Piratas: Scopper Gaban.

Ficha técnica