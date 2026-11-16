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Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

“El papa venía manejando su carro desde Chiclayo hasta el Callao. Eran tiempos de pandemia. Pasaba quince días allá y quince aquí”, cuenta Agripina Garrido, una de las hermanas que administra el Hogar Virgen de los Desamparados del Callao.

Merlín IA

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