Horóscopo de HOY, jueves 17 de setiembre del 2026. Conoce lo que te deparan las estrellas en el amor, dinero y el trabajo, según los signos del zodiaco. Como ya es habitual, compartimos a continuación el horóscopo de hoy para cada signo zodiacal: ARIES, TAURO, GÉMINIS, CÁNCER, LEO, VIRGO, LIBRA, ESCORPIO, SAGITARIO, CAPRICORNIO, ACUARIO, PISCIS.

ARIES (marzo 21-abril 20)

Trabajo y negocios: resolverá dificultades con eficacia muy elogiada para alcanzar metas con éxito. Amor: un encuentro se postergará y causará ansiedad pero habrá cambios inesperados.

TAURO (abril 21-mayo 20)

Trabajo y negocios: arreglará diferencias y logrará empujar un proyecto que atraerá beneficios. Amor: su temperamento serio pero divertido llenará de entusiasmo a una nueva relación.

GEMINIS (mayo 21-junio 21)

Trabajo y negocios: momento para evitar las indiscreciones que podrían perjudicar trabajos. Amor: será difícil pero si expresa los sentimientos, una persona manifestará interés.

CANCER (junio 22-julio 22)

Trabajo y negocios: impulsará un proyecto dejado de lado y la situación mostrará cambios positivos. Amor: necesitará que la relación deje de ser un refugio para abrirse y dar confianza.

LEO (julio 23-agosto 22)

Trabajo y negocios: alguien le dirá qué hacer pero será con su idea y el rigor que construye el éxito. Amor: una confusión complicará la armonía en la relación y desafiará a su paciencia.

VIRGO (agosto 23-septiembre 22)

Trabajo y negocios: su gusto por los detalles podría provocar que su entorno eleve protestas. Amor: la relación sufrirá si solo habla de los temas ajenos, pero pronto la recuperará.

LIBRA (septiembre 23-octubre 22)

Trabajo y negocios: actualizará una buena idea que se hará efectiva con su poder de persuasión. Amor: alguien que percibe irresistible se acercará y un romance se concretará.

ESCORPIO (octubre 23-noviembre 21)

Trabajo y negocios: tendrá la curiosa virtud de hacer todo bien y en el primer intento. Amor: compartirá emocionantes vivencias con una persona que le parece irresistible.

SAGITARIO (noviembre 22-diciembre 21)

Trabajo y negocios: un proyecto o negocio reunirá las condiciones para el éxito. Amor: le reprocharán cierta dispersión pero con optimismo evitará conflictos.

CAPRICORNIO (diciembre 22-enero 20)

Trabajo y negocios: se enfocará en las metas difíciles y allí estará la clave del éxito. Amor: sentirá que necesita embellecer la relación con pequeñas atenciones.

ACUARIO (enero 21-febrero 19)

Trabajo y negocios: surgirán problemas imprevistos con el negocio mejor elaborado. Amor: momento para aumentar el diálogo en la relación porque hay temas que se evitan.

PISCIS (febrero 20-marzo 20)

Trabajo y negocios: la buena fortuna será la oportunidad para aprovechar y no dejar pasar. Amor: una fuerte sensibilidad será su talento para anticiparse a los deseos del otro.

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SI USTED CUMPLE AÑOS HOY ES UNA PERSONA: SENSIBLE Y FÁCIL DE CONVENCER PERO SIEMPRE TERMINA HACIENDO LO QUE QUIERE.