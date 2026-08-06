Por Redacción EC

Real Madrid hizo oficial la renovación de Vinicius Jr., quien extenderá su vínculo con el club hasta el 30 de junio de 2032, consolidándose como una de las piezas clave del proyecto deportivo a largo plazo. El atacante brasileño, que llegó en 2018 con apenas 18 años, se ha convertido en uno de los referentes del equipo tras ocho temporadas en la élite del fútbol europeo.

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