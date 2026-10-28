Miles de devotos acompañarán al Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido procesional de 2026, programado para este miércoles 28 de octubre. La procesión comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del jueves 29, por calles del Centro Histórico de Lima y Breña. Ante la concentración de fieles, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegará más de mil trabajadores para organizar el tránsito, reforzar la vigilancia y atender emergencias. El operativo también contempla recursos tecnológicos para supervisar el recorrido y brindar asistencia a los asistentes. Asimismo, se aplicarán cierres progresivos de calles y modificaciones en algunos servicios de transporte público. Conoce cómo se desarrollará el plan de seguridad y qué medidas se implementarán durante la jornada religiosa.

¿QUÉ MEDIDAS DE SEGURIDAD PREPARA LA MUNICIPALIDAD DE LIMA PARA LA PROCESIÓN?

La Municipalidad Metropolitana de Lima movilizará a más de mil trabajadores como parte del programa “Mes Morado en Lima”. El personal estará distribuido en diferentes funciones para mantener el orden, orientar a los ciudadanos y responder ante posibles incidentes durante el desplazamiento de los devotos.

El operativo contará con la participación de la Gerencia de Seguridad Ciudadana, que desplegará serenos, integrantes de la Brigada Canina, personal de Rescate y efectivos de la Unidad de Operaciones Especiales (UNOES).

Entre las principales acciones previstas figuran:

Vigilancia tecnológica: se utilizarán drones y cámaras de seguridad para observar el recorrido y detectar situaciones que requieran atención. Registro de intervenciones: los integrantes de la UNOES emplearán cámaras corporales, conocidas como bodycams, durante sus operaciones. Coordinación institucional: la comuna trabajará junto con la Policía Nacional del Perú y otras entidades competentes. Prevención de incidentes: el personal realizará labores de vigilancia, orientación ciudadana y atención de emergencias.

Procesión del Señor de los Milagros. | Foto: Andina.

¿CÓMO SE ATENDERÁ A LOS FIELES DURANTE EL RECORRIDO?

La asistencia municipal también incluirá servicios para quienes necesiten ayuda mientras acompañan al Cristo Moreno. La Gerencia de Gestión del Riesgo de Desastres instalará una carpa destinada a facilitar el encuentro entre personas extraviadas y sus familiares, con especial consideración hacia los niños y adultos mayores.

Por su parte, los equipos de limpieza pública recogerán los residuos y mantendrán las calles en condiciones adecuadas antes, durante y después de la procesión. Estas tareas estarán a cargo de la Gerencia de Servicios a la Ciudad y Gestión Ambiental.

Asimismo, la Gerencia de Movilidad Urbana colaborará con la organización de la circulación vehicular y peatonal. La Gerencia de Fiscalización y Control realizará intervenciones para evitar el comercio ambulatorio informal no autorizado y mantener despejadas las vías destinadas al paso de la imagen.

Señor de los Milagros recorrerá avenidas de Lima este 28 de octubre. (Foto: Andina)

¿QUÉ CALLES TENDRÁN CIERRES Y DESVÍOS VEHICULARES?

El recorrido partirá del Santuario de Las Nazarenas y comprenderá las avenidas Tacna, Nicolás de Piérola, Alfonso Ugarte, Venezuela, Bolivia y Garcilaso de la Vega, además de los jirones Huancavelica, Cañete y Varela. La imagen también pasará por Breña y realizará paradas frente a los hospitales San Bartolomé y Arzobispo Loayza.

La Municipalidad de Lima aplicará cierres progresivos y habilitará las vías conforme avance la procesión. Además, el Metropolitano y los corredores Azul y Morado modificarán temporalmente algunos recorridos y paradas, según informa La República.

Los conductores deberán considerar rutas alternas y anticipar sus desplazamientos.

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