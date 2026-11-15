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De acuerdo con la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, las andas partirán a las 7:00 a.m. y se estima que el desplazamiento durará aproximadamente seis horas. Foto: Andina.
De acuerdo con la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, las andas partirán a las 7:00 a.m. y se estima que el desplazamiento durará aproximadamente seis horas. Foto: Andina.
Por Sebastián Ramírez Mendoza

Con motivo del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada hoy desde la iglesia de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas, a fin de que esté presente en la misa que presidirá el Santo Padre mañana, lunes 16 de noviembre.

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