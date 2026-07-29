El anime de “ONE PIECE” continúa su marcha en la legendaria tierra de los gigantes. Tras los reveladores acontecimientos en Egghead, la tripulación de los Sombrero de Paja y sus aliados se enfrentan a nuevos e insospechados misterios en el Arco de Elbaph.

A continuación, te contamos todos los detalles sobre la fecha de estreno, el avance oficial y lo que depara la trama para el próximo episodio.

Fecha de estreno del capítulo 1172 de “ONE PIECE”

El nuevo episodio del anime se emitirá oficialmente el domingo 2 de agosto de 2026.

Podrás disfrutar de la transmisión simultánea (simulcast) con subtítulos en español de manera oficial a través de plataformas de streaming como Crunchyroll.

Horarios de estreno por país

México, Colombia, Perú, Ecuador: 11:00 AM

11:00 AM Chile, Venezuela, Bolivia: 12:00 PM

12:00 PM Argentina, Uruguay, Brasil: 1:00 PM

1:00 PM España: 6:00 PM (Domingo)

Avance y tráiler oficial del episodio: Caos y misterio en Elbaph

El adelanto oficial revelado por Toei Animation augura un episodio cargado de tensión y suspenso en la isla de los gigantes.

En el avance se anticipa una atmósfera sofocante: relámpagos retumbantes, llamas propagándose y un caos generalizado que sacude la región. Sin embargo, el fenómeno más inquietante es que los niños de la isla comienzan a caer dormidos repentinamente sin explicación alguna.

Ante la mirada perpleja y desorientada de Nico Robin y Tony Tony Chopper, una imponente procesión de monstruos gigantescos irrumpe en la escena, marcando el inicio de una amenaza aterradora sobre la tierra de Elbaph.

Título oficial y revelaciones clave para el nuevo capítulo

El avance ha confirmado que el episodio llevará por título: “Aparecen monstruos en Elbaph: Lo que más temo” (Monsters Appear in Elbaph - What I Fear Most).

Puntos clave a seguir en el capítulo:

El misterio del sueño repentino: ¿Qué o quién está haciendo que los niños se desmayen o caigan dormidos en medio de la tormenta? La marcha de los monstruos: ¿Se trata de una ilusión, una habilidad de Fruta del Diablo o una amenaza ancestral de Elbaph? El rol de Robin y Chopper: Ambos tripulantes se encuentran en una posición crítica para analizar esta extraña condición médica y psicológica que afecta a los habitantes.

Dónde ver el anime de ONE PIECE online y en español

Para ver los nuevos episodios de forma legal y con la mejor calidad de imagen y audio, la opción principal es Crunchyroll, donde se estrenan semanalmente poco después de su emisión en la televisión japonesa. También puedes seguir los canales oficiales de ONE PIECE para ver los adelantos semanales.