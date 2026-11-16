Como cada año, miles de peruanos de todos los orígenes se reunieron en las calles del Centro Histórico de Lima para acompañar el anda del Señor de los Milagros.
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Guardada del Señor de los Milagros
  • Como cada año, miles de peruanos de todos los orígenes se reunieron en las calles del Centro Histórico de Lima para acompañar el anda del Señor de los Milagros.
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    Como cada año, miles de peruanos de todos los orígenes se reunieron en las calles del Centro Histórico de Lima para acompañar el anda del Señor de los Milagros.

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    Como cada año, miles de peruanos de todos los orígenes se reunieron en las calles del Centro Histórico de Lima para acompañar el anda del Señor de los Milagros.

  • Hermanos del cuarto sector de la decimonovena cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas dando hurras.
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    Hermanos del cuarto sector de la decimonovena cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas dando hurras.

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    Hermanos del cuarto sector de la decimonovena cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas dando hurras.

  • La histórica imagen llegando al punto final del recorrido de la procesión. Las tradicionales alfombras de pétalos de flores adornaron el paso del anda.
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    La histórica imagen llegando al punto final del recorrido de la procesión. Las tradicionales alfombras de pétalos de flores adornaron el paso del anda.

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    La histórica imagen llegando al punto final del recorrido de la procesión. Las tradicionales alfombras de pétalos de flores adornaron el paso del anda.

  • Como cada año, miles de personas llegan al Centro Histórico de Lima de todas partes de país --e incluso del mundo--. Un mar morado de gente se reunió desde la noche del 28 hasta la madrugada del 29 de octubre.
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    Como cada año, miles de personas llegan al Centro Histórico de Lima de todas partes de país --e incluso del mundo--. Un mar morado de gente se reunió desde la noche del 28 hasta la madrugada del 29 de octubre.

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    Como cada año, miles de personas llegan al Centro Histórico de Lima de todas partes de país --e incluso del mundo--. Un mar morado de gente se reunió desde la noche del 28 hasta la madrugada del 29 de octubre.

  • Integrantes de la decimonovena cuadrilla atentos a la proyección de un video. Esta cuadrilla se fundó un 30 de agosto de 1962 y el próximo año cumple sus bodas de platino.
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    Integrantes de la decimonovena cuadrilla atentos a la proyección de un video. Esta cuadrilla se fundó un 30 de agosto de 1962 y el próximo año cumple sus bodas de platino.

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    Integrantes de la decimonovena cuadrilla atentos a la proyección de un video. Esta cuadrilla se fundó un 30 de agosto de 1962 y el próximo año cumple sus bodas de platino.

  • La guardada del anda se consumó. La decimonovena cuadrilla se preparó por meses para este momento que quedará grabado en la memoria de cada miembro.
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    La guardada del anda se consumó. La decimonovena cuadrilla se preparó por meses para este momento que quedará grabado en la memoria de cada miembro.

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    La guardada del anda se consumó. La decimonovena cuadrilla se preparó por meses para este momento que quedará grabado en la memoria de cada miembro.

  • El Señor de los Milagros será trasladado a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para acompañar la misa que celebrará el papa León XIV el 16 de noviembre.
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    El Señor de los Milagros será trasladado a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para acompañar la misa que celebrará el papa León XIV el 16 de noviembre.

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    El Señor de los Milagros será trasladado a la Base Aérea de Las Palmas, en Surco, para acompañar la misa que celebrará el papa León XIV el 16 de noviembre.

Por Diana Gonzales Obando

Sobre las tres de la madrugada del jueves 29 de octubre, el Cristo Moreno ingresó al Santuario de las Nazarenas entre fuegos artificiales, cantos y el júbilo de sus fieles que lo acompañaron en procesión durante horas. Después de 12 años, la decimonovena cuadrilla de la Hermandad del Señor de los Milagros estuvo a cargo de la guardada, un honor que se postergó por la pandemia y que este año recibieron con orgullo y dedicación.

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