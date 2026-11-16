“El papa venía manejando su carro desde Chiclayo hasta el Callao. Eran tiempos de pandemia. Pasaba quince días allá y quince aquí”, cuenta Agripina Garrido, una de las hermanas que administra el Hogar Virgen de los Desamparados del Callao.

Cinco años han pasado desde aquellos viajes y hoy Robert Prevost pisó nuevamente la casa de acogida chalaca. Esta vez su visita no traía ayuda en medio de la emergencia sanitaria, sino cargaba en su equipaje un mensaje de esperanza, solidaridad y compromiso con los más vulnerables y un llamado de atención frente a la pobreza, la desigualdad, los abusos y la indiferencia.

Convertido ahora en el papa León XIV, su llegada al Callao desató alegría y destapó recuerdos. Además, el pontífice cuestionó el individualismo y recordó el legado de San Martín de Porres como ejemplo de solidaridad y servicio a los demás.

Papa León XIV visitará hogar de adulto mayores en el Callao.

Potente discurso

El Santo Padre brindó un discurso ante la Casa de Acogida Hermanitas de los Ancianos Desamparados en el Callao frente a la congregación, hermanas, el clero, voluntarios y los fieles congregados para escucharlo este martes. A ellos y a todo el país solicitó que se reconozca las urgencia de atender a los más olvidados.

“Tenemos que reconocer con dolor que son muchos los pobres y desamparados en este país que hoy son siguen diciendo: ”Tengo sed, necesito beber de las fuentes del amor, de la vida, necesito cuidado y protección. ¿Qué hacemos nosotros para calmar esa sed?“, cuestionó.

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

El Sumo Pontífice recordó que no se puede separar la fe de las obras, porque uno debe ser coherente y responsable. Esto exige que haya un examen de conciencia “preguntándonos por qué sigue habiendo tantos problemas y desigualdades”.

“Por qué en un país que ha recibido tanto a través de la caridad cristiana, somos tan pocos para seguir pasando la antorcha a las nuevas generaciones. El secreto está en volver al encuentro con Cristo, volver a los orígenes de nuestra fe, un oasis para producir vida necesita un manantial accesible. Ese manantial son los sacramentos, la catequesis, la adoración eucarística y la caridad fraterna”.

El papa León XIV saludó a los ancianos y las hermanitas de la casa de acogida en el Callao. (TVPerú)

El papa León XIV reiteró su llamado a que los fieles y bautizados caminen la ruta de santidad como lo hizo antes San Martín de Porres para convertir “los desiertos del materialismo y consumismo en verdes praderas de solidaridad y entrega generosa”.

“Sé que Perú tiene mucho que dar, no nos quedemos paralizados discurriendo sobre vanos asuntos terrenales. Es necesario dar paso hacia las realidades celestiales, seguir a Cristo vale la pena. Seamos valientes para defender a los niños, a los jóvenes y a los ancianos y más pequeños y necesitados de la sociedad”, exhortó.

Recuerdo vivos

Durante la época más dura de la emergencia sanitaria y cuando las hermanitas no podían salir a pedir donaciones el hoy papa León XIV –entonces administrador apostólico de la Diócesis del Callao– enviaba víveres al asilo de ancianos. “Él sabía que lo necesitaban, y a través de la Cruz Roja enviaba víveres al hogar”, narra Agripina.

Laura del Castillo, residente de esta casa hogar, no podía ocultar su emoción al ver a padre Robert como era conocido. El hogar alberga actualmente 56 adultos mayores. Algunos son autónomos y otros necesitan silla de ruedas o cuidados permanentes.

A pesar de que todos los ancianos pasan los 60 años, hay una excepción: Mayela, de 57 años, que llegó tras encontrarse abandonada en un hospital al borde de la muerte. La asistenta social gestionó su ingreso prioritario y hoy es el principal apoyo logístico de las religiosas.

Sus residentes recuerdan con emoción la confirmación oficial de que el papa visitaría el hogar. Fue el 25 de agosto, al terminar la misa de la mañana. El capellán pidió a todos que se quedaran sentados para los avisos. Hizo una pausa y pidió a un acólito que lo grabara con el celular y lo anunció: el papa visitaría el asilo.

Según María Agripina, hubo “llorera” y aplausos. La superiora del hogar, Flora Ocaña, le susurró que se calmara. Ninguna podía creer que la máxima autoridad de la Iglesia hubiera elegido una casa tan humilde.

Reclinatorio que las hermanas del asilo mandaron a preparar con motivo de la llegada del papa León XIV. El santo padre realizará una oración a solas en la capilla del hogar.





José Luis Yoshimora, residente del hogar que brindará unas palabras al papa León XIV en representación de sus compañeros.

Casa que vive de la solidaridad

El hogar nació en 1942, cuando una bienhechora donó un terreno en el Callao. Su fundación fue aprobada desde España el 27 de enero de ese año y el entonces presidente Manuel Prado Ugarteche fue su padrino.

A pesar de que es un espacio pequeño, sostenerlo es un desafío diario. Solo en la luz, actualmente tienen una deuda que ronda los 15.000 soles, con recibos mensuales de 5.000.

A eso se suman las planillas del personal de apoyo. Las familias aportan entre cero y 400 soles, según sus posibilidades, y nadie es rechazado por no poder pagar. Las hermanitas recorren comercios y mercados pidiendo víveres, pañales y artículos de limpieza.

Las hermanas consideran el hogar como una residencia permanente y no “un albergue temporal”. Por eso piden exámenes médicos y no pueden recibir casos psiquiátricos severos ni enfermedades infectocontagiosas, porque no tienen infraestructura hospitalaria ni especialistas.

Además, la normativa los obligó a reducir camas para acondicionar dormitorios más pequeños. Por eso hay decenas de solicitudes anotadas en cuadernos de espera.

Un patio nuevo para recibirlo

Para la visita se renovó el patio principal y se instaló porcelanato antideslizante en 159,68 m² y se construyó un escenario.

Además, se levantaron cuatro pérgolas, cuatro jardineras, una gruta y un cobertizo de mallas blancas, se colocaron 70 macetas de anturios y se reacondicionaron los baños.

La capilla, en la que el papa realizó una oración, ha sido decorada especialmente y, además, el pintor Renzo Cruz decoró en quince días los fondos de la capilla, con apoyo de la Municipalidad de Bellavista.

José Luis Yoshimora, un adulto mayor de ascendencia japonesa, fue elegido para dirigirle unas palabras en nombre de todos sus compañeros. Él indicó que no brindó un discurso de protocolo, sino de agradecimiento.

Capilla en donde el papa León XIV digirirá una oración. Gracias a la visita, el hogar ha tenido donaciones que han hecho posible la pintura del espacio y la decoración.

Visita íntima

La visita del santo padre causó que llegaran más donaciones. Por ejemplo, recibieron 100 sillas especiales, colchas y chalecos para los abuelitos.

El papa León XIV rezó unos minutos ante el Santísimo en la capilla y luego pasó al patio, donde se encontró con los 56 residentes, los trabajadores y las hermanas.

Minutos más tarde, la visita del papa León XIV dejó una escena especial para los chalacos. Durante su recorrido por el primer puerto, el Sumo Pontífice recibió una camiseta del Sport Boys y las llaves de la ciudad. Además, sorprendió a todos con el popular grito “¡Chim Pum Callao!”.

Entre los presentes estuvo el alcalde del Callao, César Pérez, quien participó de este recibimiento.

Papa León XIV

La religiosa sor Garrido todavía no se lo explica del todo. “Uno puede preguntarse ¿Por qué cuenta este hogar de puros viejos, que apenas ven y oyen? Creo que él siempre tiene esa delicadeza con los pobres y con los ancianos, con lo que la sociedad ya no cuenta".