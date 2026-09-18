En los últimos años, cada 21 de septiembre, con la llegada de la primavera al hemisferio sur, se ha vuelto costumbre entre jóvenes y adultos obsequiar las anheladas flores amarillas. Esta tendencia juvenil fue impulsada a través de las redes sociales y, de alguna manera, es utilizada por este sector para expresar afecto y felicidad hacia un ser querido. De hecho, esta celebración representa una gran oportunidad tanto para emprendedores como para empresas, que pueden impulsar y dinamizar sus ventas mediante una amplia variedad de flores y presupuestos. Así, en el día central, los pedidos pueden aumentar hasta en 2 000 % en comparación con un día regular, como ocurre en el caso de Rappi. En ese contexto, en medio de esta particular moda, muy pocos conocen el significado real de regalar estos ramos y que mayormente está asociado con una serie de televisión argentina. En la siguiente nota te contamos todo lo que debes saber al respecto.

¿POR QUÉ SE REGALAN FLORES AMARILLAS EL 21 DE SEPTIEMBRE?

Como resultado de la tendencia que surgió en las redes sociales, muchas personas suelen regalar flores amarillas en dos ocasiones al año: marzo y septiembre. En América Latina, se hizo popular realizar esta acción con las familias, amistades, parejas y, en algunos casos, con desconocidos, siendo el día principal el 21 de marzo, fecha que marca la llegada de la primavera en el hemisferio norte (México).

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En tanto, el 21 de septiembre corresponde al inicio de la primavera en el hemisferio sur (Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Paraguay, Uruguay, Brasil y Ecuador). En cuanto a su origen de esta última tendencia en TikTok o Facebook tiene que ver más que todo con el tema “Flores amarillas”, que forma parte de la banda sonora de la novela argentina Floricienta, emitida en 2004 e interpretada por Florencia Bertotti.

¿CUÁL ES EL SIGNIFICADO DE LAS FLORES AMARILLAS?

Este 21 de septiembre, muchas personas en Perú y otros países de la región recibirán la primavera con los brazos abiertos y las tradicionales flores amarillas. Este color simboliza la amistad y se caracteriza por transmitir optimismo y energía. Además, las flores amarillas son ideales para decorar la sala u otros espacios del hogar, ya que aportan luz y belleza. También son un obsequio apropiado para personas que atraviesan un momento de desánimo, han cumplido algún objetivo personal, como conseguir un ascenso laboral, o simplemente para esa persona incondicional.