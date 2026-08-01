El anime de “ONE PIECE” continúa su emisión con la esperada llegada de un nuevo episodio que promete mantener a todos los fanáticos al borde de sus asientos. Si no quieres perderte ningún detalle de la trama en Elbaph, aquí te compartimos toda la información sobre cuándo y a qué hora podrás disfrutar el capítulo 1172 en tu país.

¿A qué hora se estrena el capítulo 1172 de “ONE PIECE”?

La transmisión del episodio sigue un horario específico dependiendo de tu ubicación geográfica. A continuación, te mostramos la lista detallada con los horarios oficiales de estreno para América Latina y España:

México: 11:00 AM

11:00 AM Colombia: 11:00 AM

11:00 AM Perú: 11:00 AM

11:00 AM Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Chile: 12:00 PM

12:00 PM Venezuela: 12:00 PM

12:00 PM Bolivia: 12:00 PM

12:00 PM Argentina: 1:00 PM

1:00 PM Uruguay: 1:00 PM

1:00 PM Brasil: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM (Domingo)

¿Cómo y dónde ver el capítulo 1172 de “ONE PIECE” online?

La forma oficial, legal y con mejor calidad para disfrutar del estreno del anime es a través de Crunchyroll, la plataforma líder en streaming de anime a nivel mundial.

Disponibilidad: El episodio se estrena en simultáneo con Japón (con subtítulos en español) para los usuarios de la plataforma.

El episodio se estrena en simultáneo con Japón (con subtítulos en español) para los usuarios de la plataforma. Requisitos: Se requiere una cuenta activa en Crunchyroll (disponible en su modalidad gratuita con anuncios o mediante suscripción premium para verlo al instante tras su emisión oficial).

¿Qué va a pasar en el capítulo 1172 del anime?

La tensión en la isla de los gigantes continúa escalando. Tal como se puede ver en el avance oficial, la situación se vuelve sumamente extraña y peligrosa cuando los niños comienzan a caer dormidos repentinamente en medio del caos. Mientras Robin y Chopper intentan comprender este fenómeno, una imponente y terrorífica procesión de monstruos gigantescos aparece frente a ellos, desatando una nueva y enigmática amenaza sobre Elbaph.

Ficha técnica del anime de One Piece