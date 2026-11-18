El presidente de la Asociación de Empresarios Artísticos del Perú, Walter Dolorier, denunció una presunta sobrevaloración del 700 % en los contratos logísticos suscritos por el Estado para la realización de la misa del papa León XIV, celebrada el último lunes en la Base Aérea Las Palmas.

De acuerdo con el representante gremial, el despliegue técnico de audio, pantallas y suministro de energía empleado en el recinto militar no debió superar los S/ 2.2 millones, sin embargo, el presupuesto público destinado a la organización superó los S/ 11 millones.

Asistentes abandonaron la misa del papa León XIV en Las Palmas por falta de sonido y pantallas en la puerta 11 de la Base Aérea Las Palmas. (Foto: Alejandra Garboza / EC)

“ Han sobrevalorado un 700% el contrato logístico cuando esto no pasa de los 2 millones 200 mil soles. El Estado está pagando 11 millones . Por la capacidad logística que nosotros conocemos entre sonido, escenarios y, sobre todo, grupos electrógenos, era impactante ver que había muchos huecos visuales para toda la cantidad de gente que iba a haber”, precisó en La Rotativa del Aire de RPP.

“El pueblo está dolido, porque va a un evento propio del país. Evidencian la falta de experiencia de los proveedores elegidos para manejar un evento multitudinario”, remarcó.

En ese sentido, precisó que Pow Sang Sonido y Luces suele encargarse de espectáculos musicales de mediana escala, por lo que carecía de la capacidad operativa y tecnológica requerida para una ceremonia papal de esa envergadura.

Acusan falla del Gobierno

“Quien contrata es el responsable, porque él es el representante del país (...), pero quienes fallaron son los proveedores. ¿Quién designó a los proveedores? La Cancillería. (...) Viene desde el Gobierno porque ha sido simplemente a dedo”, sentenció.

Finalmente, Dolorier explicó que un montaje de este nivel exige iniciar las pruebas de audio y video con un mínimo de 72 horas de anticipación, además de contar con un sistema de streaming tecnológico sincronizado, y señalética audiovisual en pantallas para orientar al público.

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