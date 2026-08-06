Real Madrid hizo oficial la renovación de Vinicius Jr., quien extenderá su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2032, consolidándose como una de las piezas clave del proyecto deportivo a largo plazo. El atacante brasileño, que llegó en 2018 con apenas 18 años, se ha convertido en uno de los referentes del equipo tras ocho temporadas en la élite del fútbol europeo.

Comunicado Oficial: Vini Jr., renovado hasta 2032. — Real Madrid C.F. (@realmadrid) August 6, 2026

Una trayectoria llena de títulos

Desde su debut con el primer equipo, Vinicius ha disputado 375 partidos y ha marcado 128 goles, cifras que reflejan su evolución y peso en el ataque madridista.

En ese periodo, ha conquistado 14 títulos con el club:

2 Champions League

3 Mundiales de Clubes

2 Supercopas de Europa

3 Ligas

1 Copa del Rey

3 Supercopas de España

Su impacto ha sido decisivo, especialmente en las finales de Champions League, donde marcó en las ediciones ganadas en 2022 (París) y 2024 (Londres).

Reconocimientos individuales y consagración

El crecimiento de Vinicius también se ha visto reflejado en los premios individuales. Entre sus logros más destacados figuran:

The Best al Jugador de la FIFA 2024

Mejor jugador de la Champions League 2023-2024

Balón de Oro del Mundial de Clubes 2022

Mejor Jugador Joven de la Champions 2021-2022

Además, ha sido incluido en el once mundial de la FIFA (2024), en el FIFA FIFPro World11 en dos ocasiones (2023 y 2024) y en el equipo ideal de la Champions durante tres temporadas consecutivas.

Pilar del presente y futuro blanco

Con esta renovación, el Real Madrid blinda a uno de los futbolistas más determinantes de su plantilla y asegura continuidad a una generación que ya ha marcado una era.