Sobre las tres de la madrugada del jueves 29 de octubre, el Cristo Moreno ingresó al Santuario de las Nazarenas entre fuegos artificiales, cantos y el júbilo de sus fieles que lo acompañaron en procesión durante horas. Después de 12 años, la decimonovena cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros estuvo a cargo de la guardada, un honor que se postergó por la pandemia y que este año recibieron con orgullo y dedicación.

“Ser capataz de cuadrilla, liderar un grupo de 200 hermanos, en lo personal ha sido un reto. He tenido una motivación y me ha llenado de mucho orgullo”, nos comenta Miguel Ángel de la Cruz Sáenz, capataz de la decimonovena cuadrilla. Cada guardada es una gran responsabilidad y se planifica por meses: “Hemos trabajado durante un año en esta gestión de las actividades que hemos programado con el fin de lograr la guardada del 28 de octubre por la noche. Hemos podido apreciar una guardada ordenada, un gran realce y un homenaje a nuestro Señor”, complementa De la Cruz, quien estuvo acompañado de sus padres. Ese niño que antes se ubicaba al lado de la soga que rodea el anda del Señor, ahora es el capataz. Tiene 36 años de edad e ingresó a la hermandad a unos tempranos 18 años. Ese es el ejemplo que busca conservar: la transmisión de este fervor por generaciones.

El hermano de la misma cuadrilla, Benjamín Zevallos Jaramillo, nos cuenta emocionado el especial momento que congregó a los hermanos que están por jubilarse; es decir, solo hasta este año podrán cargar las andas por su edad. “Haber tenido el honor de ver al Señor entrar al atrio junto con las hermanas sahumadoras es una emoción grande. Verlo ingresar a las Nazarenas y decir que la guardada ha terminado es como decir ‘Señor, tarea cumplida, hemos cumplido contigo y con nuestra fe’”, sostiene Benjamín.

En el camino, mientras va cargando el anda, el corazón se acelera. Nos dice que en ese tránsito lento ve gente llorando, personas en sillas de ruedas alzando los brazos como quien busca un abrazo, bebes cargados en el aire pidiendo su bendición. “La gente se empuja, pasan miles de cosas, pero dentro de la soga es como sentirte afortunado de tener al Señor frente a ti”, dice el nazareno. Es la primera vez que carga, siguiendo la tradición que comenzó su abuelo, uno de los fundadores de su cuadrilla.

Este año las madres carmelitas pidieron una guardada puntual y que fuera temprano. La Orquesta Sinfónica Nacional del Perú y el Coro Nacional del Perú participaron en el solemne homenaje. Los fuegos artificiales comenzaron al primer campanazo y, esta vez, lo acompañaron cantos sacros.

Ante la llegada del Sumo Pontífice, el Señor de los Milagros volverá a salir como un acto histórico para encontrarse con León XIV, nuestro querido Papa con DNI peruano. Desde aquí le pedimos que interceda con el Cristo Moreno para encontrar la paz y la justicia que tanto anhelamos para nuestro país. //