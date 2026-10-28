¿Vas a la procesión del Señor de los Milagros? Este es el plan de seguridad que prepara la MML | Foto: Andina
¿Vas a la procesión del Señor de los Milagros? Este es el plan de seguridad que prepara la MML | Foto: Andina
Por Redacción EC

Miles de devotos acompañarán al Señor de los Milagros durante su cuarto recorrido procesional de 2026, programado para este miércoles 28 de octubre. La procesión comenzará a las 6:00 de la tarde y se extenderá hasta las 4:00 de la mañana del jueves 29, por calles del Centro Histórico de Lima y Breña. Ante la concentración de fieles, la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML) desplegará más de mil trabajadores para organizar el tránsito, reforzar la vigilancia y atender emergencias. El operativo también contempla recursos tecnológicos para supervisar el recorrido y brindar asistencia a los asistentes. Asimismo, se aplicarán cierres progresivos de calles y modificaciones en algunos servicios de transporte público. Conoce cómo se desarrollará el plan de seguridad y qué medidas se implementarán durante la jornada religiosa.

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