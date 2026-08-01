El capítulo 1172 del anime de "ONE PIECE" sale oficialmente este domingo 2 de agosto en Crunchyroll. (Foto: Toei Animation)
El capítulo 1172 del anime de "ONE PIECE" sale oficialmente este domingo 2 de agosto en Crunchyroll. (Foto: Toei Animation)
Por Paolo Valdivia

El anime de “ONE PIECE” continúa su emisión con la esperada llegada de un nuevo episodio que promete mantener a todos los fanáticos al borde de sus asientos. Si no quieres perderte ningún detalle de la trama en Elbaph, aquí te compartimos toda la información sobre cuándo y a qué hora podrás disfrutar el capítulo 1172 en tu país.

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