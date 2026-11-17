Ante más de un millón de fieles, el papa León XIV presidió su última misa en el Perú, celebrada en la Base Aérea Las Palmas, en Surco. La multitudinaria ceremonia puso el broche de oro a seis días de una visita histórica, marcada por la emoción, el fervor religioso y el profundo vínculo del pontífice con el país que considera su segunda patria. Así, entre muestras de cariño y con la esperanza de un pronto regreso del llamado “papa peruano”, León XIV cerró su recorrido por el Perú y Sudamérica.

Camino a Las Palmas

Tras su último balconazo desde la Nunciatura Apostólica de Jesús María y una emotiva visita a la casa de acogida de las Hermanitas de los Ancianos Desamparados del Callao, León partió rumbo hacia Las Palmas, cuyo recorrido fue acompañado por miles de peruanos y extranjeros que querían verlo una vez más.

Sobre el papamóvil, León XIV hizo su ingreso a Las Palmas con la multitud aclamándolo a viva voz. Una sonrisa se dibujó en el rostro del Santo Padre en su recorrido de más de 10 minutos en dirección hacia el estrado. Entre lágrimas, los fieles gritaban su nombre, flameaban banderines del Vaticano, mientras en todo el recinto se escuchaba “León, hermano del camino”, canción que acompañó su visita a pueblos y ciudades.

Alrededor de 1,2 millones de personas llenaron la Basea Aérea Las Palmas, en Surco, para escuchar la última misa de León XIV en Perú. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

El calor limeño, ese que se hace sentir incluso cuando el sol permanece oculto tras un cielo gris, no dio tregua. El bochorno aumentaba conforme la multitud se congregaba en la Base Aérea Las Palmas, donde miles de fieles buscaban aliviar las altas temperaturas con abanicos, gorras y botellas de agua. Los bomberos también hicieron lo suyo: con enormes mangueras rociaron agua sobre los asistentes para refrescarlos durante la jornada.

En medio de ese ambiente de fervor y expectativa, León XIV ascendió al altar para presidir la última misa de su visita al Perú. La multitud, que había soportado largas horas de espera, dirigió entonces su atención hacia el pontífice. El Santo Padre tomó la palabra y el murmullo de los fieles dio paso a su mensaje de despedida.

León XIV ingresando en el papamóvil a la Base Aérea Las Palmas, aclamado por los fieles. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

La última misa

Acompañado del anda del Señor de los Milagros como de las imágenes de la Virgen de Copacabana y Santo Toribio de Mogrovejo, el Sumo Pontífice se dirigió a los más de 1.2 millones de personas, destacando la labor que el pueblo católico tiene, la de anunciar la palabra de Dios. Conforme la ceremonia avanzaba el discurso fue más potente y emotivo. Frases como “los llevaré siempre conmigo ¡Sí, el pueblo peruano también es mi pueblo! (...) mi viaje termina, pero el tiempo de la misión continúa”, hicieron estallar a los asistentes.

“¡El papa es peruano!”, retumbó una y otra vez entre la multitud, en un grito que tantas veces emocionó a León XIV durante su regreso al país que considera su segunda patria. Ni el sol, que desde las 11:30 de la mañana comenzó a abrirse paso entre las nubes, elevando la temperatura hasta los 31 grados y la sensación térmica a 35, ni algunos incidentes aislados lograron apagar el entusiasmo de los fieles, decididos a acompañar al pontífice hasta el último momento de su histórica visita.

León XIV se emocionó en más de una vez ante el calor de los peruanos reunidos para despedirlo con afecto y amor. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

Algunos de estos casos se suscitaron en los exteriores de Las Palmas, en la Puerta 11 que, antes del inicio de la misa, tenía una cola de 10 cuadras, aproximadamente, contrastando con la zona frente al altar, en donde había entre 100 a 150 asientos vacíos (espacios no ocupados destinados a personas con pases especiales). También se reportó el derrumbe de un portón y, por lo menos, 10 casos de golpe de calor y mareos que fueron atendidos por miembros del comando de primera acción médica.

Además, durante su recorrido en el papamóvil, León XIV recibió el impacto de un rosario cerca de uno de sus ojos, lo que lo llevó a tocarse brevemente el rostro. Asimismo, algunos asistentes optaron por retirarse debido a las fallas en las pantallas gigantes y la ausencia de estas en determinados sectores, que dificultaron seguir la misa.

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, en su momento destacó que León tiene “muchos hinchas” para luego obsequiarle un Nacimiento hecho en madera y plata. El el cardenal peruano bromeó asegurando que el Perú es “clave”, pero que León lo ha “vuelto más clave todavía”.

Los bomberos echaron agua a los asistentes para mantenerlos frescos ante el calor. Pese a ello, se presentaron casos de golpes de calor y mareos. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

El final de una visita llena de amor

Conmovido casi hasta las lágrimas por el recibimiento, la recepción de su mensaje, el Vicario de Cristo dio sus últimas palabras, una de las más sentidas: “queridos hermanos y hermanas, al final de mi visita no tengo palabras para expresar al Señor por los dones y gracias que derramó en estos días vividos en comunión ¡Gracias, Perú!”.

Una vez agradeciera a todos los involucrados en su llegada, religiosos y civiles, a todos los que escucharon su mensaje en Chiclayo, Santa Cruz de Succhubamba, Cusco, Pucallpa y Lima, reflexionó sobre lo que el país le dejó en su vida:

Personas de todas las edades y condiciones llegaron a Las Palmas, sin importar el incliemente calor, para escuchar por última vez al papa León. (Foto: Cesar Bueno@photo.gec)

“Me han recordado que la Iglesia es, de verdad, una familia. Aquí me enseñaron a ser obispo y ahora aprendí, un poquito más, a servir como sucesor de Pedro. Me llevo el grato recuerdo de las sonrisas de los niños que saludé en calles y plazas, la contagiosa alegría de los jóvenes, la calidez de las familias, la ternura de los abuelitos y abuelitas (...) sus cantos, danzas coloridas, el aroma de los sahumerios, ha fortalecido mi pasión hasta los confines del mundo”.

Con un fraterno, sentido como nostálgico “¡Que Dios te bendiga, mi Perú! ¡Que María siempre te cubra con su manto!”, el papa se despidió de los más de 34 millones de peruanos y extranjeros que llegaron a nuestro país para seguir su periplo por la costa, sierra y selva.

Mientras el Santo Padre alistaba su partida, hizo su aparición el Grupo 5 para entonar canciones religiosas en contagiosas versiones de cumbia que fueron el cierre para 6 días donde los peruanos se acercaron más a la fe católica.

Durante 6 días, los católicos y peruanos en general se sintieron conmovidos con la llegada y mensaje que León XIV le dejó al Perú. (Foto: Hugo Perez/ @photo.gec)

¡Hasta pronto, papa León!

León XIV dejó Las Palmas en un auto negro rumbo al Grupo Aéreo N°8 del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, en Callao. Los fieles inundaron las calles para darle el último adiós con la esperanza de que el “papa peruano” regrese más pronto que tarde. El Santo Padre no dejó de sonreír, nunca dejó de saludar a todos, se respiraba nostalgia en el aire por ese hijo pródigo que no quieres que se vuelva a ir.

Su ingreso al establecimiento de la FAP estuvo acompañado con gritos de despedida y llantos. El canciller Carlos Espá, el arzobispo Castillo, además de otras autoridades civiles como eclesiásticas lo esperaban. Cuando tocó abordar el avión lo despidió un coro de niños.

El avión comenzó a alejarse y, con él, el hombre que durante seis días hizo vibrar a todo un país. Atrás quedaron las calles desbordadas, las lágrimas de emoción, las manos extendidas buscando una bendición y aquel grito que lo acompañó de principio a fin: “¡El papa es peruano!”. León XIV emprendió el regreso a Roma, pero dejó algo más que recuerdos. Dejó la imagen de un Perú que, por encima de sus diferencias, encontró en su visita un motivo para reunirse, emocionarse y renovar su fe.