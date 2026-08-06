Con el paso de los meses, muchos trabajadores ya empiezan a revisar el calendario oficial para conocer cuáles serán las próximas fechas de descanso. Los feriados representan una oportunidad para desconectarse de la rutina, organizar viajes o simplemente disfrutar de tiempo libre junto a familiares y amigos. De acuerdo con el calendario de feriados del Perú, los ciudadanos deberán esperar hasta diciembre para volver a contar con un fin de semana largo. La siguiente jornada de descanso extendido llegará con la celebración de Navidad, una de las fechas más importantes del calendario nacional.

¿Habrá descanso pronto? Este es el siguiente feriado nacional que tendrá Perú

El feriado correspondiente al viernes 25 de diciembre de 2026 permitirá enlazar el descanso con el sábado 26 y domingo 27, formando así tres días consecutivos para aprovechar una pausa laboral.

Una oportunidad para viajar y disfrutar del turismo

Estos periodos suelen ser aprovechados por miles de peruanos para realizar escapadas dentro del país. Destinos como Paracas, Máncora, Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca suelen convertirse en algunas de las alternativas más buscadas durante los días libres.

Además del descanso personal, estas fechas generan movimiento económico en sectores vinculados al turismo, transporte, hospedaje, gastronomía y actividades recreativas en distintas regiones.

Los beneficios laborales de los feriados

Los días festivos establecidos por ley también contemplan derechos para los trabajadores de los sectores público y privado. En caso de prestar servicios durante un feriado, existen disposiciones laborales que regulan la compensación correspondiente según cada situación.

Por ello, conocer con anticipación las fechas oficiales permite a empleados y empleadores organizar sus actividades y cumplir adecuadamente con las normas vigentes.

La espera hasta diciembre

Aunque muchos ciudadanos esperan nuevos días libres durante el año, el próximo feriado largo del calendario peruano llegará recién en diciembre. Hasta entonces, los trabajadores podrán planificar sus actividades teniendo en cuenta que Navidad será la próxima fecha que permitirá disfrutar de un descanso prolongado.

Próximos feriados en 2026

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.