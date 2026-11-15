Con motivo del viaje apostólico del papa León XIV al Perú, la imagen del Señor de los Milagros será trasladada hoy desde la iglesia de Las Nazarenas hasta la Base Aérea Las Palmas, a fin de que esté presente en la misa que presidirá el Santo Padre mañana, lunes 16 de noviembre.

De acuerdo con la Hermandad del Señor de los Milagros de Nazarenas, las andas partirán a las 7:00 a.m. y se estima que el desplazamiento durará aproximadamente seis horas.

Para esta ocasión se utilizará el Nazareno Móvil, una plataforma especial que facilitará el traslado por las calles de la capital y permitirá que la imagen pase por debajo de los puentes. La llegada al recinto militar está prevista para alrededor de la 1:00 p.m., por la puerta 3.

Recorrido

En este traslado, la imagen recorrerá seis distritos: el Cercado de Lima, Lince, San Isidro, Surquillo, Miraflores y Surco.

Para esta ocasión se utilizará el Nazareno Móvil. Foto: Andina.

La salida comenzará en la iglesia de Las Nazarenas y continuará por las avenidas Tacna, Garcilaso de la Vega, Bolivia, Paseo de la República y José Gálvez, hasta llegar al jirón Manuel Segura.

Posteriormente, el Nazareno Móvil avanzará por las avenidas Prolongación Iquitos, Javier Prado, Rivera Navarrete, Canaval y Moreyra, República de Panamá y Tomás Marsano.

Finalmente, la imagen continuará por la avenida Surco, la avenida Paseo de la República y la avenida Soto Bermejo, hasta llegar a la base aérea.

Medidas de seguridad en Surco

La imagen del Cristo Moreno llegará a la Base Aérea de Las Palmas, ubicada en Santiago de Surco. En ese contexto, Raúl Ramos, subgerente de Seguridad Ciudadana de la Municipalidad de Santiago de Surco y miembro de la Hermandad del Señor de los Milagros, conversó con El Comercio.

“Yo soy hermano nazareno, vecino surcano y, en esta oportunidad, también soy funcionario municipal. Entonces, es un honor poder recibir al Señor de los Milagros en el distrito. Nos hincha a todos el corazón”, expresó.

Infografía GEC.

Contó que “nuestros vecinos que no hayan podido asistir a los recorridos habituales del mes de octubre tendrán la oportunidad de apreciar la imagen y depositar sus deseos para que el Señor los escuche”.

Sobre la organización, Ramos indicó que han sostenido reuniones con la Hermandad del Señor de los Milagros, la Policía Nacional del Perú y la Municipalidad Metropolitana de Lima. “Se está garantizando la seguridad para que el Nazareno Móvil se traslade con total tranquilidad”, señaló.

Asimismo, recomendó a los ciudadanos mantenerse hidratados para evitar golpes de calor y utilizar bloqueador solar. “Nuestro equipo de rescate y Defensa Civil estará debidamente ubicado”, mencionó.

Informó que habrá un homenaje central en la cuadra dos de la avenida Surco. “En este punto, el Nazareno Móvil realizará por primera vez una parada para recibir las muestras de fe y devoción de los vecinos. La imagen será trasladada a una velocidad prudente, a fin de que todos los vecinos que se encuentren en la zona del recorrido puedan apreciar al Cristo Moreno y expresar su fervor católico”, añadió.

Precisó que habrá aproximadamente 500 efectivos municipales desplegados. “También tenemos garantizado el servicio de limpieza. Por otro lado, nuestras cámaras están totalmente operativas para visualizar lo que ocurre en esa zona”, indicó.

El Señor de los Milagros regresará el lunes 16 de noviembre a las 4 p.m. por la misma ruta. “Garantizamos a la población surcana que vamos a brindar las garantías pertinentes en lo que nos compete. El regocijo espiritual que podemos recibir al ver al Señor de los Milagros es inexplicable. Yo, como hermano nazareno, siento que es un honor tener al Señor en nuestro distrito. Te llena el corazón de alegría”, concluyó.