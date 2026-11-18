La empresa PowSang Sonido y Luces emitió un comunicado en el que deslindó de cualquier responsabilidad detrás de las fallas técnicas en la misa de la Base Aérea Las Palmas del papa León XIV. La firma expresó su solidaridad con todos los asistentes afectados por los inconvenientes pero reiteró que su labor se limitó exclusivamente a la provisión de los servicios de sonido y pantallas.

La firma aclaró que el funcionamiento de sus equipos audiovisuales dependía directamente de un suministro eléctrico a cargo de otra empresa, servicio que no formó parte de las prestaciones contratadas con su entidad. Ante las fallas en el funcionamiento de estos dispositivos, anunció que tienen un informe técnico respaldado por sus registros operativos.

PowSang deslinda responsabilidad en fallas durante misa en Las Palmas del papa León XIV.

PowSang aseguró que solicitaron la realización de un peritaje independiente para esclarecer lo ocurrido. Asimismo, manifiestan que no buscó formular acusaciones ni señalar responsables, sino asegurar la transparencia sobre los hechos.

La compañía reiteró su compromiso de colaborar activamente con las autoridades para el desarrollo de las investigaciones.

Cancillería se pronuncia por misa del papa León XIV

Cabe recordar que el Ministerio de Relaciones Exteriores emitió el 16 de noviembre un comunicado de prensa en el cual lamentó los inconvenientes técnicos que dificultaron el seguimiento normal de la liturgia en la Base Aérea Las Palmas. En su pronunciamiento detallaron que para este evento se contrató a dos empresas proveedoras: una a cargo de las torres de sonido y video distribuidas en el recinto, y otra a cargo de los grupos electrógenos encargados del abastecimiento de energía.

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La Cancillería señaló que inició las investigaciones técnicas correspondientes para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades y penalidades fijadas en los contratos. El organismo estatal agregó que los procesos de contratación contaron con el control concurrente de la Contraloría General de la República.